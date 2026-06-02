تدخل ترامب الدبلوماسي يمنع تصعيدًا إسرائيليًا في لبنان وسط مفاوضات أمريكية-إيرانية

تدخل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للاحتواء تصعيد عسكري إسرائيلي محتمل ضد حزب الله في لبنان، مما أثر على مسار المفاوضات النووية مع إيران وكشف تحديات إقليمية معقدة.

للخروج من الحرب مع إيران وكأنها تنهار فجأة. وكانت الأسباب هذه المرة تهديدًا إسرائيل يًا بضرب حزب الله المدعوم من طهران في الضواحي الجنوبية لبيروت، وهجمات صاروخية شنّتها الميليشيات على إسرائيل .

وقد أدى هذا التصعيد المفاجئ إلى موجة من ردود الفعل من ترامب عكست إحباطه من صراع بدأه في فبراير/شباط واستمر حتى يونيو/حزيران، متحديًا آماله في تحقيق نصر سريع وحاسم. ردًا على سؤال حول ادعاء إيران أنها علّقت المحادثات مع الولايات المتحدة بسبب ما اعتبرته انتهاكات إسرائيلية لوقف إطلاق النار في لبنان: "أنا لا أهتم حقًا. لا أبالي إطلاقًا".

غير أن ترامب انخرط رغم ذلك في دبلوماسية طارئة، إذ اتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في محادثة اتسمت بالحدّة، لجأ فيها إلى عبارات نابية للتعبير عن رفضه للهجوم المرتقب على لبنان. كما تحدث ترامب إلى حزب الله عبر ما وصفه بـ"جهات رفيعة المستوى". ثم أعلن على منصة "تروث سوشيال" أن الطرفين اتفقا على وقف إطلاق النار، وقال إن المحادثات مع إيران مستمرة بوتيرة "سريعة".

وأعلنت سفارة لبنان في واشنطن لاحقًا، أن حزب الله أكد التزامه بالامتناع عن مهاجمة إسرائيل في مقابل توقف إسرائيل عن ضرب بيروت. وأصدرت إسرائيل بيانًا أعلنت فيه مواصلة عملياتها في جنوب لبنان، مع إشارة ضمنية إلى أنها لن تستهدف بيروت في الوقت الراهن على أقل تقدير. ربما يكون تدخل ترامب قد أبقى على مساعيه تجاه إيران، ومعه آماله في إعادة فتح مضيق هرمز ووقف التداعيات المتفاقمة على الاقتصاد العالمي.

كما أن أحداث، الاثنين، ربما تكون قد أظهرت لإيران أن ترامب لا يزال قادرًا على كبح جماح نتنياهو، وهو عامل قد يكون حاسمًا لبقاء أي اتفاق أمريكي-إيراني قد تعارضه إسرائيل. لكن التاريخ والواقع القاسي للسياسة في الشرق الأوسط يشيران إلى أن هذا النوع من التدخل الدبلوماسي قد يكون مجرد حل مؤقت؛ فتصادم المصالح الإقليمية لقوى مثل إسرائيل وإيران مرشح للتكرار، وكذلك انعدام الثقة الذي أطاح بمبادرات سلام أمريكية أعمق بكثير من جهود ترامب.

وتهدد هذه العوامل العصيّة على الحل آمال الرئيس في إيجاد مخرج مُرضٍ. لماذا يُعدّ لبنان أصلًا تهديدًا لمحادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران؟ تقع هذه الدولة، وهي شريط ضيق على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، على بعد نحو 1000 ميل شمال غرب مضيق هرمز، الممر الحيوي لاقتصاد الطاقة العالمي، والذي أغلقته إيران فعليًا عندما اندلعت الحرب.

تؤكد إدارة ترامب أن التوترات في لبنان منفصلة عن المواجهة مع الجمهورية الإسلامية، ولا ينبغي أن تؤثر على التقدم في المحادثات الثنائية بشأن القضايا النووية والصاروخية. يقع لبنان شمال إسرائيل، ولذلك لطالما كان قاعدة متقدمة لوكلاء إيران الذين يهددون الدولة العبرية. وتحرص طهران على إبقاء حزب الله قوة فاعلة بعد سنوات من الدعم المالي والعسكري الذي قدمه الحرس الثوري الإيراني.

