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تدشين أول شاحنة نقل ثقيل تعمل بالهيدروجين في المملكة

اقتصاد وصناعة News

تدشين أول شاحنة نقل ثقيل تعمل بالهيدروجين في المملكة
شاحنة نقل ثقيلهيدروجينتقنيات القيادة الذاتية
📆6/4/2026 2:58 PM
📰aleqtisadiah
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تدشين أول شاحنة نقل ثقيل تعمل بالهيدروجين في المملكة، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

تدشين أول شاحنة نقل ثقيل تعمل بال هيدروجين ومزوّدة ب تقنيات القيادة الذاتية ، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة قطاع النقل والخدمات اللوجستية، ودعم توجهات المملكة نحو تبني حلول النقل المستدامة والتقنيات المتقدمة.

وأكدت الهيئة أن الشاحنة الجديدة تسهم في رفع مستويات السلامة التشغيلية من خلال أنظمة القيادة الذاتية المتطورة، إلى جانب تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد ووأوضحت أن المركبة تعتمد على تقنيات متقدمة في الذكاء الاصطناعي والبرمجيات الذكية، بما يتيح تحسين عمليات القيادة وإدارة الرحلات ومراقبة الأداء التشغيلي بشكل مستمر. يأتي تدشين الشاحنة ضمن الجهود الرامية إلى تطوير قطاع النقل في المملكة ورفع كفاءته البيئية، في ظل التوجه العالمي المتزايد نحو استخدام وقود الهيدروجين بوصفه أحد البدائل منخفضة الانبعاثات للوقود التقليدي، خاصة في قطاع الشاحنات الثقيلة الذي يعد من أكثر القطاعات استهلاكاً للطاقة.

ويُنظر إلى الهيدروجين باعتباره خياراً واعداً لإزالة الكربون من أنشطة النقل والشحن لمسافات طويلة، نظراً لقدرته على توفير مدى تشغيلي مرتفع وسرعة في التزود بالطاقة مقارنة ببعض التقنيات الأخرى. كما يعكس المشروع توجه المملكة نحو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة المؤتمتة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الهادفة إلى رفع كفاءة القطاع وتعزيز تنافسيته إقليمياً وعالمياً.

وتشهد صناعة النقل عالمياً توسعاً متسارعاً في تطوير الشاحنات ذاتية القيادة، حيث تراهن الشركات المصنعة والجهات التنظيمية على هذه التقنيات للحد من الحوادث المرورية، وتحسين كفاءة التشغيل، وتقليل التكاليف التشغيلية على المدى الطويل. تسعى السعودية خلال السنوات الأخيرة إلى تسريع تبني حلول النقل النظيف وتقنيات المركبات الذكية ضمن برامج التحول الاقتصادي والاستدامة البيئية، بما يدعم مستهدفات خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط بين القارات الثلاث

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شاحنة نقل ثقيل هيدروجين تقنيات القيادة الذاتية استدامة بيئية نقل مستدام

 

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