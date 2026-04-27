تدشين نظام نقل عام حديث في منطقة جازان يعزز كفاءة التنقل ويقلل الازدحام المروري

أطلقت منطقة جازان مشروع نظام نقل عام حديث يعتمد على أسطول من الحافلات الحديثة، مما يعزز كفاءة التنقل ويقلل الازدحام المروري. يهدف المشروع إلى تحسين جودة الحياة للسكان والزوار، وتعزيز الاقتصاد المحلي، ودعم رؤية المملكة 2030.

تشهد منطقة جازان حاليًا تدشين مشروع نظام نقل عام حديث، يُعد خطوةً نوعيةً في تطوير البنية التحتية للنقل في المنطقة، حيث يسهم في تحسين الحركة اليومية للسكان والزوار، ويعزز كفاءة التنقل داخل المدن.

يأتي هذا المشروع في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة العامة للنقل وأمانة منطقة جازان لتطوير خدمات النقل ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يدعم مسار التنمية في المنطقة ويُسهم في الارتقاء بجودة الحياة. يمثّل نظام النقل العام بالحافلات في جازان إحدى المبادرات الرائدة التي تهدف إلى توفير شبكة مترابطة من المسارات داخل حاضرة جازان، تربط بين مدينة جيزان ومحافظتي صبيا وأبو عريش عبر رحلات منتظمة تسهم في تخفيف الكثافة المرورية، فضلاً عن تعزيز مستويات السلامة وإتاحة وسائل تنقل ميسرة وموثوقة.

يرتكز المشروع على تشغيل أسطول من الحافلات الحديثة المزوّدة بمتطلبات السلامة والراحة، مع انتشار محطات التوقف في نقاط إستراتيجية قريبة من المراكز الخدمية والتجارية، مما يُسهّل الوصول ويُعزّز فاعلية التنقل داخل المدن. وكشفت إحصائية صادرة عن الهيئة العامة للنقل أن عدد المستفيدين من خدمات النقل العام بالحافلات في منطقة جازان تجاوز 118 ألف راكب خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو ما يُشير إلى تنامي الإقبال على النقل العام وتعاظم إسهامه في دعم كفاءة منظومة التنقل الحضري.

يُعد هذا المشروع جزءًا من خطة شاملة لتطوير خدمات النقل في المنطقة، حيث يتضمن عدداً من الوجهات السياحية، مثل جزر فرسان، مما يُسهّل تنقل الزوار ويُحسّن تجربتهم، ويعزز من حضور جازان كوجهة سياحية بارزة على ساحل البحر الأحمر. كما يأتي تشغيل الحافلات بالجزيرة امتداداً لمنظومة النقل في حاضرة جازان التي تضم 11 مساراً، وتعمل بواقع 18 ساعة يومياً وتغطي نحو 499 كيلومتراً عبر أسطول مكوّن من 47 حافلة، تخدمها 133 نقطة توقف بإشراف 133 سائقاً، مما يعزز كفاءة التشغيل ويلبي متطلبات التنقل في المنطقة.

يُعد هذا المشروع خطوةً مهمةً في تعزيز التكامل بين مختلف وسائل النقل، حيث يسهم في الحد من الازدحام المروري وتقليل الأثر البيئي، بما يدعم مسار التنمية في المنطقة ويُسهم في الارتقاء بجودة الحياة. بالإضافة إلى ذلك، يُعد هذا المشروع جزءًا من جهود الحكومة السعودية لتعزيز البنية التحتية للنقل في مختلف مناطق المملكة، حيث يُعد نظام النقل العام في جازان نموذجاً ناجحاً يمكن الاستفادة منه في مناطق أخرى.

يُتوقع أن يسهم هذا المشروع في تعزيز الاقتصاد المحلي في منطقة جازان، حيث سيُسهل على السكان والزوار الوصول إلى مختلف المرافق والوجهات السياحية، مما سيعزز من نشاطات التجارة والسياحة في المنطقة. كما يُتوقع أن يسهم المشروع في تحسين جودة الحياة للسكان، حيث سيوفر لهم وسائل تنقل ميسرة وآمنة، مما سيقلل من الوقت والمجهود المبذول في التنقل اليومي.

يُعد هذا المشروع جزءًا من رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية في مختلف المجالات، بما في ذلك النقل، لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين





sabqorg / 🏆 27. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

نقل عام جازان حافلات تنمية رؤية 2030

United States Latest News, United States Headlines

