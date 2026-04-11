تداعيات الحرب الإيرانية: تحليل للوضع الراهن ومستقبل المفاوضات

تحليل معمق لتداعيات الحرب الإيرانية الأخيرة، وتقييم للوضع الحالي، مع التركيز على المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد، ورصد لتأثير الصراع على المنطقة.

ما حدث قد حدث، ومن الصعب لأحد أن يتصور أن تعود إيران أو أذرعها أو نفوذها بالشكل الذي كانت عليه قبل الحرب . ينتظر الجميع معرفة التفاصيل التي يتم التفاوض عليها لتقييم الوضع الذي سنتّجه نحوه في المنطقة لاحقاً، حيث تمثل هذه الفترة فرصة ثمينة لتغيير الوضع في المنطقة برمّتها نحو الأفضل. في سياق الأحداث، وجهت إسرائيل ضربات قاسية لأذرع إيران في المنطقة ، ومع أن طهران لم ترغب في أن تنخرط هذه الأذرع في معارك لا تخدم مصالحها، فقد قامت بلجم بعضها وأجبرتها على عدم الرد بالرغم من توفر القدرة على ذلك.

إلا أن هذا القرار أدى في النهاية إلى تدمير منهجي للقدرات الاستراتيجية لهذه الأذرع، وبعد ذلك ركزت إسرائيل قدراتها ضد إيران مباشرة. وبسبب خسارة القدرات الردعية للأذرع، بالإضافة إلى تدمير إسرائيل لمعظم أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، وغياب أي خط دفاعي آخر عن إيران، أصبح العمق الإيراني مكشوفاً تماماً أمام المقاتلات الإسرائيلية، مما غيّر طبيعة المعادلة بين الطرفين بشكل غير مسبوق منذ الثورة الإيرانية عام 1979.\اليوم، وبعد تدمير القدرات الاستراتيجية السياسية والاقتصادية والدفاعية والأمنية الإيرانية، يتوجه المفاوضون الإيرانيون إلى إسلام آباد لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة برعاية باكستانية، مع الأخذ في الاعتبار أن وضع إيران الحالي أسوأ بكثير مما كان عليه قبل الحرب. نتائج حرب الـ12 يوماً كانت كارثية على إيران، ومع توجيه ضربة أخيرة للمنشآت النووية، كان الرئيس الأمريكي يعتقد أن إيران ستتفاوض لاحقاً على اتفاق ثنائي، مما يتيح له تحقيق نصر دبلوماسي، وتجنب الضغط الإسرائيلي. كان هذا التصور مبنياً على إمكانية فتح صفحة جديدة في العلاقة بين أمريكا وإيران، صفحة تتجاوز الماضي وتسمح بإقامة علاقات ممتازة مع طهران. وكان التقدير يشير إلى أن إيران أمام خيارين: إما الدخول في الصفقة وإما الاستعداد لحرب محتملة. في المقابل، كان لدى إيران فرصة لاستغلال التصورات الأمريكية لحماية نفسها، ولكن ذلك كان يتطلب منها اتخاذ الخطوة الصحيحة في التوقيت المناسب. هذا الاتفاق المحتمل كان يتضمن حل الميليشيات التابعة لإيران، وتعزيز العلاقات مع الدول العربية والتركية لتأمين عمق إقليمي، وفتح الاقتصاد الإيراني وصناعة الطاقة أمام الشركات الأمريكية مقابل رفع جميع العقوبات والتعهد بعدم فرض عقوبات جديدة، بالإضافة إلى اتفاق نووي يحافظ على حق إيران في التخصيب ويضمن عدم امتلاكها للسلاح النووي.\المؤشرات كانت توحي بوجود من يؤمن بإمكانية تحقيق ذلك في إيران، لكن العقبة الرئيسية تمثلت في المرشد الأعلى علي خامنئي. كان خامنئي يعتقد بإمكانية العودة إلى اللعبة القديمة مع إسرائيل والولايات المتحدة، وإعادة بناء القدرات الدفاعية الإيرانية، وإعادة بناء القدرات الردعية لأذرع إيران في المنطقة بشكل بطيء ومستدام، لتجنب رد فعل إسرائيلي سريع. كما اعتقد بإمكانية احتواء ترامب من خلال الانخراط معه في مفاوضات، واستغلالها لتمرير الوقت إلى أن تتغير الإدارة الأمريكية أو تسمح الظروف بتشتيت انتباه الإدارة الأمريكية بأمور أخرى. هذا التصور الخاص بالمرشد تغلب على التصورات الأخرى داخل إيران، وبدأ تطبيق هذه الاستراتيجية، وتعززت بالاعتماد على شخصيات إيرانية معروفة داخل العراق للاستفادة من قدرات العراق في إعادة بناء الاستراتيجية الإيرانية، حيث شاركت الميليشيات العراقية الموالية لإيران في الانتخابات العراقية وحصدت مقاعد متقدمة، وتم ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء. وبسبب عدم تحقيق توقعات ترامب، ومواجهته لمشاكل داخلية، بالإضافة إلى ضغط إسرائيل على الإدارة الأمريكية لشن حرب جديدة قبل فوات الفرصة التي أوجدتها حرب الـ12 يوماً، تقرر حشد القوات الأمريكية استعداداً لحرب محتملة. إلا أن الجانب الإيراني اعتبر هذه الحشود مجرد مناورة للضغط خلال المفاوضات في عُمان. وقبل اندلاع الحرب بحوالي عشرين يوماً، كان ترامب يعتزم شن حملة عسكرية، ولكن تدخلات إقليمية أدت إلى تأجيلها. وخلال هذه الفترة، عرضت تركيا استضافة نائب الرئيس الأمريكي والرئيس الإيراني لحل المشاكل العالقة، لكن إيران رفضت وفضلت التفاوض التقليدي بهدف كسب الوقت. في الوقت الحالي، وبعد تدمير القدرات الإيرانية، يتجه المفاوضون إلى إسلام آباد، مع العلم بأن إيران في وضع أسوأ مما كانت عليه قبل الحرب، وبيدها أوراق أقل. من المؤكد أن أسبوعين لن يكونا كافيين لحل جميع المشاكل، مما يضعنا أمام سيناريو صعب، خاصة مع استعداد إسرائيل لتخريب أي اتفاق لا يحقق مصالحها والتصعيد متى شاءت. إسرائيل تخوض حرباً قليلة التكلفة وعالية العوائد، وتعتمد على الولايات المتحدة لتغطية التكاليف، وتدرك جيداً أن إيران لم تعد قادرة على فعل أكثر مما فعلت، ولا تملك القدرة على منعها من أي إجراءات قد تتخذها





