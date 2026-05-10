تحولات كبرى في الرياضة السعودية بين طموحات الأهلي وإصلاحات اتحاد القدم

تغطية شاملة لطلب النادي الأهلي تقديم موعد مباراته للاحتفال بلقب النخبة الآسيوية، وتألق إيفان توني، وتفاصيل 66 تعديلاً جوهرياً في النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم.

يشهد الوسط الرياضي في المملكة العربية السعودية حالة من الحراك الواسع والنشاط المكثف على مستويين متوازيين، الأول يتمثل في الطموحات الفنية والاحتفالية للنادي الأهلي، والثاني يتجسد في عملية التطوير الإداري والتنظيمي الشاملة التي يقودها الاتحاد السعودي لكرة القدم .

في الشق الرياضي، يسعى النادي الأهلي إلى تتويج موسم حافل بالإنجازات من خلال تنظيم احتفالية جماهيرية كبرى بمناسبة تحقيقه بطولة النخبة الآسيوية. ومن أجل ضمان خروج هذه الاحتفالية بالشكل الذي يليق بهذا الإنجاز القاري، تقدمت إدارة النادي بطلب رسمي إلى رابطة دوري المحترفين السعودي لتقديم موعد مباراته القادمة أمام فريق الخلود، بحيث تنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً بدلاً من التاسعة.

وتهدف هذه الخطوة إلى إتاحة الوقت الكافي لإقامة مراسم الاحتفال عقب نهاية اللقاء، ليكون ختام مباريات الفريق على أرضه وبين جماهيره هذا الموسم لحظة تاريخية تخلد في ذاكرة عشاق الراقي. وفي سياق متصل بالتألق الفني، شهدت الملاعب تفوقاً لافتاً للنجم الإنجليزي إيفان توني، الذي استطاع تسجيل هاتريك رابع له هذا الموسم، مما قاد فريقه الأهلي للفوز على فريق الفتح بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة مؤجلة.

وقد أظهر توني كفاءة عالية في استغلال الفرص، حيث سجل هدفين من ركلتي جزاء، مما أكد قيمته الفنية الكبيرة ضمن تشكيلة الفريق. ومن الجوانب الطريفة في المباراة، اضطر المدرب الألماني يايسله لإنهاء مؤتمره الصحافي بسرعة فائقة، رغبة منه في متابعة المواجهة الأوروبية الكبرى بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، بينما اعتبر مدرب الفتح البرتغالي غوميز أن نتيجة المباراة لم تكن منصفة لفريقه بالنظر إلى الأداء الذي قدمه لاعبوه على أرض الملعب.

وعلى صعيد استراتيجية الدوري، أكد عمر مغربل الرئيس التنفيذي للرابطة أن خطة استقطاب النجوم العالميين ستستمر حتى عام 2030، مشيراً إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن رؤية شاملة لرفع تنافسية الدوري السعودي عالمياً. وبالانتقال إلى الجانب الإداري، يمر الاتحاد السعودي لكرة القدم بمرحلة من الغربلة والمراجعة الشاملة لنظامه الأساسي، حيث تم إدراج 66 مقترحاً لتعديل النظام الأساسي ولائحة الانتخابات.

وتتوزع هذه التعديلات بواقع 60 تعديلاً على النظام الأساسي و6 تعديلات على لائحة الانتخابات، ومن المقرر التصويت عليها في اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر عقده في الرياض. تهدف هذه التعديلات إلى مواءمة الأنظمة المحلية مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي. ومن أبرز هذه التغييرات المقترحة تعديل تاريخ تأسيس اتحاد القدم ليصبح العاشر من يونيو عام 1956 بدلاً من السادس من سبتمبر، وذلك بناءً على مشروع التوثيق التاريخي لكرة القدم السعودية.

كما تشمل المقترحات إضافة بنود حيوية تتعلق بحماية القصر الذين يمارسون كرة القدم، وتوسيع نطاق اللجان القضائية لتشمل لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال. ولعل التحول الأبرز يكمن في تحديث تكوين مجلس الإدارة ليتكون من 7 إلى 12 عضواً، مع اشتراط وجود امرأة واحدة على الأقل في المجلس، مما يعكس التوجه نحو تعزيز التنوع والمشاركة النسائية في القيادات الرياضية.

كما تتضمن التعديلات الجديدة تغييرات في القوائم الانتخابية المرشحة لعضوية المجلس، لتتراوح بين 7 إلى 11 مرشحاً، في خطوة تهدف إلى ضمان الشفافية والفاعلية في إدارة المنظومة الكروية السعودية بما يتواكب مع القفزات النوعية التي تشهدها الرياضة في المملكة





