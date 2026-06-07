تدشين 9 مشاريع طرق جديدة في عسير باستثمار 126 مليون دولار

دشن أمير منطقة عسير ووزير النقل 9 مشاريع طرق جديدة في المنطقة بتكلفة 473 مليون ريال (126 مليون دولار) وأطوال تتجاوز 252 كيلومتراً، لتعزيز شبكة الطرق ودعم التنمية والربط بين المحافظات.

دشّن الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، أمير منطقة عسير ، يوم الأحد الماضي، تسعة مشاريع جديدة لل طرق في المنطقة، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر وعدد من قيادات منظومة النقل.

تبلغ استثمارات هذه المشاريع 473 مليون ريال سعودي (126 مليون دولار أمريكي)، وتمتد على أطوال إجمالية تتجاوز 252 كيلومتراً. تهدف هذه المشاريع إلى تعزيز شبكة الطرق في عسير، وتحسين الربط بين محافظاتها ومراكزها، ودعم الحركة المرورية والسياحية والاستثمارية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. تتوزع المشاريع التسعة على عدة محاور حيوية في المنطقة، حيث تشمل طرقاً جديدة وتوسعة وتحسين طرق قائمة.

من أبرز هذه المشاريع طريق يربط محافظة أحد رفيدة بمركز الحيمة بطول 35 كيلومتراً، وطريق يربط محافظة سراة عبيدة بمركز الواديين بطول 28 كيلومتراً. كما تشمل المشاريع تحسين تقاطعات رئيسية وإنشاء جسور وعبارات لتصريف مياه الأمطار. أكد أمير عسير أن هذه المشاريع تعكس الدعم الكبير الذي توليه القيادة السعودية لقطاع البنية التحتية، وتسهم في رفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار، وتحفيز النشاط الاقتصادي والسياحي في المنطقة.

من جانبه، أوضح وزير النقل والخدمات اللوجستية أن جميع المشاريع تم تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، وبما يتوافق مع كود الطرق السعودي. وأشار إلى أن شبكة الطرق في منطقة عسير تتجاوز الآن 5300 كيلومتر، مما يجعلها من الشبكات الحيوية التي تخدم الحركة الاقتصادية والسياحية. وأضاف أن هذه المشاريع تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير البنية التحتية للنقل في جميع مناطق المملكة، بما يدعم التنمية المستدامة وتحقيق أهداف رؤية 2030.

اللافت أن منطقة عسير تشهد نقلة نوعية في مشاريع البنية التحتية، حيث تم خلال السنوات الأخيرة تدشين العديد من المشاريع الكبرى في مجالات الطرق والسكك الحديدية والمطارات، مما يسهم في تعزيز مكانتها كوجهة سياحية واستثمارية رائدة





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طرق عسير بنية تحتية تنمية رؤية 2030

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