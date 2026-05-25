تداعيات أزمة مضيق هرمز على أمن الطاقة العالمي وسلوك السفر والأسواق المالية

تحليل شامل لأثر التوترات في إيران وإغلاق مضيق هرمز على نقص وقود الطيران في ألمانيا، وتوجه أستراليا لتقييد صادرات الغاز الطبيعي، وتأثير ذلك على الاقتصاد العالمي.

تواجه الأسواق العالمية حالة من الاضطراب الشديد نتيجة التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الخليج العربي، وتحديداً إغلاق مضيق هرمز الذي يعتبر الشريان الأهم لإمدادات الطاقة الدولية، حيث يمر عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية.

وقد بدأت تداعيات هذا الإغلاق تظهر بشكل ملموس في سلوكيات المستهلكين والمسافرين في أوروبا، وخاصة في ألمانيا. فقد كشف استطلاع حديث أجرته شركة 'إس إيه بي كونكور' المختصة في خدمات التسويات المالية عن تحول جذري في نمط السفر الجوي؛ إذ أفاد نحو 62 في المائة من المشاركين بأنهم غيروا سلوكهم في السفر نتيجة المخاوف من نقص وقود الطائرات أو إلغاء الرحلات.

وأظهرت النتائج أن نحو خُمس الألمان قد قاموا بالفعل بإلغاء رحلاتهم أو إعادة حجزها، بينما اتجه 46 في المائة نحو استخدام البدائل الأرضية مثل القطارات والسيارات، في حين اختار 39 في المائة الحجز المبكر لتفادي الأزمات، وأرجأ 31 في المائة قرارات سفرهم بشكل مؤقت. ورغم أن القلق كان أقل حدة بين مسافري الأعمال، حيث غير 17 في المائة فقط من سلوكهم، إلا أن الشركة أوصت بضرورة التخطيط بمرونة عالية والاحتفاظ بكافة إيصالات التكاليف الإضافية لمواجهة أي طوارئ.

من الناحية السياسية والاقتصادية، حاولت الحكومة الألمانية تخفيف حدة التوتر؛ حيث صرحت وزيرة الاقتصاد، كاترينا رايشه، بأن وضع الإمدادات يختلف من سوق إلى أخرى، محذرة من المبالغة في إثارة الذعر، ومؤكدة أن 'التهويل بشأن وقود الطائرات لا يفيد'. ومع ذلك، جاءت تحذيرات وكالة الطاقة الدولية لتؤكد أن العديد من الدول الأوروبية قد تواجه بالفعل بداية شح في وقود الطائرات بسبب أزمة مضيق هرمز.

وفي المقابل، ظهرت ملامح من الاستقرار في مناطق أخرى، حيث أعلن وزير الاقتصاد الماليزي، أكمل ناصر، أن بلاده تمتلك إمدادات طاقة كافية حتى نهاية يوليو (تموز)، مما يشير إلى تفاوت قدرة الدول على امتصاص الصدمات الطاقوية بناءً على مخزوناتها الاستراتيجية ومصادر توريدها. وعلى صعيد آخر، امتدت آثار الأزمة لتصل إلى أستراليا، التي تعتزم تطبيق سياسة حمائية لضمان أمن الطاقة المحلي.

تهدف الحكومة الأسترالية إلى إلزام منتجي الغاز الطبيعي المسال بتخصيص 20 في المائة من صادراتهم للسوق المحلية، وهو قرار يشمل جميع المشاريع والعقود القائمة. وتأتي هذه الخطوة في ظل نقص متوقع في إمدادات الطاقة على الساحل الشرقي الأسترالي، وتزامنها مع انقطاع نحو خُمس إمدادات الغاز العالمية، ومعظمها من قطر، نتيجة الحرب في إيران. وقد أثار هذا التوجه ردود فعل سلبية واسعة من قطاع الغاز الطبيعي، حيث حذر المنتجون من أن هذه القيود ستعيق الاستثمارات المستقبلية وتضر بسمعة أستراليا كمصدر موثوق.

وأشار محللون إلى أن مشروع 'غلادستون للغاز الطبيعي المسال' التابع لشركة سانتوس قد يكون الأكثر عرضة للخطر، وسط مقترحات لتوفير الغاز محلياً عبر الشراء من جهات خارجية أو تقليل كميات التصدير. أما على مستوى الأسواق المالية العالمية، فقد انعكست هذه التوترات في تذبذب أسعار السلع والعوائد المالية. فقد شهدت أسعار النحاس ارتفاعاً مدفوعاً بتراجع الدولار، وسط آمال خجولة بإمكانية توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام قد يؤدي لإعادة فتح مضيق هرمز.

وفي الوقت ذاته، تراجعت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو استجابة لنفس التوقعات. ومن جانب آخر، أشار يانيس ستورناراس إلى أن تجاوز التضخم في منطقة اليورو لهدف البنك المركزي الأوروبي بشكل ملحوظ قد يستدعي تعديلاً حذراً في السياسة النقدية لمواجهة الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة. يظهر هذا المشهد المتكامل كيف أن اضطراباً في نقطة جغرافية واحدة مثل مضيق هرمز يمكن أن يؤدي إلى سلسلة من ردود الفعل التي تشمل سلوك المسافر الفردي، والسياسات القومية للدول، واستقرار الأسواق المالية العالمية





