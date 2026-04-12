تدافع في قلعة تاريخية في هايتي يسفر عن ضحايا وسط حشود الزوار

لقي عدد غير محدد من الأشخاص مصرعهم وأصيب آخرون بجروح في حادث تدافع مأساوي وقع عند مدخل قلعة تاريخية في هايتي، تزامنًا مع توافد أعداد كبيرة من الزوار. السلطات تحقق في ملابسات الحادث وتعمل على تحديد هويات الضحايا وتقديم المساعدة للمصابين.

وقع حادث تدافع مأساوي عند مدخل قلعة تاريخية بارزة في هايتي ، أودى بحياة عدد غير محدد من الأشخاص وأصاب آخرين بجروح. الحادث وقع يوم السبت، وهو يوم شهد توافد أعداد كبيرة من الزوار، ولا سيما من الطلاب، للاحتفال بفعالية ما، مما أدى إلى حالة من الازدحام والتكدس الشديدين. رئيس الحماية المدنية في الإقليم الشمالي، جان هنري بيتي، صرح بأن ال تدافع اندلع بسبب الازدحام الشديد عند بوابة الدخول، وأضاف أن الأمطار الغزيرة التي هطلت في الوقت نفسه زادت من صعوبة السيطرة على الحشود وفاقمت من حدة الكارثة.

القلعة، التي تعد من أبرز المعالم السياحية في البلاد، شيدت عقب استقلال هايتي عن فرنسا في أوائل القرن التاسع عشر، وهي موقع تاريخي مدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو. تستقطب القلعة آلاف الزوار سنويًا، خصوصًا خلال الفعاليات الاحتفالية الكبرى، مما يجعلها نقطة جذب رئيسية للسياحة في هايتي. الحادث الأخير يسلط الضوء على تحديات السلامة والأمن في إدارة مثل هذه الفعاليات. \من جهته، أعرب رئيس الوزراء أليكس ديدييه فيلس-إيمي عن تعازيه لأسر الضحايا، مؤكدًا تضامن الحكومة مع المصابين وعائلات القتلى. أشار رئيس الوزراء إلى أن 'العديد من الشباب' كانوا بين الحضور وقت وقوع الحادث، ولكنه لم يكشف عن حصيلة رسمية نهائية للضحايا. السلطات لم تعلن حتى الآن عن هويات الضحايا أو العدد الدقيق للمصابين، مع استمرار الجهود لتأمين الموقع والتحقيق في ملابسات الحادث. فرق الإسعاف والإغاثة عملت على مدار الساعة لتقديم المساعدة للمصابين ونقل الضحايا، في حين بدأت السلطات في التحقيق لتحديد أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكراره. وتشير التقديرات الأولية إلى أن سوء التنظيم والازدحام الشديد، بالإضافة إلى الأحوال الجوية السيئة، قد ساهمت في وقوع المأساة. يثير هذا الحادث تساؤلات حول إجراءات السلامة المتبعة في مثل هذه التجمعات العامة والحاجة إلى تحسينها لضمان سلامة الزوار والمشاركين. \يشكل هذا الحادث المأساوي جزءًا من سلسلة من الكوارث التي شهدتها هايتي في السنوات الأخيرة، مما يسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد في إدارة الأزمات. في عام 2021، شهدت البلاد انفجارات دامية في خزانات الوقود، بالإضافة إلى زلزال مدمر أودى بحياة الآلاف. هذه الأحداث المتتالية تبرز الحاجة الملحة إلى تعزيز البنية التحتية والقدرات في مجال إدارة الكوارث، وتحسين التنسيق بين مختلف الجهات المعنية. كما يثير هذا الحادث تساؤلات حول دور المؤسسات الحكومية في تنظيم الفعاليات العامة وتوفير الأمن والسلامة للجمهور. على الرغم من الجهود المبذولة، لا تزال هايتي تواجه تحديات كبيرة في تحقيق الاستقرار والتنمية، وتحتاج إلى دعم دولي متواصل لمواجهة هذه التحديات والتغلب عليها. الحادث الأخير يمثل تذكيراً مؤلماً بضرورة إعطاء الأولوية القصوى لسلامة المواطنين واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتجنب وقوع مثل هذه المآسي في المستقبل





