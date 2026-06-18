تدخل أمريكي لتمكين والدة حارس الرأس الأخضر من حضور المونديال

حصلت والدة حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر فوزينيا على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة بعد تدخل وزارة الخارجية وزعيم الأقلية في مجلس النواب، وذلك لحضور مباراة ابنها ضد الأوروغواي في كأس العالم 2026، بعد أن كان قد اشتكى من صعوبة حصولها على التأشيرة بسبب التكاليف.

تمكنت والدة حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر ، جوزيه فوزينيا ، من الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة لحضور مباراة ابنها ضد الأوروغواي في كأس العالم 2026 ، وذلك بفضل تدخل وزارة الخارجية الأمريكية وزعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز.

جاء ذلك بعد أن عبر فوزينيا عن حزنه لعدم تمكن والدته من حضور المباراة الأولى لمنتخب بلاده في المونديال بسبب صعوبات في الحصول على التأشيرة وارتفاع تكاليفها. وأعلن جيفريز في بيان رسمي أن والدة اللاعب ستحصل على التأشيرة في الوقت المناسب، مع إعفائها من جميع الرسوم وفقًا للسياسة الرسمية. وأضاف أن الترتيبات جارية لتأمين سفر الأم إلى ميامي حيث ستلتقي بابنها وتحضر المباراة.

ويأتي هذا التطور بعد أن أثارت قصة حارس المرمى البالغ من العمر 40 عامًا ضجة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نما عدد متابعيه على إنستغرام من 50 ألفًا إلى أكثر من 9.7 مليون متابع بعد أدائه البطولي في مرمى إسبانيا





cnnarabic / 🏆 5. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

فوزينيا كأس العالم 2026 الرأس الأخضر تأشيرة وزارة الخارجية الأمريكية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

كينيا تستهدف خفض عجز الموازنة 3.8 % في السنة المالية المقبلةأعلنت كينيا استهدافها خفض عجز الموازنة بنسبة 3.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2025-2026، الممتدة من يوليو (تموز) 2025 - يونيو (حزيران) 2026

Read more »

ميزانية 2026: إيرادات 1.15 تريليون ونفقات 1.31 تريليونأعلنت وزارة المالية، اليوم (الثلاثاء)، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026، بنفقات تُقدر بـ1.3 تريليون ريال في عام 2026، إلى نحو 1.4 تريليون ريال في 2026.

Read more »

قائمة أفضل هدافي تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026قاد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند منتخب بلاده إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، لأول مرة منذ 28 عاما، ويتصدر بجدارة قائمة هدافي تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2026.

Read more »

البرازيل تستضيف كأس الملوك للمنتخبات الشهر المقبلأعلن دوري الملوك الأربعاء تنظيم النسخة الثانية لبطولة كأس الملوك للمنتخبات 2026 التي تستضيفها مدينة ساو باولو في البرازيل خلال الفترة من 3 إلى 17 يناير 2026.

Read more »

«كأس فيناليسيما 2026» تجمع إسبانيا والأرجنتين على استاد لوسيلأعلنت اللجنة المحلية المنظمة لأحداث كرة القدم أن استاد لوسيل الأيقوني سيستضيف كأس فيناليسيما 2026 في 27 مارس (آذار) 2026.

Read more »

لندن تستضيف «مستقبل السعودية – معرض التوظيف 2026»تستضيف جامعة كينغز لندن، الأربعاء في 4 فبراير (شباط) 2026، معرض «Saudi Futures – Career Fair 2026» («مستقبل السعودية – معرض التوظيف 2026»).

Read more »