تخرج إيران من الحرب مع الولايات المتحدة، مثقلة بالتساؤلات حول خسائرها

خرجت إيران من الحرب مع الولايات المتحدة مثقلة بالعديد من التساؤلات حول حصيلة خسائرها، وما إذا كان التعاون المبكر مع المجتمع الدولي بشأن ملفها النووي كان من شأنه أن يجنبها الدمار الواسع الذي طال بنيتها التحتية واقتصادها وقدراتها العسكرية.

خرجت إيران من ال حرب مع الولايات المتحدة مثقلة بالعديد من التساؤلات حول حصيلة خسائر ها، وما إذا كان ال تعاون المبكر مع ال مجتمع الدولي بشأن ملفها النووي كان من شأنه أن يجنبها الدمار الواسع الذي طال بنيتها التحتية و اقتصاد ها وقدراتها العسكرية.

في الوقت الذي اتفق الجانبان على بدء المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوما كحد أقصى، على أن تكون الأولوية لمناقشة الملف النووي الإيراني بعدما أكدت طهران عدم سعيها لحيازة أو تطوير أسلحة نووية. دفعت ثمنا باهظا للحرب على المستويات العسكرية والاقتصادية والسياسية، وأن جزءًا كبيرًا من هذه الخسائر كان يمكن تجنبه لو اختارت طهران في وقت مبكر مسار التفاهم والتعاون مع المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي.

وبينما يمنح اتفاق وقف الحرب إيران فرصة لالتقاط الأنفاس، أكد المحللون أن حجم الدمار الذي لحق بالبنية التحتية والقدرات العسكرية، وتفاقم الأزمات المعيشية، يجعل مرحلة ما بعد الحرب اختبارًا صعبًا للنظام الإيراني. وإسرائيل أواخر فبراير الماضي، أضرارا بالغة في الداخل الإيراني على مستويات عدة، إذ تعرض أسطولها البحري لضربات مكثفة تسببت في تدمير معظم أصوله وفق تأكيدات أمريكية، فضلًا عن استهداف قواتها الجوية ومنشآت حيوية بالبلاد بما في ذلك مصانع الصلب والمنشآت البتروكيميائية، في الوقت الذي وصفت تقارير غربية اقتصادها بأنه في حالة يرثى لها.

والذي تسبب في منع تصدير النفط الإيراني الذي تعتمد طهران على إيراداته بالأساس لتنشيط اقتصادها، إذ ظلت لسنوات تعتمد على ما يُعرف ب





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