تداعيات الضغوط الصينية والأزمات الإنسانية في آسيا وإفريقيا

تحليل لتعثر زيارة رئيس تايوان لإفريقيا بفعل الضغوط الصينية، وأزمة اللاجئين الأفغان في قطر، وتوسع النفوذ الدبلوماسي الصيني في القارة الإفريقية.

في مشهد سياسي دولي يتسم بالتعقيد المتزايد، شهدت العلاقات ال تايوان ية الإفريقية تراجعاً مفاجئاً بعدما أعلن مكتب الرئيس لاي تشينغ تي عن تأجيل زيارته التي كانت مقررة إلى مملكة إسواتيني، وذلك نتيجة لضغوط دبلوماسية مكثفة مارستها بكين على دول العبور. وتكشف التقارير أن ثلاث دول جزرية، وهي سيشيل وموريشيوس ومدغشقر، سحبت تصاريح الطيران الخاصة بطائرة الرئيس ال تايوان ي في اللحظات الأخيرة وبدون أي إشعار مسبق.

وقد وصفت تايبيه هذه الخطوة بأنها ناتجة عن إكراه اقتصادي صيني سافر يهدف إلى تقويض استقلال تايوان الدبلوماسي. ومن جانبها، لم تخفِ الخارجية الصينية ارتياحها لهذه التطورات، معتبرة أن هذه الدول التزمت بمبدأ الصين الواحدة، وهو الموقف الذي يعكس صراع النفوذ المستمر في القارة السمراء، حيث تسعى الصين لترسيخ حضورها الاقتصادي والسياسي مقابل تضاؤل عدد حلفاء تايوان. في سياق متصل، تواجه الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترمب انتقادات واسعة النطاق حول تعاملها مع ملف اللاجئين الأفغان العالقين في قاعدة السيلية بقطر. فقد عرضت واشنطن على هؤلاء الأفغان، الذين تعاونوا سابقاً مع القوات الأمريكية، خياراً محفوفاً بالمخاطر يتمثل إما في العودة القسرية إلى أفغانستان تحت حكم طالبان أو القبول بالهجرة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويحذر المراقبون ونشطاء حقوق الإنسان، مثل شون فاندايفر من منظمة أفغان إيفاك، من أن هذا الخيار غير إنساني، حيث يفتقر إلى الضمانات الأمنية اللازمة لحماية أكثر من ألف ومائة شخص، بينهم مئات الأطفال. وتدعي الإدارة الأمريكية أن هذا التوجه يندرج ضمن خطط إعادة التوطين الطوعي، بينما يرى السيناتور تيم كاين أن هذا التراجع يمثل خيانة للوعود التي قُطعت لهؤلاء الحلفاء الذين خاطروا بحياتهم من أجل المصالح الأمريكية، مما قد يؤثر سلباً على سمعة الولايات المتحدة وشراكاتها الاستراتيجية المستقبلية. وعلى صعيد التحركات الصينية الأوسع، أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ على استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع دول القارة الإفريقية لمواجهة التبعات الناجمة عن الصراعات في منطقة الشرق الأوسط. وفي ظل تصاعد حدة التوترات العالمية، تحاول بكين استغلال دورها كفاعل دولي مؤثر لتعميق روابطها مع الدول الإفريقية، مقدمةً نفسها كشريك استراتيجي مستقر، في وقت تواجه فيه السياسات الغربية تحديات كبيرة سواء في إدارة ملفات اللاجئين أو في الحفاظ على نفوذها في المناطق الاستراتيجية. إن التقاطع بين تضييق الخناق على التحركات التايوانية، والضغوط الأمريكية على المتعاونين الأفغان، والمبادرات الصينية نحو إفريقيا، يرسم خريطة جيوسياسية معقدة تتسم بالتنافس الحاد على كسب الولاءات الدولية وإعادة تشكيل التحالفات في عالم لا يزال يعاني من آثار الاستقطاب السياسي الحاد، مما يجعل استقرار المناطق النامية رهينة لهذه التجاذبات الكبرى التي تفرضها القوى العظمى على المسرح الدولي يومياً





