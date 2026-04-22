تحول قضائي مفاجئ في مصر: إلغاء حكم الإعدام واستبداله بالحبس في قضية وفاة سيدة

محكمة الاستئناف المصرية تعيد توصيف قضية قتل عمد إلى إهمال، وتصدر حكماً مخففاً بالسجن لمدة عام واحد لشقيق الضحية بعد تبرئته من تهمتي القتل والاحتجاز بناءً على أدلة تقنية جديدة.

في واقعة قضائية أثارت اهتماماً واسعاً على الساحة القانونية والاجتماعية في مصر، أصدرت محكمة الاستئناف حكماً تاريخياً قلب موازين قضية كانت توصف بالجسيمة، حيث تم تعديل الحكم من الإعدام شنقاً إلى الحبس لمدة عام واحد فقط بحق شقيق اتُهم سابقاً بقتل شقيقته عمداً.

بدأت تفاصيل هذه القضية المأساوية حينما عُثر على السيدة متوفاة داخل مسكنها في ظروف غامضة، مما دفع جهات التحقيق في البداية إلى توجيه أصابع الاتهام لشقيقها الذي كان المسؤول الأول عن رعايتها، خاصة في ظل معاناتها المزمنة من مرض نفسي جعلها تعتمد عليه كلياً في تسيير أمور حياتها اليومية. خلال مراحل التقاضي الأولى، استند الادعاء إلى فرضية القتل العمد مع سبق الإصرار، معتبرين أن المتهم تعمد حرمان شقيقته من الطعام والرعاية، وهو ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية ووفاتها، لكن هيئة الدفاع تمسكت برواية مغايرة تماماً، مؤكدة أن ما حدث يقع ضمن نطاق الإهمال وعدم القدرة المادية على تأمين رعاية صحية متخصصة ومكثفة، نافيةً وجود أي نية إجرامية لإنهاء حياة الضحية. بعد سلسلة من المداولات القانونية وفحص دقيق للتقارير الطبية الشرعية وسماع شهادات الجيران، خلصت محكمة الاستئناف إلى استبعاد تهمة القتل العمد بشكل نهائي. وقد استندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أدلة جوهرية منها وجود بقايا طعام في أحشاء المتوفاة، وهو ما يتناقض مع ادعاء الامتناع المتعمد عن إطعامها بقصد القتل، بالإضافة إلى خلو جسدها من أي آثار إصابات ظاهرة تشير إلى تعرضها لعنف جسدي أو اعتداء مباشر. كما لفتت المحكمة في أسباب حكمها إلى أن الحالة الصحية المتدهورة للضحية قد تكون مرتبطة بطبيعة مرضها النفسي الذي يدفع المريض أحياناً إلى العزوف عن الطعام، وهو تفسير علمي لا يمكن تجاهله. وأوضحت المحكمة أن ضعف الإمكانات المادية للمتهم لعب دوراً في تقصيره في توفير الرعاية الطبية المثلى، لكن هذا التقصير لا يرتقي إلى مستوى الجريمة الجنائية المكتملة الأركان. وفيما يتعلق بتهمة الاحتجاز التي كانت موجهة للمتهم، فقد أسقطتها المحكمة تماماً بعد سماع شهادة جارة أكدت إمكانية الوصول إلى مسكن الضحية وتقديم المساعدة لها، مما نسف تماماً فرضية العزل القسري. وبناءً على إعادة توصيف الواقعة من جريمة قتل عمد إلى تسبب في الوفاة عن طريق الإهمال، أصدرت المحكمة حكمها النهائي بحبس المتهم لمدة سنة واحدة. يمثل هذا الحكم انتصاراً لمبادئ التدقيق القضائي والبحث عن الحقيقة بعيداً عن الانطباعات الأولية، حيث أثبتت المحكمة أن الرحمة والقانون يلتقيان عندما تُفحص الأدلة التقنية بدقة متناهية، ليعيد الحكم تصحيح مسار القضية من قضية رأي عام تطالب بالقصاص إلى ملف إنساني يعكس واقع الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي قد تعيشها بعض الأسر، ليكون هذا الملف درساً قانونياً في كيفية التمييز بين التقصير البشري والجريمة المتعمدة





