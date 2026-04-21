تحولات استراتيجية في السودان: البرهان يستقبل اللواء المنشق النور القبة وسط تزايد انشقاقات الدعم السريع

استقبال حافل للواء المنشق النور القبة من قبل البرهان في دنقلا، في خطوة تكشف عن تنسيق سري لزعزعة تماسك قوات الدعم السريع وتغيير موازين القوى الميدانية في دارفور.

في مشهد يعكس تحولات استراتيجية في مسار الحرب السودان ية المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، أقدم رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السودان ي، الفريق عبد الفتاح البرهان ، على استقبال اللواء المنشق عن قوات الدعم السريع ، النور القبة ، استقبالاً حافلاً في مدينة دنقلا شمال البلاد. جاء هذا اللقاء الذي تضمن مصافحة ودية وابتسامات علنية بعد يوم واحد فقط من وصول القبة إلى المنطقة، قادماً في رحلة محفوفة بالمخاطر امتدت لنحو 800 كيلومتر عبر صحاري شمال دارفور.

ويشير مراقبون عسكريون إلى أن هذا الحضور الشخصي للبرهان ليس مجرد بروتوكول، بل هو تتويج لاتصالات سرية بدأت منذ الأشهر الأولى للنزاع، بهدف زعزعة بنية قوات الدعم السريع من الداخل وتحييد قادة ميدانيين مؤثرين يمتلكون ثقلاً قبلياً وعسكرياً في إقليم دارفور المضطرب. ويُعد النور القبة أحد الأعمدة الأساسية في الهيكل التنظيمي لقوات الدعم السريع منذ تأسيسها، حيث تراكمت خبراته عبر سنوات طويلة من الصراع في إقليم دارفور، بدءاً من عمله في قوات حرس الحدود وصولاً إلى كونه لاعباً محورياً في حصار وسقوط مدينة الفاشر. تكشف المصادر أن رحلة انشقاق القبة كانت عملية لوجستية معقدة، حيث تحرك برفقة 47 عربة قتالية مجهزة، وبدعم استخباراتي دقيق وتغطية جوية عبر طائرات مسيرة تابعة للجيش، بالإضافة إلى تنسيق ميداني مع قادة محليين مثل موسى هلال. واجهت القوة تحديات جسيمة، بما في ذلك اشتباكات متفرقة ومحاولات اعتراض من قبل قوات الدعم السريع التي سعت لتصفيته فور علمها بنواياه، مما اضطره لتغيير مساره عدة مرات في رحلة شاقة استغرقت أياماً قبل الوصول إلى مناطق سيطرة القوات المسلحة السودانية في الشمال. وفي الوقت الذي ينظر فيه البعض إلى انشقاق القبة كخطوة تكتيكية ذات أثر معنوي ونفسي كبير على مقاتلي الدعم السريع، يرى محللون أن هناك قيادات أخرى منشقة قد يكون لها ثقل عسكري ميداني أكثر مباشرة، مثل القائد أمين ضحية المعروف بـ أبو لهب، الذي يمتلك نفوذاً واسعاً وقدرة على استقطاب مقاتلين من دول الجوار. إن هذه الانشقاقات، التي تزايدت وتيرتها مؤخراً بدءاً من تجربة أبو عاقلة كيكل في ولاية الجزيرة وصولاً إلى النور القبة، تشير إلى تآكل في تماسك جبهة الدعم السريع. ومع استعادة الجيش لمناطق استراتيجية وتصاعد عمليات التنسيق العسكري، تبرز التساؤلات حول مدى تأثير هذه الانشقاقات على موازين القوى النهائية في صراع دارفور، خاصة مع استمرار التوترات في المدن الرئيسية التي لا تزال تعاني من آثار الحصار والعمليات القتالية التي دارت بين هذه الأطراف





