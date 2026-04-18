تحول خطير في الموقف الإيطالي: من الدعم إلى الانتقاد الحاد لإسرائيل

تُظهر تقارير إسرائيلية أن علاقات روما وتل أبيب تشهد تدهورًا ملحوظًا، حيث تتزايد الانتقادات الإيطالية لسياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية ولبنان، مما ينذر بفشل دبلوماسي.

تشير تقارير إسرائيل ية إلى تحول جذري وخطير في الموقف الإيطالي تجاه إسرائيل ، فبعد أن كانت تعتبر من الدول الداعمة لها، تشهد الأوساط الإيطالية المختلفة، بما في ذلك قطاعات شعبية وسياسية وإعلامية واسعة، تغييرًا سلبيًا متصاعدًا. وقد أعلن مراسل الشؤون الدولية بصحيفة يديعوت أحرونوت، دانيال بيتيني، أن رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا مالوني، قد أعلنت عن تعليق اتفاقية الدفاع التلقائي مع إسرائيل .

ورغم أن ردود الفعل الأولية في إيطاليا تجاه هذا القرار كانت متجاهلة إلى حد كبير، حيث زعمت الاتفاقية لا تحمل مضمونًا حقيقيًا ولا أهمية عملية، وأن تعليقها لن يضر بأمن إسرائيل، إلا أن الضغط على مالوني قد ازداد بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة. يأتي هذا الضغط من المعارضة، وأحزاب اليسار، ومن داخل الوسط الإيطالي، للمطالبة باتخاذ قرارات أكثر صرامة ضد إسرائيل. وقد أوضح بيتيني، في ترجمة لعربي21، أن هذا التحول يأتي في ظل شعور اليسار الإيطالي بتأثير الوضع الراهن ورائحة النصر، خاصة بعد خسارة مالوني وحكومتها لاستفتاء حاسم حول تعديل دستوري وإصلاح قانوني. ويشير المراسل إلى احتمالية فقدان مالوني للسلطة في انتخابات العام المقبل، نظرًا لوجود قادة وسياسيين في اليسار الإيطالي لا يخفون كراهيتهم لإسرائيل، ويصدرون دعوات صريحة لقطع العلاقات معها، بل ويتجاوز الأمر إلى الاحتجاج الشعبي على حق إسرائيل في الوجود. وقد لفت بيتيني الانتباه إلى الارتفاع الصاروخي في حوادث معاداة الإسرائيليين واليهود في العامين الماضيين، معتبرًا إياه نتيجة وخيمة للعقلية التي تترسخ بشكل متزايد في الإعلام، والشوارع، وعالم الثقافة، والسياسة. وقد ساهمت سلسلة من الأحداث في الأسبوعين الماضيين في تصعيد خطاب الكراهية ضد إسرائيل بشكل كبير. من أبرز هذه الأحداث، حادثة منع البطريرك اللاتيني، بشكل غير مسبوق، من زيارة كنيسة القيامة في القدس في عيد الفصح بسبب الحرب، وهو ما أثار غضبًا عارمًا وتحول إلى ما يشبه إعلان حرب إسرائيلي على المسيحية جمعاء، وعلى العالم الكاثوليكي خصوصًا. كما أشار بيتيني إلى سلسلة متصاعدة من الحوادث في جنوب لبنان بين جنود الجيش الإسرائيلي وقوات حفظ السلام، والتي تثير غضبًا عارمًا في إيطاليا، نظرًا لأن القوات الإيطالية تقود قوات اليونيفيل، وتتهم الجيش الإسرائيلي بتعمد إطلاق النار على قواتها. وفي الأيام الأخيرة، وقع حادث اصطدام دبابة إسرائيلية بناقلة جند مدرعة تابعة لجنود إيطاليين. وقد انتقدت الحكومة الإيطالية بشدة سلوك إسرائيل في لبنان، بما في ذلك الهجمات الدامية التي وقعت في بيروت وأودت بحياة المئات، حيث لا تفرق وسائل الإعلام الإيطالية بين قتلى حزب الله والمدنيين