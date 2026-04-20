تداعيات اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان: الجيش الإسرائيلي يمنع عودة المدنيين ويفرض مناطق عازلة

استمرار التوتر في جنوب لبنان مع فرض الجيش الإسرائيلي حظرا على عودة الأهالي لعشرات القرى تحت ذريعة استمرار العمليات العسكرية، في ظل تحذيرات من حزب الله ومطالبات دولية بضبط النفس.

يستمر التوتر الميداني في جنوب لبنان رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي، حيث أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات صارمة لسكان القرى الجنوبية تمنعهم من العودة إلى منازلهم أو التحرك جنوب خطوط معينة رسمها الجيش في المنطقة. وقد حدد البيان العسكري الإسرائيلي عشرات القرى والمناطق التي لا يزال يعتبرها مناطق عمليات عسكرية نشطة، مشيرا إلى أن قواته ستبقى متمركزة في مواقعها لمواجهة ما أسماه النشاطات الإرهابية المستمرة ل حزب الله .

هذه الخطوة خلقت حالة من القلق والارتباك لدى الأهالي الذين يأملون في العودة لتفقد ممتلكاتهم بعد أسابيع من القصف والدمار، حيث يفرض الاحتلال ما بات يعرف بالخط الأصفر الذي يضم 55 قرية وبلدة حدودية، مما يمنع المدنيين فعليا من الوصول إلى أراضيهم. من جانبه، يشدد حزب الله على أن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي خروقات إسرائيلية، مؤكدا أن أولويته لا تزال التصدي للعدوان وضمان عدم تمكين العدو من العودة إلى الحالة التي كانت عليها الأمور قبل مارس الماضي. وفي سياق متصل، تتوالى الأنباء الميدانية التي تعكس عمق الأزمة، إذ أعلنت الصحف الإسرائيلية عن تقسيم القوات الإسرائيلية للمناطق التي تسيطر عليها في جنوب لبنان إلى ثلاثة خطوط دفاعية، مما يشير إلى نية مبيتة للبقاء أطول فترة ممكنة. كما تواترت التقارير حول استمرار العمليات العسكرية المحدودة، بما في ذلك حادثة قيام أحد الجنود الإسرائيليين بتخريب رمز ديني في بلدة دير سريان، وهو ما يعكس التجاوزات التي تشهدها القرى اللبنانية في ظل غياب الرقابة الدولية الفعالة على تنفيذ بنود الاتفاق. وعلى الصعيد الرسمي اللبناني، تحاول قيادة الجيش اللبناني التنسيق الميداني لمنع المزيد من التمدد الإسرائيلي، حيث قامت وحدة مختصة بإزالة ساتر ترابي استحدثه الاحتلال في منطقة الماري. وفي الوقت الذي تكثف فيه الأطراف الدولية اتصالاتها لضمان استقرار وقف إطلاق النار، يظل المشهد الجنوبي محفوفا بالمخاطر، خاصة مع استمرار وقوع خسائر بشرية في صفوف الجيش الإسرائيلي جراء العبوات الناسفة، وارتفاع أعداد الجرحى بين الجنود الإسرائيليين إلى مستويات قياسية. إن حالة الغموض التي تكتنف مصير القرى الواقعة ضمن المنطقة المحظورة تجعل من العودة إلى الحياة الطبيعية حلما بعيد المنال في الوقت الراهن، حيث يربط الاحتلال انسحابه بتطورات سياسية وميدانية معقدة، بينما تصر قوى المقاومة على التمسك بحقها في الدفاع عن الأرض، مما يضع مستقبل استقرار الجنوب اللبناني على المحك في انتظار نتائج المفاوضات الجارية خلف الكواليس





