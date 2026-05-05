تداعيات هزيمة إيران المحتملة على المنطقة: سيناريوهات الخسارة والاستفادة

تحليل معمق لتأثيرات سقوط النظام الإيراني أو تقسيمه على دول المنطقة، مع التركيز على المخاطر التي تواجه تركيا ودول الخليج، والدور المحتمل لإسرائيل في ملء الفراغ الناتج.

سعت قوى معينة لإسقاط النظام ال إيران ي وربما تقسيمه، لكنها فشلت في تحقيق ذلك. النقاش حول "الفراغ بعد إيران " أصبح من الماضي. ومع ذلك، فإن احتمال استئناف الصراع، والذي قد يكون أكثر شراسة من المرحلة الأولى، أعاد إثارة التساؤلات حول مدى مصلحة المنطقة العربية والإسلامية من سقوط النظام في إيران .

الادعاء بأن هزيمة إيران أو إسقاط نظامها يصب في مصلحة المنطقة، وأن دول المنطقة ستملأ الفراغ الناتج، هو طرح غير دقيق ومضلل. ففي حالة تقسيم إيران أو سقوط نظامها، من المرجح أن تملأ إسرائيل الفراغ الناشئ، بينما ستكون دول مثل تركيا ودول الخليج من بين المتضررين. تشير التقارير إلى تراجع احتياطي المصرف المركزي التركي وبيع كميات كبيرة من الذهب في محاولة لدعم الليرة التركية، بالإضافة إلى انخفاض الصادرات وارتفاع التضخم، مما يشكل تحديات للاقتصاد التركي.

التداعيات الاقتصادية على دول الخليج، بصفتها مصدري نفط وغاز ومراكز مالية، ستكون كبيرة بسبب إغلاق مضيق هرمز واحتمال تصاعد الحرب. تركيا تواجه خطر موجات اللجوء المحتملة وتداعياتها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بالإضافة إلى التحديات الأمنية وانتعاش الجماعات الانفصالية. على الرغم من القدرات العسكرية التركية المتنامية، إلا أن التفوق العسكري الإسرائيلي، خاصة في مجال سلاح الجو، والدعم الأمريكي غير المحدود يمثلان عوامل مهمة.

تقسيم إيران يعني إزالة قوة إقليمية وازنة من مواجهة المشروع الصهيوني، وإسقاط النظام يعني تنصيب نظام حليف للولايات المتحدة وإسرائيل، مما يزيد من اختلال التوازن في المنطقة. طرح "التحالف الرباعي" بين تركيا وباكستان ومصر والسعودية يبدو متعجلاً ويفتقر إلى مقومات التحالف الحقيقي. وبالتالي، فإن تركيا والدول العربية، وخاصة الخليجية، ستكون من بين المتضررين من هزيمة إيران، وليس من بين المستفيدين.

سوريا، التي تُقدم كمثال على "ملء الفراغ"، هي في الواقع مثال معاكس، حيث استفادت إسرائيل من الفراغ واستغلت الوضع لتعزيز احتلالها وتوسيع نفوذها. هذا الطرح لا يستند إلى معطيات منطقية أو موضوعية، بل يبدو محاولة لتبرير دعم الولايات المتحدة وإسرائيل لإيران. البعض يطرح فكرة أن "إيران أخطر علينا من إسرائيل"، وهي سردية سياسية وإعلامية قديمة. هزيمة إيران تمثل خسارة استراتيجية للمنطقة ومنطلق لتحقيق أحلام إسرائيل الكبرى وإعادة رسم خرائط المنطقة، بينما صمودها يمثل مصلحة حقيقية للمنطقة بأكملها





