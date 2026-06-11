تداعيات إغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد العراقي: أزمة مالية خانقة ومخاوف من عجز الرواتب

تقرير مفصل يتناول تأثير الصراع الإقليمي وإغلاق مضيق هرمز على إيرادات النفط العراقية، مسلطاً الضوء على الفجوة المالية العميقة والضغوط التي تواجه الحكومة لتأمين الرواتب والالتزامات الأساسية.

يواجه ال اقتصاد العراقي في الوقت الراهن واحدة من أكثر الفترات حرجاً في تاريخه الحديث، حيث تداخلت التوترات الجيوسياسية العنيفة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، لتخلق حالة من الشلل في الشريان ال اقتصاد ي الأهم للبلاد.

إن إغلاق مضيق هرمز، الذي يعد الممر المائي الاستراتيجي الوحيد لتصدير معظم النفط العراقي، لم يعد مجرد تهديد نظري بل تحول إلى واقع ملموس ألقى بظلاله الثقيلة على الموازنة العامة للدولة. وقد عبرت الحكومة العراقية، على لسان وزير خارجيتها فؤاد حسين، عن قلقها البالغ من وصول الوضع المالي إلى مرحلة الخطورة، خاصة وأن الدولة تعاني من اعتماد شبه كلي على عائدات النفط لتغطية نفقاتها التشغيلية والرواتب الشهرية لملايين الموظفين، مما يجعل أي تعطل في الملاحة البحرية بمثابة ضربة قاضية للسيولة النقدية المتاحة في خزينة الدولة.

من الناحية الرقمية، يكشف الواقع الاقتصادي عن فجوة مالية مرعبة؛ فحسب تقديرات الخبراء الاقتصاديين، أدى توقف التصدير عبر موانئ البصرة إلى فقدان العراق القدرة على تصدير نحو 3.3 ملايين برميل من النفط يومياً. وفي المقابل، تظل البدائل المتاحة، مثل خطوط التصدير المحدودة، غير قادرة على سد هذه الفجوة الكبيرة، حيث لا تتجاوز الكميات المصدرة عبرها 230 ألف برميل يومياً، وهو ما يمثل أقل من 7 بالمئة من إجمالي الصادرات المعتادة.

هذا التراجع الحاد أدى إلى انكماش الإيرادات النفطية الشهرية لتصل إلى نحو تريليوني دينار، وبإضافة الإيرادات غير النفطية التي تبلغ 1.5 تريليون دينار، نجد أن إجمالي الدخل الشهري لا يتجاوز 3.5 تريليون دينار، بينما تتطلب فاتورة الرواتب والأجور وحدها نحو 8.5 تريليون دينار. هذا العجز الهائل دفع الحكومة إلى استراتيجيات تمويل اضطرارية، منها الاقتراض المكثف من البنك المركزي وخصم حوالات الخزينة، ما تسبب في قفزة في الدين الداخلي من 102 تريليون إلى 117 تريليون دينار خلال فترة وجيزة جداً، مما يزيد من هشاشة المركز المالي للدولة.

إن هذه الأزمة لم تأتِ من فراغ، بل هي نتاج طبيعي لهشاشة النموذج الاقتصادي الريعي الذي يتبعه العراق، حيث تساهم الصادرات النفطية بأكثر من 90 بالمئة من إيرادات الدولة. وبحسب التحليلات السياسية والاقتصادية، فإن هذا الاعتماد الأحادي جعل العراق رهينة للتقلبات الإقليمية والنزاعات الدولية في منطقة الخليج. ولم تعد المشكلة تقتصر على تأمين الرواتب، بل امتدت لتشمل تجميد مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة نتيجة جفاف الموارد المالية المتاحة.

لذا، تبرز الحاجة الماسة اليوم إلى تنفيذ استراتيجيات بديلة وشجاعة، تشمل تفعيل خطوط أنابيب استراتيجية جديدة مثل خط البصرة-العقبة، أو إعادة إحياء خط بانياس السوري والمسارات السعودية، لكسر احتكار مضيق هرمز للملاحة النفطية وتأمين تدفقات مالية مستقرة. وبالنظر إلى التسلسل الزمني للأزمات، يظهر أن الاقتصاد العراقي يعيش حالة من الإجهاد المزمن؛ فقد بدأ الأمر بمواجهة تنظيم داعش، ثم صدمة جائحة كورونا، وصولاً إلى تذبذب أسعار الطاقة العالمية.

والآن، تأتي هذه الحرب لتضيف عبئاً جديداً على موازنات الأعوام 2023 و2024 و2025، التي تحولت من عجز مخطط إلى عجز فعلي يتراوح بين 20 و28 تريليون دينار سنوياً. ومع توقعات بانخفاض أسعار النفط في عام 2026 إلى ما دون 70 دولاراً للبرميل، قد يصل العجز إلى 50 تريليون دينار إذا لم يتم ترشيد الإنفاق وتقليص المصاريف غير الضرورية.

إن المخرج الوحيد من هذا النفق المظلم يكمن في إصلاح هيكلي شامل يقلل من الارتهان للنفط، ويعزز القطاعات الإنتاجية الأخرى، ويخلق هوامش أمان مالية تحمي البلاد من الصدمات الخارجية المفاجئة التي قد تضرب المنطقة في أي لحظة





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