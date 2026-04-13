تداعيات نهائي أفريقيا.. مشجعون سنغاليون ينفون مشاركتهم بالشغب.. والوحدة يستعد لمواجهة الاتحاد

تستمر تداعيات نهائي كأس الأمم الأفريقية مع نفي المشجعين السنغاليين اتهامات الشغب، بينما يستعد فريق الوحدة الإماراتي لمواجهة صعبة أمام الاتحاد السعودي في دوري أبطال آسيا.

تتواصل تداعيات نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2025، حيث نفى 18 مشجعاً سنغالياً، حُكم عليهم بالسجن في المغرب بتهمة ' الشغب '، خلال محاكمتهم استئنافياً، مشاركتهم في الأحداث التي رافقت النهائي. وطلبت النيابة العامة تشديد العقوبات إلى السجن لمدة تصل إلى سنتين. يواجه المشجعون، الموقوفون منذ النهائي الذي فازت به السنغال قبل أن تُعتبر لاحقاً خاسرة، تهمة ' الشغب ' التي تشمل أعمال عنف وتخريب. وأفاد المتهمون بأنهم أُجبروا على النزول إلى أرض الملعب بسبب التدافع أو الهروب، وليس للاحتجاج. في تطورات أخرى، طلبت محامية الدفاع عرض مقاطع الفيديو الخاصة بالأحداث للتحقق من هوية المتهمين، بينما رفضت النيابة العامة هذا الطلب.

من جهة أخرى، أعرب لاعب وسط ليفربول، المجري دومينيك سوبوسلاي، عن اعتذاره للجماهير بسبب ما وصفه بسوء فهم. كما تأهلت الألمانية لورا سيغموند إلى دور الستة عشر ببطولة شتوتغارت للتنس. وفي سياق آخر، أعرب هانسي فليك عن ثقته في قدرة فريقه على تعويض الخسارة والتأهل في إياب دوري أبطال أوروبا. ويجد النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي نفسه في دائرة الشكوك حول مستقبله مع باريس سان جيرمان.

من جهة أخرى، يستعد فريق الوحدة الإماراتي لمواجهة قوية أمام الاتحاد السعودي في دوري أبطال آسيا للنخبة. أكد مدرب الوحدة، السلوفيني داركو ميلانيتش، على سعادته بوجود فريقه ضمن أفضل 16 نادياً في آسيا، مشيراً إلى أن المباراة ستكون صعبة أمام فريق يجمع بين الخبرة والقوة والشباب. وأوضح ميلانيتش أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور التالي، مؤكداً على أهمية التركيز العالي في مواجهة فريق قوي. وفي سياق متصل، شدد ميلانيتش على أن فريقه لن يتأثر بالظروف التي يمر بها الاتحاد، وأكد على أهمية التركيز على أداء فريقه ومنع الاتحاد من فرض أسلوبه في اللعب. وأضاف أن اللعب أمام جماهير كبيرة يمثل فرصة للاعبيه لإظهار قدراتهم. في هذا السياق، أكد الصربي دوشان تاديتش، لاعب الوحدة، على صعوبة المباراة، مشيراً إلى أن الفريقين يتمتعان بحظوظ متساوية في الفوز. وأشاد تاديتش بمدرب الاتحاد، مؤكداً على أهمية التحضير الجيد للمباراة.

