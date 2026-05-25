تحولات استراتيجية في الشرق الأوسط بين التفاهمات الأمريكية الإيرانية وإعادة التشكيل السياسي في سوريا والعراق

تقرير مفصل يتناول مساعي إسرائيل لعزل لبنان عن اتفاق واشنطن وطهران، وترتيبات البرلمان السوري الجديد، والتنسيق الأمني بين بغداد وأربيل لمواجهة الهجمات الخارجية.

تشهد منطقة الشرق الأوسط حالة من الغليان السياسي والعسكري المتسارع، حيث تتداخل الملفات اللبنانية والسورية و العراق ية في إطار من الصراعات الإقليمية والدولية. وفي لبنان، تبرز محاولات إسرائيلية حثيثة لعزل الملف اللبناني عن أي تفاهمات شاملة قد تبرم بين الولايات المتحدة و إيران .

وقد كشفت مصادر سياسية رفيعة في تل أبيب عن وجود مذكرة تفاهمات مبدئية بين واشنطن وطهران تتضمن وقف إطلاق النار في لبنان، إلا أن الجانب الإسرائيلي يصر على ضمان حقه الكامل في الدفاع عن النفس ضد هجمات حزب الله، مما يعني بقاء الجيش الإسرائيلي في المناطق التي سيطر عليها في الجنوب اللبناني. وفي هذا السياق، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أعرب خلالها عن تخوفه من ربط اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بالتفاهمات مع إيران، بينما قدم ترمب تطمينات بأنه سيعمل على إنجاح المفاوضات مع الحرص الشديد على حماية المصالح الإسرائيلية.

من جهة أخرى، أظهر أمين عام حزب الله نعيم قاسم موقفاً متصلباً برفض المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، واصفاً إياها بأنها ستكون مكسباً خالصاً لإسرائيل، مؤكداً في كلمة بمناسبة عيد المقاومة والتحرير أن المقاومة لن تركع وستبقى في الميدان حتى تخرج من الحرب برؤوس مرفوعة، بينما وعدت إيران حزب الله بأن يكون لبنان جزءاً من صفقة إسلام آباد التي تبحثها مع واشنطن لإنهاء الحرب. أما في سوريا، فقد بدأت ملامح المرحلة السياسية الجديدة تتشكل مع إقرار الإدارة السورية موعد الثامن من يونيو المقبل موعداً أولياً لانعقاد أولى جلسات البرلمان السوري، وذلك بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بحصة الرئيس والمصادقة على الأعضاء.

وتشير المعلومات إلى أن القائمة النهائية للثلث المتبقي من حصة الرئيس أحمد الشرع، والتي تشمل 70 مقعداً، قد اكتملت تقريباً مع إمكانية إجراء تعديلات طفيفة. وقد حرصت الإدارة الجديدة على أن تكون هذه القائمة ممثلة لمختلف المكونات السورية، بهدف سد الفراغات التي خلفتها الانتخابات، وتعزيز تمثيل المدن والبلدات الكبرى ذات الثقل الشعبي، فضلاً عن محاولة رفع نسبة التمثيل النسائي وتعزيز حضور مختلف الطوائف والمكونات لضمان مشاركة واسعة في العملية السياسية.

وفي تحرك دبلوماسي داخلي، خضعت حصة الرئيس للتفاوض مع قوات سوريا الديمقراطية، حيث قدمت الحكومة وعوداً برفع حصة المنطقة الشرقية من التمثيل البرلماني كنوع من الترضية لضمان الاستقرار السياسي والاندماج في هيكلية الدولة الجديدة. وفي العراق، جرت تحركات دبلوماسية مكثفة لتعزيز التنسيق بين بغداد وأربيل، حيث أجرى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني مباحثات موسعة في بغداد مع رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي، وبحضور مختلف القوى السياسية.

تركزت هذه المباحثات على الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وأسفرت عن قرار تشكيل وفد مشترك يضم مسؤولين من الطرفين لزيارة طهران قريباً، وذلك لبحث الهجمات التي استهدفت إقليم كردستان. وأكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أن هذا الوفد سيمثل بغداد في اللجنة الأمنية العليا العراقية الإيرانية، بهدف التباحث بالتفصيل حول الهجمات التي طالت كردستان والعراق بأسره خلال النزاعات العسكرية في المنطقة، مشدداً على رفض بغداد المطلق لهذه الهجمات مهما كانت مبرراتها.

وفي سياق متصل، شهدت المنطقة تطورات أمنية مقلقة، حيث استخدمت روسيا صاروخ أوريشنيك الباليستي الفرط صوتي في هجوم واسع على كييف، مما يزيد من تعقيد المشهد العالمي. وبالتوازي مع ذلك، بذل المشير الباكستاني عاصم منير جهوداً دبلوماسية في طهران أدت إلى صياغة مسودة تقترح تمديد وقف النار لمدة شهرين بين واشنطن وطهران، مما يمهد الطريق أمام اتفاق مؤقت قد يغير موازين القوى في المنطقة





