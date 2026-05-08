تحولات سكانية في جدة: ازدياد سكن العزاب في الأحياء العائلية وخلافات اجتماعية

تشهد أحياء جدة تحولا في التركيبة السكانية مع زيادة سكن العزاب في الأحياء العائلية، مما يثير قضايا اجتماعية واقتصادية وتنظيمية. يوضح الملاك أن التحولات في سوق العمل وارتفاع تكاليف السكن هي عوامل رئيسية وراء هذا التغير، بينما تعبر الأسر عن قلقها بشأن التغيرات في نمط الحياة اليومية. يوضح المختصون أن هذه الظاهرة تتطلب مقاربة متوازنة لتحقيق التوازن بين مختلف الاحتياجات.

تشهد أحياء مدينة جدة تحولات متسارعة في بنيتها السكانية، حيث يتزايد عدد سكان « العزاب » داخل أحياء ذات طابع عائلي تقليدي، مما يمثل تحولا يتجاوز مجرد تغيير أنماط الإيجار ليصبح قضية متداخلة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والتنظيمية، وتؤثر مباشرة على الحياة اليومية في هذه الأحياء.

ويؤكد محمد الغامدي، أحد أصحاب العقارات، أن التحولات في سوق العمل هي أحد العوامل الرئيسية وراء هذا التوسع، حيث يزداد انتقال الشباب إلى المدن الكبرى بحثا عن فرص عمل، مما يزيد الطلب على الوحدات السكنية القريبة من مراكز العمل والخدمات الحيوية. وفي المقابل، فإن ارتفاع تكاليف السكن يدفع هذه الفئة إلى البحث عن بدائل اقتصادية، مما يجعل الأحياء القائمة خيارا متاحا رغم طبيعتها العائلية.

من جهته، يوضح مالك العقارات فيصل اليامي أن الملاك يواجهون معادلة دقيقة بين الجانب الاستثماري والاعتبارات الاجتماعية، حيث تمثل فئة العزاب شريحة كبيرة من المستأجرين، مما يضمن نسب إشغال مرتفعة واستقرار في العوائد، إلا أن ذلك يتقاطع أحيانا مع مطالب بعض السكان الذين يفضلون الحفاظ على الطابع العائلي للحي. هذا التباين يدفع بعض الملاك إلى إدخال اشتراطات إضافية في عقود الإيجار، مثل تحديد عدد القاطنين أو وضع ضوابط للسلوك العام داخل العقار، بينما يتجه آخرون إلى تخصيص مبان أو أدوار معينة لفئات محددة، في محاولة لتقليل الاحتكاك، دون وجود إطار تنظيمي موحد يحكم هذه الممارسات.

داخل الأحياء المتأثرة بهذا التحول، تعبر عدد من الأسر عن قلقها تجاه التغيير في نمط الحياة اليومية، حيث كانت هذه الأحياء تعتمد على الهدوء والاستقرار، لكنها أصبحت تشهد تداخلا في أنماط الاستخدام، سواء في المرافق العامة أو في أوقات الحركة اليومية، مما يؤدي إلى شعور لدى بعض السكان بغياب النمط الذي اعتادوا عليه. وتبرز شكاوى متكررة تتعلق بالإزعاج، مثل ارتفاع الأصوات في أوقات متأخرة، أو كثرة الحركة داخل الأحياء، وهو ما يعده البعض خروجا عن طبيعة البيئة السكنية العائلية.

إلا أن هذا الطرح لا يحظى بإجماع كامل، إذ يرى عبدالله الجحدلي أن ربط الإزعاج بفئة العزاب تحديدا يمثل تبسيطا غير دقيق، موضحا أن «السلوك الفردي هو العامل الحاسم بغض النظر عن الحالة الاجتماعية». ويشير إلى أن «التعميم يسهم في خلق فجوة غير مبررة بين السكان، في حين أن الالتزام بالأنظمة هو المعيار الحقيقي للاستقرار».