اللبنانيين. وأكد بيتيني أن وسائل الإعلام الإيطالية تغطي الأحداث في إسرائيل وغزة ولبنان وإيران بانحياز واضح ضد إسرائيل، وتزداد العناوين حدة وتطرفًا، وتمتلئ التقارير بمعلومات مضللة، مع غياب تام لفهم تعقيدات الصراع. ويعزو ذلك جزئيًا إلى أن إسرائيل ذاتها وساستها المتطرفين لا يساهمون إطلاقًا في تصحيح الوضع. وضرب مثالًا بنشر مجلة إل إسبيرسو الأسبوعية، إحدى أعرق المجلات في إيطاليا، تقريرًا رئيسيًا عن مضايقات الفلسطينيين في الضفة الغربية على أيدي المستوطنين وجنود الجيش الإسرائيلي. وأضاف بيتيني أن الضرر الناجم عن ذلك جسيم، حيث يحطم خطاب الكراهية ضد إسرائيل في إيطاليا الأرقام القياسية على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، ويتم وصف الإسرائيليين جميعًا بالنازيين، والوحوش، وأفظع شعوب العالم. بل إن مكتب المدعي العام في روما قد أعلن أنه سيفتح تحقيقًا فيما إذا كان جنود الجيش الإسرائيلي مارسوا التعذيب وسوء المعاملة بحق المشاركين في أسطول الحرية الأخير إلى غزة. ويدعو ذلك إسرائيل إلى الاستيقاظ وإدراك هذه المؤشرات التحذيرية، حيث أن إيطاليا تغير مسارها، وهذا أمر خطير. من جانبه، صرح المراسل السياسي لصحيفة يديعوت أحرونوت، إيتمار آيخنر، أن هذه الخطوات الإيطالية تأتي بعد أن كانت حكومة مالوني تُعتبر حتى وقت قريب حليفًا وثيقًا نسبيًا لإسرائيل، لكنها كثفت مؤخرًا انتقاداتها لها بشكل كبير. وقد تصدر قرار حكومتها عناوين الأخبار في وسائل الإعلام بعد تزايد الضغط السياسي عليها من المعارضة، عقب ما وصفته روما بـ "انتهاكات إسرائيل المتكررة للقانون الدولي". وترجم عربي21 أن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني انتقد بشدة السفير الإسرائيلي في روما، واستدعاه للتوبيخ بعد هجمات الجيش في لبنان، واتهمه بإلحاق الضرر بقوات اليونيفيل في جنوب لبنان، التي تقودها إيطاليا. وفي غضون ذلك، لم تهدأ في إيطاليا تداعيات حادثة عيد الفصح، حين منعت الشرطة الإسرائيلية، في سابقة هي الأولى من نوعها، البطريرك اللاتيني بيتسابالا من دخول كنيسة القيامة في القدس، مما تسبب في أزمة وإحراج كبيرين أمام الفاتيكان، وأثار غضبًا سياسيًا عارمًا في إيطاليا. وأوضح آيخنر أن مالوني تعرضت مؤخرًا لانتقادات حادة لعدم إبلاغها مسبقًا من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنيته شن حرب على إيران، رغم علاقتهما الوثيقة الظاهرة، مما سبب لها حرجًا سياسيًا كبيرًا. وقبل أسبوعين، كشفت صحيفة كورييري ديلا سيرا أن إيطاليا منعت الولايات المتحدة من استخدام قاعدة سيغونيلا الضخمة في صقلية، وهي من أكبر وأهم القواعد الأمريكية في البحر المتوسط، وتُستخدم بشكل أساسي كقاعدة لوجستية عملياتية للبحرية الأمريكية العاملة في المنطقة. تكشف هذه التقارير الإسرائيلية أن مستوى علاقات روما وتل أبيب آخذ في التدهور والتراجع، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى سلوك إسرائيل "الإجرامي" في الأراضي الفلسطينية ولبنان. وينبئ هذا التدهور بفشل دبلوماسي بدأ منذ استلام حكومة اليمين لمقاليد الحكم، والتي يبدو أنها لم تُقِم وزنًا كبيرًا لعلاقاتها الخارجية في ظل السياسات التي تتبعها





