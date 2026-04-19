تداعيات الحرب: آلاف الشقق غير صالحة للسكن وخسائر اقتصادية تقدر بمليارات الدولارات

تتفاقم الأزمة في إسرائيل مع تدمير آلاف الشقق السكنية في تل أبيب ومحيطها جراء الأضرار الصاروخية، مما يضع عبئاً اقتصادياً ضخماً يصل إلى مليارات الدولارات، في ظل تقديرات أولية لخسائر الحرب المستمرة.

أفادت القناة 12 الإسرائيلية عن لسان أحد المسؤولين، أن أكثر من ألف وحدة سكنية في تل أبيب باتت غير صالحة للاستخدام الآدمي، وذلك نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمباني جراء سقوط صواريخ وشظايا ناتجة عن عمليات اعتراضية. وقد طالت هذه الأضرار مدناً متعددة بما في ذلك تل أبيب، رمات غان، وبني براك، مخلفةً وراءها عدداً من الضحايا بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى خسائر مادية فادحة طالت الممتلكات والمباني والمركبات.

ولا تقتصر الخسائر على هذا الحد، فالحرب المستمرة، والتي امتدت لنحو أربعين يوماً، ضد أهداف في إيران ولبنان، قد كلفت وزارة المالية الإسرائيلية ما يقدر بنحو 17.5 مليار دولار، وفقاً لتقديرات أولية وردت عبر القناة ذاتها يوم الخميس. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام لا تشمل التكاليف الباهظة لعمليات إعادة الإعمار المستقبلية، ولا الخسائر الاقتصادية المتمثلة في تراجع الناتج المحلي الإجمالي الناجم عن حالة الإغلاق الجزئي التي شهدها الاقتصاد الإسرائيلي خلال فترة الحرب. ووفقاً لتقارير إعلامية عبرية، فقد شهد صندوق التعويضات التابع لسلطة الضرائب تدفقاً كبيراً من الطلبات، حيث تقدم حوالي ثلاثين ألف مواطن إسرائيلي بطلبات للحصول على تعويضات عن الأضرار المباشرة التي لحقت بممتلكاتهم. وتفصيلاً، شملت هذه الطلبات 18 ألفاً و408 طلبات تتعلق بأضرار لحقت بالمباني، و2594 طلباً لأضرار في المعدات، بينما قدم 6617 طلباً للتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمركبات. هذه الأرقام تعكس حجم المعاناة والخسائر التي يتكبدها المواطنون الإسرائيليون جراء التصعيد العسكري. يذكر أن حرباً سابقة، استمرت لمدة 12 يوماً فقط في يونيو/حزيران 2025 واستهدفت إيران، قد كلفت خطة التعويضات المخصصة للشركات نحو ثلاثة مليارات شيكل، وهو ما يعادل تقريباً مليار دولار. هذه المقارنة تبرز التأثير الاقتصادي المتزايد للصراعات المسلحة على دولة الاحتلال. في سياق متصل، أدلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتصريحات أكد فيها أن إسرائيل أثبتت أنها حليف عظيم وقوي للولايات المتحدة، مما يشير إلى استمرار العلاقات الاستراتيجية والدعم السياسي المتبادل بين البلدين. وتتواصل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتوترة في ظل استمرار التداعيات الأمنية، حيث يعاني قطاع العقارات في تل أبيب من تأثير مباشر نتيجة تدهور صلاحية آلاف الوحدات السكنية، مما يفرض ضغوطاً إضافية على السوق العقاري ويستدعي تدخلاً حكومياً عاجلاً لمعالجة الأزمة. إن تقديرات وزارة المالية تشير إلى حجم الإنفاق الضخم الذي تتحمله الميزانية العامة للدولة في سبيل التعامل مع التبعات المالية للحرب، والتي تتجاوز مجرد التعويضات المباشرة لتشمل إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة والاستجابة للاحتياجات الإنسانية الناجمة عن النزاع. وبالنظر إلى حجم الأضرار المبلغ عنها، فإن خطط التعويضات الحالية قد لا تكون كافية لتغطية كافة الخسائر، خاصة مع احتمالية تصاعد الأضرار مع استمرار التوترات الأمنية. تعد هذه الحرب بمثابة اختبار قاسٍ للقدرة الاقتصادية لدولة الاحتلال على الصمود في وجه الأزمات المتتالية، فضلاً عن التأثير النفسي والاجتماعي على السكان الذين يعيشون تحت وطأة الخوف وعدم اليقين. إن الإشارة إلى حرب افتراضية في يونيو/حزيران 2025 مع إيران، والتي بلغت تكلفة التعويضات عنها ما يعادل مليار دولار بعد 12 يوماً فقط، تعكس مدى هشاشة الوضع الاقتصادي أمام التصعيد العسكري. هذه الأرقام تدق ناقوس الخطر بشأن التكاليف الباهظة التي قد تترتب على أي امتداد للصراع أو دخوله في مراحل أكثر تعقيداً. الحاجة إلى خطط استراتيجية طويلة الأمد لإدارة المخاطر الاقتصادية والأمنية باتت أمراً ملحاً، لضمان استمرارية النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار المجتمع. كما أن تصريحات ترامب، رغم أنها قد تبدو كدعم سياسي، إلا أنها تعكس أيضاً حجم التورط الأمريكي المحتمل في تداعيات هذه الصراعات، مما يزيد من تعقيد المشهد الجيوسياسي