وتظهر اختلافات واضحة بين الأحياء في درجة تقبل هذا الواقع، فبعضها يتمتع بمرونة أعلى نتيجة تنوعه السكاني، بينما تبدي أحياء أخرى حساسية أكبر بسبب طبيعتها المحافظة، أو تجارب سابقة مع مشكلات سلوكية محددة. من جانب آخر، يشير عابد القحطاني إلى أن غياب التنظيم الواضح أحد الأسباب الرئيسية لحدوث إشكالات داخل الأحياء، حيث يؤدي عدم وجود ضوابط دقيقة لاستخدام الوحدات السكنية إلى تداخل غير منظم بين فئات مختلفة من السكان، مما يرفع احتمالية حدوث احتكاكات يومية، ويخلق شعورا بعدم العدالة لدى الطرفين، سواء لدى العائلات أو العزاب.

على صعيدهم، يرى شباب عزاب أن وجودهم داخل الأحياء العائلية لا يرتبط بالاختيار بقدر ما يرتبط بالضرورة الاقتصادية، حيث يزداد ارتفاع أسعار الإيجارات في بعض المواقع، إلى جانب الحاجة للسكن بالقرب من أماكن العمل، مما يجعل من الأحياء السكنية القائمة خيارا عمليا لا يمكن تجاهله. ويشير هؤلاء إلى أن الاستقرار الوظيفي يتطلب بيئة سكنية قريبة من الخدمات، وهو ما توفره هذه الأحياء بشكل عام.

كما أن قربها من وسائل النقل والأسواق والخدمات الأساسية يجعلها أكثر جاذبية مقارنة بمواقع أخرى أقل تجهيزا. ويؤكد عبدالعزيز الحازمي، موظف، أن «فئة كبيرة من العزاب تدرك حساسية وجودها داخل الأحياء العائلية، إلا أنها في الوقت نفسه تحرص على الالتزام بالهدوء، وعدم الإضرار بالبيئة السكنية». ويضيف أن «المشكلة لا تكمن في الفئة بحد ذاتها، بل في تصرفات فردية يتم تعميمها أحيانا بشكل يخلق صورة غير دقيقة».

كما يواجه عدد من الشباب تحديات في الحصول على سكن مناسب، نتيجة اشتراطات بعض الملاك أو تحفظهم تجاه تأجير العزاب، ما يحد من خياراتهم ويدفع بعضهم للقبول بوحدات أقل جودة، أو أبعد عن مواقع العمل، وهو ما ينعكس على جودة حياتهم اليومية. يرى المختص في الشأن الحضري سالم الشريف أن هذه الظاهرة تمثل انعكاسا طبيعيا للتحولات التي تمر بها المدن الحديثة، حيث لم تعد الاستخدامات السكنية ثابتة كما كانت في السابق.

ويؤكد أن الإشكال لا يكمن في وجود تنوع سكاني، بل في إدارة هذا التنوع بشكل يحقق التوازن بين مختلف الاحتياجات. ويضيف أن «ضعف التخطيط طويل المدى أسهم في تعقيد المشهد، إذ لم تواكب بعض المخططات السكنية النمو المتسارع في أعداد السكان وتغير أنماطهم. كما أدى غياب التصنيف الدقيق للأحياء، وضعف الرقابة على استخدام الوحدات السكنية، إلى نشوء حالة من التداخل غير المنظم».

وتتجه الرؤى التخطيطية في هذا السياق إلى ضرورة تطوير حلول إسكانية أكثر تخصصا، تشمل إنشاء مجمعات مهيأة لفئة العزاب، بما يضمن تلبية احتياجاتهم دون التأثير على الطابع العائلي للأحياء الأخرى. كما يُعد تعزيز ثقافة التعايش والالتزام بالأنظمة، إلى جانب تفعيل الرقابة، من العناصر الأساسية لمعالجة هذه التحديات. في المحصلة، تعكس هذه الظاهرة مرحلة انتقالية تعيشها المدن الكبرى، تتطلب مقاربة متوازنة تجمع بين البعد الاقتصادي والاجتماعي والتنظيمي، وتضمن في الوقت ذاته الحفاظ على استقرار الأحياء وجودة الحياة لجميع السكان





