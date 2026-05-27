تحولات رياضية كبرى: استراتيجية يوفنتوس المالية وإنجازات تاريخية في كرة السلة والكرة الإنجليزية

تحليل مفصل لخطط نادي يوفنتوس الإيطالي لمواجهة العجز المالي وإعادة بناء الفريق، مع تسليط الضوء على تتويج جو مازولا بجائزة أفضل مدرب في NBA ومستجدات رياضية دولية أخرى.

يشهد الوسط الرياضي العالمي سلسلة من التحولات الاستراتيجية والنتائج المثيرة للجدل، حيث يبرز نادي يوفنتوس الإيطالي كأحد أكثر الأندية التي تسعى لإعادة ترتيب أوراقها في ظل تحديات مالية وفنية جسيمة.

فقد كشف الرئيس التنفيذي للنادي، داميان كومولي، عن رؤية الإدارة للمرحلة المقبلة، مؤكداً أن النادي متمسك بشدة بمواهبه الشابة، وعلى رأسهم الجناح الواعد كينان يلدز، كما أعرب عن رغبة النادي القوية في الاحتفاظ بالمهاجم دوسان فلاهوفيتش لضمان القوة الهجومية. ومع ذلك، اعترف كومولي بأن الواقع المالي يفرض قيوداً صارمة، خاصة بعد إنهاء الفريق للموسم في المركز السادس بدوري الدرجة الأولى، وهو ما يعني الغياب عن دوري أبطال أوروبا والمشاركة بدلاً من ذلك في الدوري الأوروبي.

هذا التحول في المشاركات القارية أدى إلى فجوة مالية كبيرة، حيث تشير التقارير إلى أن العوائد المتوقعة من الدوري الأوروبي تبلغ نحو 14.6 مليون يورو، بينما كان من الممكن تحصيل نحو 42.6 مليون يورو في حال التأهل لدوري الأبطال، وهو ما يضطر النادي لبيع لاعب إضافي عما كان مخططاً له لتحقيق التوازن في الميزانية. وفي سياق متصل، أوضح كومولي أن هناك تنسيقاً كاملاً بين الإدارة والمالك جون إلكان والمدرب لوتشيانو سباليتي للقيام بتعديلات مدروسة على قائمة الفريق، مشدداً على أن أي عملية رحيل للاعبين ستكون مقترنة بتعويضهم ببدائل تملك نفس المستوى أو تتفوق عليه، لضمان عدم تراجع القوة التنافسية للفريق.

كما تطرق إلى طبيعة العلاقة مع سباليتي، واصفاً إياها بالاستقرار والقوة، ومشيراً إلى أن تعيين سباليتي جاء بناءً على إيمان عميق بقدرته على قيادة مشروع إعادة البناء الذي يمتد من ثلاث إلى خمس سنوات. وأكد أن النجاح الفوري قد يكون صعب المنال في ظل الضغوط المالية الراهنة، لكن الهدف النهائي يظل بناء فريق قادر على المنافسة وحصد الألقاب، مع الاعتراف بأن التوقيت الزمني لتحقيق ذلك يعتمد بشكل كبير على تحركات الأندية المنافسة وتطورات السوق.

أما على صعيد الرياضات الأخرى، فقد شهد دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين NBA حدثاً تاريخياً بتتويج جو مازولا، مدرب بوسطن سلتيكس، بجائزة أفضل مدرب لموسم 2025-2026. ويعد هذا الإنجاز استثنائياً كون مازولا أصبح أول مدرب لسلتيكس ينال هذه الجائزة منذ بيل فيتش في عام 1980، كما أنه أصغر مدرب يحقق هذا اللقب منذ عام 1975 بعمر 37 عاماً.

وجاء هذا التكريم بعد أداء قوي في الموسم المنتظم حيث حقق الفريق 56 انتصاراً، رغم التحديات الكبيرة التي واجهها مازولا، بما في ذلك إصابة النجم جايسون تايتوم بتمزق في وتر أخيل، ورحيل عدة ركائز أساسية مثل جرو هوليداي وكريستابس بورزينغيس لتقليل سقف الرواتب، ورغم هذا التميز الفردي للمدرب، إلا أن الفريق ودع الأدوار الإقصائية مبكراً بعد خسارته أمام فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز. وفي أخبار سريعة أخرى، اتخذ الاتحاد الدولي للألعاب الجامعية قراراً بالسماح الكامل بمشاركة الرياضيين من بيلاروسيا مع تخفيف القيود المفروضة على الروس، في خطوة تهدف إلى تعزيز المشاركة الرياضية.

وفي عالم كرة القدم، أعلن ماوريسيو بوتشيتينو قائمة المنتخب الأميركي للمونديال، والتي شهدت حضوراً بارزاً لكل من بوليسيتش وماكيني لقيادة الهجوم. وبدورها، شهدت إنجلترا تكريماً لفرانك لامبارد الذي اختير أفضل مدرب في البلاد لهذا العام من قبل زملائه، وذلك بعد نجاحه في قيادة فريق كوفنتري سيتي للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب استمر لربع قرن، مما يعكس قدرة لامبارد على إحداث فارق ملموس في المسيرة التدريبية





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

يوفنتوس الدوري الأميركي لكرة السلة ميركاتو جو مازولا كرة القدم

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

اعتقال ابنة ملاكم عالمي شهير بتهمة الهجوم المسلح على عشيقة صديقهاألقي القبض على ليانا ابنة بطل الملاكمة العالمي الشهير، فلويد مايويذر، بسبب طعنها بالسكين عشيقة صديقها مغني الراب 'NBA Youngboy'.

Read more »

الأهلي يدعم صفوف السلة بثنائي «NBA»الأهلي يدعم صفوف السلة بثنائي «NBA»

Read more »

بلاغ يستنفر الشرطة الأمريكية إلى منزل أسطورة «NBA» كيفن غارنيتبلاغ يستنفر الشرطة الأمريكية إلى منزل أسطورة «NBA» كيفن غارنيت

Read more »

ثنائية وليامز وجيلجوس-ألكسندر تضع ثاندر على أعتاب لقب NBAثنائية وليامز وجيلجوس-ألكسندر تضع ثاندر على أعتاب لقب NBA

Read more »

ليبرون جيمس يخطط لإطلاق دوري منافس لـ«NBA»ليبرون جيمس يخطط لإطلاق دوري منافس لـ«NBA»

Read more »

ستيفن كوري يعلن الحرب على وكلاء اللاعبين في NBAستيفن كوري يعلن الحرب على وكلاء اللاعبين في NBA

Read more »