تداولات الأسهم السعودية اليوم: ارتفاع مؤشر الأسهم الرئيسي بمقدار (43.38) نقطة، وتراجع مؤشر الأسهم الموازية (نمو) بمقدار (9.38) نقاط

يُذكر أن تداولات الأسهم السعودية اليوم شهدت ارتفاعًا في قيمة أسهم (135) شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم (112) شركة، وذلك بعد إعلان "الداخلية" عن تطبيق غرامة (20,000) ريال بحق من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها أو يحاول القيام بالدخول إلى مكة والمشاعر أو البقاء فيهما. وكانت أسهم شركات سدافكو، والمراعي، ونادك، ومسك، وأكوا، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات جاهز، وصناعات، ودلة الصحية، وأسمنت الجوف، وسينومي ريتيل الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.97%) و(7.07%). وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (9.38) نقاط، ليصل إلى مستوى (22635.06) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (30) مليون ريال، وتجاوزت كمية الأسهم المتداولة (2.9) مليون سهم.

أكثر من نصف الفرنسيين والألمان والبريطانيين يعتقدون أن ترمب «ديكتاتور»يصف أكثر من نصف الفرنسيين والألمان (59 %) والبريطانيين (56 %) دونالد ترمب بـ«الديكتاتور».

محمية الملك سلمان موطن بيئي مترامي الأطراف تجتمع فيه الطيور المهاجرة والمقيمةتحتضن محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية أكثر من (290) نوعًا من الطيور، منها (88%) مهاجرة تعبر عن طريق المحمية، و(12%) مقيمة في المحمية، وهي تمثل

93.7 مليار ريال قيمة مدفوعات سداد خلال يوليو 2025سجلت مدفوعات نظام «سداد» للمدفوعات خلال يوليو 2025 ارتفاعًا لافتًا لتبلغ قيمتها نحو 93.75 مليار ريال، مقارنةً بـ 85.71 مليار ريال في يوليو من العام الماضي، محققة نمواً سنوياً نسبته 9.38 %،...

السعودية تحقق انخفاضًا بنسبة 16% في مؤشر الهدر الغذائيحققت المملكة انخفاضًا بنسبة (16%) في المؤشر الوطني للفقد والهدر الغذائي مقارنة بخط الأساس لعام 2019م، إذ انخفضت نسبة الفقد إلى (12.1%)، فيما انخفضت نسبة