ورغم أنه تراجع بفعل الهجمات الإسرائيلية المتواصلة في السنوات الأخيرة، فإن حزب الله، وهو ميليشيا شيعية وشبكة سياسية متجذرة بعمق في لبنان، لا يزال يشكل محورًا أساسيًا في طموحات طهران الإقليمية الأوسع، وفي أي أمل للحرس الثوري في إعادة بناء قدرته على تهديد إسرائيل بعد الحرب. وعلى عكس واشنطن، لا تُميّز إيران بين المصالح الأمريكية والإسرائيلية، وهو أمرٌ ليس بمستغرب، بالنظر إلى القصف المشترك الذي أشعل فتيل الحرب الحالية وأدى إلى مقتل مرشدها الأعلى السابق، علي خامنئي.

قال رونّي شطح، المحلل الإقليمي ومقدم بودكاست "The Beirut Banyan"، لإيسا سواريس من شبكة CNN الدولية: "تريد إيران بشدة الحفاظ على ما بنته في لبنان على مدى الأربعة عقود ونصف الماضية". ورغم أن ترامب ربما نجح في منع تصعيد إسرائيلي في لبنان، الاثنين، فإنه من غير المرجح أن يكون قد غيّر التقديرات الاستراتيجية الراسخة لدى إسرائيل؛ فإسرائيل تعتبر حزب الله منظمة إرهابية وتهديدًا لأمنها، وتطالب بنزع سلاحه بالكامل، وتحمل الدولة اللبنانية مسؤولية ذلك.

لكن كثيرًا من المحللين يرون أن الحكومة اللبنانية الضعيفة -التي تحكم دولة منقسمة تضم موارنة مسيحيين وشيعة وسنة- لا تملك القدرة على تلبية هذه المطالب. ويؤيد القادة اللبنانيون نزع سلاح حزب الله، لكنهم يرون أنه يجب أن يتم ضمن تسوية سياسية شاملة قد تتطلب مفاوضات طويلة مع القوى الإقليمية. وفي هذه الأثناء، من المرجح أن تواصل إسرائيل السعي لتقويض قوة حزب الله. وهذا يعني أن الصراع في لبنان سيظل تهديدًا دائمًا بالتصعيد وتعطيل العملية التفاوضية الأمريكية مع طهران.

وهو مثال آخر على اختلاف الرؤية بين الحلفاء الذين بدأوا حرب إيران؛ فإسرائيل تعتبر حماية أمنها مهمة دائمة قد تتطلب حروبًا دورية. أما ترامب، فيسعى إلى حل نهائي، وإلى الانسحاب من المنطقة. تدرك إدارة ترامب كيف يشكل لبنان تهديدًا لهذا الهدف. وقد عقدت مؤخرًا محادثات سلام في واشنطن بين مسؤولين لبنانيين وإسرائيليين، لكن الاجتماع لم يحقق سوى تقدما أوليا ومحدودا بشأن تمديد وقف إطلق النار على الحدود اللبنانية- الإسرائيلية، وقد بدا سريعًا أن الأحداث تجاوزته.

هذا ي dejar لبنان كما كان طوال نصف قرن، ضحية تُجرّها باستمرار نحو الانهيار السياسي والأزمات الإنسانية. إنه يقع في قلب صراعات بالوكالة بين قوى إقليمية مثل إسرائيل وإيران وسوريا وفصائل فلسطينية مختلفة. ولا يزال يتعافى من حرب أهلية استمرت 15 عامًا ومن الغزو الإسرائيلي عام 1982 الذي مزقه. ورغم أن ترامب تدخل لاحتواء الوضع، الاثنين، فلا توجد مؤشرات تُذكر على امتلاكه الرغبة أو الرصيد السياسي اللازم لصياغة سلام دائم في لبنان.

فذلك يتطلب اتفاقًا إقليميًا واسعًا. وقد تصوّر ترامب مثل هذا الإطار بدعوته لتوسيع "اتفاقيات أبراهام" لتشمل جميع القوى العربية والإسلامية الإقليمية اعترافًا بإسرائيل. لكن قضايا أخرى، من بينها القضية الفلسطينية، تجعل هذا الهدف بعيد المنال. ولبنان ليس التهديد الوحيد لهذه الدبلوماسية





