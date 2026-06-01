تداعيات التوترات الجيوسياسية على أسواق الطاقة العالمية والتحولات الاستراتيجية لشركة أرامكو السعودية

تقرير مفصل يتناول عقود توريد الأنابيب الجديدة لشركة أرامكو، وتدشين تقنيات الحوسبة الكمية، وأثر إغلاق مضيق هرمز على أسعار الطاقة العالمية وأداء البورصات الخليجية في ظل الصراعات الإقليمية.

شهد قطاع الطاقة والصناعة في المملكة العربية السعودية تحركات استراتيجية واسعة النطاق، حيث أبرمت شركة أرامكو السعودية سلسلة من الاتفاقيات الحيوية لتعزيز بنيتها التحتية وتطوير قدراتها التشغيلية.

وفي هذا السياق، نجحت شركة «الأنابيب السعودية» في الفوز بعقد توريد أنابيب صلب مخصصة لقطاعي النفط والغاز بقيمة تقديرية تصل إلى نحو 65 مليون ريال سعودي، أي ما يعادل 17.3 مليون دولار أمريكي. وقد تم توقيع هذا العقد في الحادي والثلاثين من مايو لعام 2026، على أن تمتد فترة التنفيذ لعام كامل، ومن المتوقع أن ينعكس الأثر المالي لهذا الاتفاق إيجابياً خلال الربع الثاني من عام 2027.

وبالتوازي مع ذلك، وقعت «الشركة العربية للأنابيب» عقوداً أخرى لتصنيع وتوريد أنابيب الصلب بقيمة تناهز 62 مليون ريال سعودي. وتأتي هذه التعاقدات في إطار رؤية أرامكو الطموحة لتطوير حقول الغاز غير التقليدية ورفع الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة من النفط الخام، فضلاً عن تحديث شبكات الأنابيب العملاقة التي تربط مناطق الإنتاج بمحطات التصدير والمعالجة، وفي مقدمتها خط أنابيب «شرق-غرب» الاستراتيجي.

ولم تقتصر توجهات أرامكو على الجانب الإنشائي فحسب، بل امتدت إلى آفاق التكنولوجيا المتقدمة من خلال تدشين أول حاسوب كمي في المملكة بالتعاون مع شركة «باسكال» العالمية الرائدة في الحوسبة الكمية الذرية المحايدة، مما يمثل نقلة نوعية في إدارة البيانات وتحسين كفاءة العمليات النفطية. وعلى الصعيد الدولي، خيمت أجواء من القلق على أسواق الطاقة العالمية نتيجة التوترات الأمنية في منطقة الخليج، وتحديداً بعد الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز، الذي يعد الشريان الرئيسي لتجارة الطاقة العالمية حيث يمر عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز.

وقد أدى هذا الانسداد إلى ارتفاع حاد ومفاجئ في أسعار الطاقة، وكانت الدول الآسيوية هي الأكثر تضرراً نظراً لاعتمادها الكثيف على الواردات من دول الخليج. وفي تايوان، اضطر مجلس الوزراء إلى اتخاذ قرار برفع أسعار الغاز الطبيعي للمستخدمين الصناعيين بنسبة 5 في المائة خلال شهر يونيو الجاري، رغم محاولات الحفاظ على استقرار الأسعار للأفراد ومولدات الطاقة وبنزين الديزل لتفادي موجة غلاء معيشي.

ويرى المحللون الاقتصاديون أن عودة تدفقات الطاقة إلى مستوياتها الطبيعية عبر المضيق قد تستغرق أكثر من شهر، في حين أن استعادة الإمدادات الكاملة من الشركات المصدرة قد تتطلب عدة أشهر، مما يضع الاقتصاد العالمي أمام تحديات تضخمية جديدة تزيد من تعقيد المشهد المالي الدولي في ظل المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء حالة الحرب وإعادة فتح الملاحة البحرية. أما فيما يتعلق بالأسواق المالية، فقد انعكست هذه الاضطرابات الجيوسياسية بشكل مباشر على أداء البورصات الخليجية، التي شهدت تراجعاً ملحوظاً في تعاملاتها المبكرة.

وجاء هذا الهبوط نتيجة لتصاعد حدة التوترات بعد تبادل الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، بالإضافة إلى التطورات الميدانية المتمثلة في توغل القوات الإسرائيلية في لبنان. وقد أدى استهداف الولايات المتحدة لمواقع عسكرية إيرانية ورد الحرس الثوري الإيراني باستهداف قاعدة أميركية إلى إضعاف الآمال في التوصل إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار. وفي هذا المناخ المشحون، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2 في المائة، وهو ما أثار مخاوف المستثمرين من زيادة معدلات التضخم ورفع أسعار الفائدة.

وقد سجل مؤشر بورصة قطر انخفاضاً تجاوز 1 في المائة، مع تراجع أسهم قيادية مثل «مصرف قطر الإسلامي». وفي المقابل، خالفت بورصة دبي هذا الاتجاه العام حيث ارتفعت بنسبة 1.1 في المائة، مدعومة بصعود سهم شركة «سالك».

وفي خضم هذه التجاذبات، يبقى الترقب سيد الموقف بانتظار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن مقترح تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، في حين أغلق مؤشر السوق السعودية «تاسي» جلسة الاثنين على ارتفاع طفيف بنسبة 0.4 في المائة، مسجلاً 11158 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 7.7 مليار ريال





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

أرامكو مضيق هرمز الطاقة العالمية الأسهم الخليجية الحوسبة الكمية

United States Latest News, United States Headlines