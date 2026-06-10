تداعيات الحرب على سياحة دبي: اعتماد الفنادق على المقيمین وتراجع أرباح شركات الطيران

تستعرض هذه المقالة تأثير War in the Middle East على قطاع السياحة في دبي، حيث أدى تراجع السياح الأجانب إلى تحول الفنادق نحو تقديم عروض للمقيمين المحلي، كما تتطرق إلى الخسائر الفادحة التي منيت بها شركات الطيران الخليجية بسبب الاضطرابات. culture.

تعاني صناعة السياحة في دبي من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، حيث اعتمدت الفنادق بشكل كبير على المقيمين المحليين لتعويض انخفاض أعداد السياح الأجانب. وقد أدى الصراع، خاصة بعد الهجمات الإيرانية في فبراير 2026، إلى تراجع حاد في الحجوزات الدولية، مما دفع العديد من الفنادق إلى تقديم خصومات تصل إلى 50 بالمائة للمقيمين.

ورغم عودة بعض السياح التدريجية بعد وقف إطلاق النار في أبريل، لا تزال نسبة الإشغال تتأثر، حيث تبلغ بين 70 و90 بالمائة خلال نهاية الأسبوع وتنخفض بشكل كبير في الأيام الدراسية. وت caus الأزمة بعض الفنادق، مثل برج العرب، إلى الإغلاق المؤقت لأعمال التجديد، بينما خفضت أخرى منstaff أو رواتب موظفيها، لا سيما تلك المعتمدة على سياحة الأعمال في وسط دبي.

ويشهد قطاع الطيران الخليجي، بما في ذلك طيران الإمارات والاتحاد للطيران وطيران قطر، تراجعا حادا في الأرباح نتيجة الاضطرابات وارتفاع تكاليف الوقود، حيث من المتوقع أن تنخفض أرباح شركات الطيران العالمية من 45 مليار دولار في 2025 إلى 23 مليار دولار في 2026. كما أدى إلغاء آلاف الحجوزات في منصات الإيجار قصير الأجل، مثل إير بي إن بي، إلى خسائر تقدر بمئات الملايين من الدولارات يوميا للمنطقة.

ورغم التفاؤل الذي يبديه بعض المسؤولين بعودة السياح بسرعة إذا تحققت تسوية سياسية، فإن التحديات تبقى كبيرة، مع استمرار المباحثات غير الحاسمة Which قد تؤثر على استقرار القطاع على المدى الطويل





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