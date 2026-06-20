تخليد ذكرى المشجع الراحل دوني ستراثي في ملعب جيليت ستاديوم

في لفتة إنسانية مؤثرة، وقفت جماهير اسكتلندا ووجهت تصفيقا مطولا في الدقيقة 76 من مباراة منتخبها أمام المغرب في كأس العالم 2026، تخليدا لذكرى المشجع الراحل دوني ستراثي .

وجاء هذا التكريم في ملعب جيليت ستاديوم، حيث تم استحضار اسم المشجع الراحل الذي توفي في بوسطن عن عمر يناهز 76 عاما أثناء تواجده لمتابعة منتخب بلاده في المونديال. وكان ستراثي من أبرز مشجعي اسكتلندا وأكثرهم ارتباطا بالمنتخب، إذ رافقه في مختلف البطولات على مدار سنوات طويلة، وانتظر 28 عاما لمشاهدة عودته إلى كأس العالم، قبل أن يسافر إلى الولايات المتحدة لتحقيق حلمه.

Scotland fans will pay tribute to a 76-year-old man who died before getting to watch his country at a World Cup for the first time وتمكن من حضور فوز اسكتلندا في المباراة الافتتاحية أمام هايتي، قبل أن يفارق الحياة بشكل مفاجئ قبل مواجهة المغرب، ما دفع الجماهير إلى تخليد ذكراه في الدقيقة 76، تزامنا مع عمره. وفي المباراة نفسها، نجح منتخب المغرب في تحقيق فوز ثمين على اسكتلندا بهدف دون رد، ليواصل نتائجه القوية في البطولة ويقترب من التأهل إلى الدور التالي.

تتواصل الإثارة في مونديال 2026 مع انطلاق اليوم 10 من البطولة حيث تتجه الأنظار إلى مواجهات مرتقبة قد تعيد رسم ملامح عدد من المجموعات وتمنح بعض المنتخبات فرصة مبكرة للتأهل لدور الـ32خرج المنتخب المغربي بفوز ثمين من مباراته أمام نظيره الإسكتلندي (1-0) التي جمعتهما فجر اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026. أخبار العالمأخبار العالم العربيالرياضةأخبار العالموزير دفاع إيطاليا ردا على تصريح ترامب: لا أتخيل أن ميلوني قد تطلب التقاط صورة مع أحد حتى تحت التهديدأخبار العالم العرب





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