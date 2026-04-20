تحليل معمق للأزمة الناشئة عن العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران، وتأثيراتها على النظام الدولي، الاقتصاد العالمي، والأمن الاستراتيجي في مضيق هرمز في ظل أفول الهيمنة الأحادية.

تثير العملية العسكرية التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب ضد إيران تساؤلات وجودية حول مستقبل الولايات المتحدة كقوة عظمى مهيمنة على النظام الدولي. ووفقاً لتحليل معمق نشرته مجلة The American Conservative، فإن هذه الحملة لن تُحفظ في كتب التاريخ بسبب إنجازاتها الميدانية، بل لكونها مثلت اللحظة التي طويت فيها صفحة الهيمنة الأمريكية المنفردة، معلنةً بزوغ فجر مرحلة جديدة تتسم بتعدد الأقطاب وتراجع النفوذ الغربي المطلق.

لقد وصفت المجلة هذه الحرب بأنها خطوة غير مدروسة نفذتها إمبراطورية تعاني من الإنهاك، مشيرةً إلى أن ترامب أهدر فرصة استراتيجية كانت كفيلة بتعزيز مكانة واشنطن للعقود القادمة. وتدعو التقارير التحليلية صناع القرار في البيت الأبيض إلى ضرورة استيعاب الدرس القاسي، عبر التحول الجذري من سياسة التمدد العسكري المفرط إلى نهج الحذر الاستراتيجي وترشيد الإنفاق الدفاعي، الذي بات يمثل حجر الزاوية للبقاء في عالم ما بعد الهيمنة الأحادية. إن الدمار الاقتصادي والعسكري الذي خلفته هذه المغامرة يضع واشنطن أمام واقع حتمي، وهو أن استمرار النفوذ يتطلب توازناً دقيقاً بعيداً عن التهور في الحروب التي تستنزف الموارد الوطنية دون أهداف سياسية قابلة للتحقيق. على الجانب الميداني واللوجستي، كشفت الأرقام الصادرة عن موقع Iran War Cost Tracker عن حجم الفاتورة الباهظة لهذه الحرب؛ حيث تجاوزت التكاليف المباشرة 55 مليار دولار في غضون خمسين يوماً فقط من العمليات التي بدأت في أواخر فبراير 2025، بالتزامن مع سقوط أكثر من ثلاثة آلاف قتيل. ومن جهته، حذر الفريق هيث كولينز، مدير وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية، من وجود أزمة حقيقية في مخزونات الأسلحة التي استُنزفت بشكل حاد، مؤكداً أن عملية التعويض ستستغرق سنوات طويلة، مما يضع الجيش الأمريكي في حالة إجهاد غير مسبوقة. وعلى الرغم من محاولات التهدئة والاتفاق على وقف إطلاق النار الذي أُعلن عنه في الثامن من أبريل، إلا أن المسارات الدبلوماسية لا تزال متعثرة، حيث فشلت محادثات إسلام آباد في إحداث أي اختراق جوهري. وتواصل واشنطن ممارسة الضغوط عبر فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، بينما تظل المنطقة في حالة ترقب حذر، خاصة مع عودة حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد فورد إلى الشرق الأوسط في خطوة تهدف لتعزيز الوجود العسكري الأمريكي وسط حالة من عدم اليقين. تمتد تداعيات هذه الأزمة لتشمل الاقتصاد العالمي، حيث يحذر المسؤولون الروس، وعلى رأسهم ألكسندر غروشكو، من أن تعطل الملاحة في مضيق هرمز قد يجر الاتحاد الأوروبي إلى أزمة ركود تضخمي خانقة. وعلى الرغم من عبور أكثر من 20 سفينة للمضيق مؤخراً وفق بيانات شركة كبلر، إلا أن التهديدات الإيرانية بجعل أمن هذا الممر الاستراتيجي غير مجاني تظل حاضرة بقوة. وفي الوقت نفسه، بدأت أصداء الحرب تؤثر على قطاعات السياحة والطيران، مع ميل المسافرين لتجنب منطقة الشرق الأوسط، مما دفع شركات الطيران الآسيوية لزيادة رحلاتها نحو أوروبا. سياسياً، يتعرض الإدارات المتعاقبة في واشنطن لانتقادات حادة من قبل محللين مثل ستيفن زونيس، الذي يحمل الحزبين الديمقراطي والجمهوري المسؤولية عن خلق المناخ الذي قاد لهذه المواجهة. ومع تصاعد الضغوط الاقتصادية، يرى مراقبون مثل فنسنت جيمس هوبر أن واشنطن هي الطرف الأكثر عرضة للضغوط الشعبية في الداخل مع اقتراب الانتخابات، في حين يرى جورج مونبيوت أن هذه الحرب قد عجلت بفرض واقع جديد يجعل الاعتماد على الطاقة المتجددة أمراً حتمياً وبراغماتياً، وليس مجرد خيار بيئي، مما يشير إلى أن تداعيات هذه الحرب ستعيد تشكيل الجغرافيا السياسية والاقتصادية للعالم لسنوات طويلة قادمة





