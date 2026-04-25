تدمير ممنهج في جنوب لبنان.. تكتيكات إسرائيلية مُستوحاة من غزة

تقرير مفصل عن عمليات الهدم المستمرة في جنوب لبنان بعد وقف إطلاق النار، والتكتيكات الإسرائيلية التي تثير مخاوف بشأن تكرار سيناريو غزة، بما في ذلك إنشاء 'خطوط صفراء' ونموذج 'رفح وبيت حانون'.

عندما أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل في الثاني من مارس، بعد يومين من إعلان إسرائيل والولايات المتحدة الحرب على إيران، سرعان ما تحولت العملية ال إسرائيل ية الرامية إلى تدمير الحزب إلى مهمة لتسوية مساحات شاسعة من جنوب لبنان بالأرض.

بينما كانت الطائرات الحربية الإسرائيلية تشن غارات جوية على أنحاء البلاد، سيطر الجنود على المزيد من الأراضي في الجنوب. وحتى بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي بين إسرائيل وحزب الله، استمرت تلك العمليات البرية. تُظهر صور الأقمار الصناعية ومقاطع الفيديو الملتقطة بعد إعلان وقف إطلاق النار في السادس عشر من أبريل استمرار عمليات الهدم بوتيرة متسارعة، مع ظهور واضح للجرافات والمركبات المدرعة.

دقّت منظمات حقوقية ناقوس الخطر، محذرةً من أن الهجوم العسكري الإسرائيلي يُحاكي التكتيكات المستخدمة في غزة، بدءًا من الضربات العنيفة على البنية التحتية الحيوية والمرافق الصحية، وصولًا إلى استهداف الصحفيين والحرب النفسية. وضع مسؤولون إسرائيليون خططًا لإنشاء 'منطقة أمنية' طويلة الأمد داخل الحدود، وإن كان المصطلح المُفضّل حاليًا هو 'منطقة خط الدفاع الأمامي'، حيث صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن قواته ستُوسّع مواقعها 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.

وتعهد وزير الدفاع يسرائيل كاتس بهدم جميع المنازل في القرى القريبة من الحدود، بما يتماشى مع ما أسماه 'نموذج رفح وبيت حانون'. رفح وبيت حانون مدينتان تقعان على طرفي قطاع غزة الجنوبي والشمالي على التوالي، وقد دمرتهما القوات الإسرائيلية على مدى العامين والنصف الماضيين. وبعد إعلان وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي، شدد كاتس على موقفه، قائلاً إن 'تدمير المنازل في القرى اللبنانية على خط التماس' سيستمر، واصفاً إياها بأنها 'معاقل إرهابية'.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه يستهدف البنية التحتية لحزب الله في جميع أنحاء البلاد رداً على إطلاق آلاف الصواريخ والطائرات المسيرة والصواريخ المضادة للدبابات باتجاه إسرائيل منذ عام 2023. ويزعم الجيش أن حزب الله يزرع ويخزن الأسلحة في منازل المدنيين، ونشر صوراً لأسلحة وذخائر قال إن جنوده عثروا عليها خلال عمليات تفتيش، بالإضافة إلى ما وصفه بـ'مركز قيادة تحت الأرض مخبأ أسفل متجر ملابس'.

ويقول مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي إن إسرائيل ستفرض ما تسميه 'الخط الأصفر' في لبنان، مانعةً السكان من العودة إلى المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي. وهي تكتيك مستوحى مباشرة من الاحتلال الإسرائيلي المتجدد لقطاع غزة، فهناك، بدأ الأمر كخط أصفر مؤقت على الخريطة، يرسم حدود منطقة يحتلها الجيش الإسرائيلي عقب وقف إطلاق النار الذي توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكتوبر الماضي.

لكن بعد أسابيع قليلة، بدأت تظهر كتل خرسانية مطلية باللون الأصفر على الأرض، مما أضفى على الخط إحساسًا بالديمومة، وهو إحساس ازداد رسوخًا. ولا يزال عبور الخط ممنوعًا على السكان، الذين قُتل المئات منهم رميًا بالرصاص لمجرد اقترابهم منه، وفقًا لمسؤولين فلسطينيين. ويبدو أن الخط الأصفر الإسرائيلي الجديد في جنوب لبنان يُثير انقسامًا مماثلًا، إذ يفصل 55 بلدة وقرية عن بقية البلاد.

حذر الجيش الإسرائيلي السكان من العودة، وأطلق النار على أشخاص قال إنهم يقتربون من الخط الأصفر في مناسبات عديدة، مضيفًا أنه 'مخوّل بمواصلة تدمير البنى التحتية للإرهابيين حتى خلال فترة وقف إطلاق النار'. كانت أجزاء كبيرة من جنوب لبنان - وهي منطقة ذات أغلبية شيعية ذات وجود قوي لحزب الله - تضررت بالفعل وأصبحت شبه خالية من السكان بعد أكثر من عامين من الحرب مع إسرائيل، لكن الدمار ازداد حدةً بعد بدء الهجوم الأخير في الثاني من مارس.

تُظهر مقاطع فيديو صورها السكان عمليات هدم مُنظمة، بينما تكشف صور الأقمار الصناعية عن نمط من الجرافات والحفارات الإسرائيلية تعمل في مناطق مُدمرة بشدة، مما يدل على تحرك القوات البرية إلى مناطق سبق قصفها جوًا. بالنسبة لسكان جنوب لبنان، تُمثل هذه الحرب الأخيرة فصلًا جديدًا من النزوح، حيث نزح ما يقرب من 1.3 مليون لبناني، وفقًا للجنة الإنقاذ الدولية. معظمهم من الطوائف الشيعية، وكثير منهم كانوا أُجبروا على مغادرة منازلهم في عام 2024.

حسن رمال واحد من هؤلاء، الذي تقع قريته العديسة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية مباشرةً. ويؤيد العديد من سكانها، مثل رمال نفسه، حزب الله، وفرّ رجل الأعمال البالغ من العمر 62 عامًا مع زوجته وأبنائه الثلاثة إلى بيروت في مطلع عام 2024، على أمل العودة حالما تهدأ الحرب. وبعد وقت قصير من فرار العائلة، تلقى رمال نبأ تدمير منزلهم، على الأرجح جراء غارة جوية، وقال: 'شعرت وكأن أحدهم سلب روحي وحياتي وذكرياتي'.

وكان رمال يمتلك أيضًا مبنى تجاريًا وسكنيًا متعدد الطوابق في مكان قريب، تضرر جزئيًا جراء الغارة، وكانت هناك متاجر في الطابق الأرضي، وأربع شقق في الطابق العلوي





