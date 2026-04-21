تداعيات الاعتداء على تمثال ديني جنوب لبنان وتصاعد المواقف العسكرية والسياسية

الجيش الإسرائيلي يعاقب جنوداً بسبب تهشيم تمثال للمسيح في لبنان وسط تصاعد التوترات العسكرية ومواقف حازمة لقائد الجيش اللبناني بشأن استعادة الأراضي.

أعلن الجيش الإسرائيلي عن اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة بحق عدد من جنوده، وذلك في أعقاب انتشار مقطع فيديو صادم عبر منصات التواصل الاجتماعي يوثق قيام جندي باستخدام مطرقة ثقيلة لتهشيم رأس تمثال للمسيح المصلوب في إحدى بلدات جنوب لبنان . هذا الفعل أثار موجة واسعة من الاستنكار الدولي والمحلي، مما دفع قيادة الجيش الإسرائيلي إلى فتح تحقيق عاجل أكدت فيه صحة الواقعة واعتبرت أن سلوك هؤلاء الجنود يمثل انحرافاً حاداً وغير مقبول عن الأوامر العسكرية والقيم الأخلاقية التي يدعي الجيش الالتزام بها.

ووفقاً للنتائج التي أعلنها المتحدث العسكري، فقد تقرر احتجاز الجندي الذي قام بالاعتداء والجندي الذي تولى عملية التصوير لمدة ثلاثين يوماً مع استبعادهما نهائياً من الخدمة العسكرية. كما شملت العقوبات ستة جنود آخرين كانوا حاضرين في موقع الحادثة دون أن يبادروا إلى منعها أو الإبلاغ عنها، حيث سيخضعون لجلسات توضيحية وتوبيخية مكثفة. وفي محاولة لاحتواء الغضب المتصاعد، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه يشعر بالصدمة والحزن تجاه هذا الاعتداء على رمز ديني كاثوليكي، مؤكداً أن العمليات الإسرائيلية في لبنان تستهدف بالأساس تنظيم حزب الله ولا تحمل أي طابع عدائي ضد المدنيين أو المعتقدات الدينية.

وفي خطوة لاحقة، أعلن الجيش أنه قام بالتنسيق مع المجتمع المحلي في بلدة دبل لاستبدال التمثال المتضرر بآخر جديد، محاولاً طي صفحة هذه الحادثة التي زادت من تعقيد المشهد الميداني. من جانبه، وفي سياق التوتر المتصاعد على الجبهة الشمالية، أكد قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل خلال زيارة تفقدية أجراها لقيادة لواء المشاة الثاني عشر في مدينة طرابلس، أن لبنان متمسك باستعادة كل شبر من أراضيه التي تحتلها إسرائيل.

وشدد هيكل على أن المؤسسة العسكرية اللبنانية تمثل صمام الأمان الوحيد للبلاد، محذراً من أن التشكيك في دور الجيش أو محاولة النيل من هيبته يخدم بشكل مباشر أجندات الاحتلال ويسهم في إثارة الفتن الداخلية. وأشار العماد هيكل إلى التضحيات الجسيمة التي قدمها الجيش في سبيل الدفاع عن السيادة الوطنية، مؤكداً أن السلم الأهلي يظل السلاح الأمثل لمواجهة الأخطار الخارجية. تأتي هذه التصريحات في وقت يعيش فيه لبنان حالة من الترقب السياسي، حيث تتجه الأنظار نحو اللقاءات الدبلوماسية الجارية في واشنطن بين سفيري لبنان وإسرائيل بهدف تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال نحو مفاوضات مباشرة تضمن استدامة الهدوء ووقف الحروب بالوكالة التي استنزفت الموارد البشرية والمادية على مدى أشهر طويلة من التصعيد العسكري.

إن الوضع في جنوب لبنان لا يزال يعاني من تداعيات الحرب المستمرة، حيث تشير التقارير إلى نزوح نحو مليون نسمة ومقتل أكثر من ألفين وأربعمائة شخص جراء العمليات العسكرية التي اتسمت بسياسة تدمير ممنهج للبنى التحتية. ومع تزايد الضغوط الدولية لإنهاء حالة التوتر، تبرز مواقف متباينة من القوى الدولية، حيث رفضت ألمانيا وإيطاليا المطالب الشعبية بتعليق اتفاقيات التعاون العسكري مع إسرائيل، مفضلتين الاستمرار في المسار الدبلوماسي رغم الاستياء المتصاعد تجاه الأوضاع الإنسانية المتردية في الضفة الغربية وجنوب لبنان.

وفي ظل هذه التعقيدات، يبقى الموقف اللبناني الرسمي متمسكاً بضرورة التوصل إلى اتفاق مستدام ينهي معاناة النازحين ويعيد للمناطق الحدودية استقرارها. إن هذه الأحداث الميدانية والسياسية تؤكد حجم الهوة التي خلفتها المواجهات، وتبرز مدى أهمية الحفاظ على الرموز الدينية والوطنية كجزء من الهوية التي لا يمكن التهاون في حرمتها تحت أي ظرف من الظروف العسكرية أو السياسية الراهنة، مع تزايد المطالب الشعبية بضرورة محاسبة كافة المتورطين في الانتهاكات وضمان عدم تكرارها في المستقبل لضمان الحد الأدنى من التفاهم بين الشعوب في ظل هذه الظروف الصعبة.





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان تمثال المسيح الجيش اللبناني الصراع اللبناني الإسرائيلي

United States Latest News, United States Headlines