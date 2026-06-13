تحول استراتيجي لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين في مالي: من العنف إلى إدارة المناطق

تقرير يكشف عن تخفيف جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بالقاعدة من قسوتها في مناطق سيطرتها بوسط مالي، حيث تتولى مهام إدارية وتوزيع المساعدات، مما يعكس تطورا في استراتيجيتها نحو كسب الشرعية السياسية.

نشرت وكالة رويترز تقريرا مطولا عن التحول الاستراتيجي الذي تشهده جماعة نصرة الإسلام والمسلمين ، وهي جماعة مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة ، في مناطق سيطرتها بوسط مالي .

يشير التقرير إلى أن الجماعة خففت من حدة قسوتها وبدأت تتولى مهام إدارية وتوزيع المساعدات على السكان المحليين، مما يعكس تغيرا في نهجها نحو كسب الشرعية السياسية. فعبر اجتماعات روتينية تنظم كل بضعة أشهر، يستدعي المتشددون رجال قرية بوتشي إلى مسجد مبني من الطوب اللبن لجباية الضرائب على محاصيلهم ومواشيهم، ثم يوزعون الطعام والدواء والحيوانات على الفقراء. هذه الممارسات تمثل خروجا عن الصورة النمطية للجماعة التي عرفت بالعنف والتطرف منذ تأسيسها عام 2017 بعد اندماج أربع فصائل مسلحة.

كانت الجماعة قد أمضت العقد الماضي تفرض نفسها من خلال الترهيب والقوة في أنحاء منطقة الساحل في غرب إفريقيا، حيث حظرت الموسيقى والتدخين واحتفالات الزفاف تدريجيا. لكن بعد أن كانت محصورة في البداية في مخابئ صحراوية وجبلية، أظهرت الجماعة قوتها الجديدة بشن هجمات جريئة في أبريل الماضي، حيث استهدفت المطار في العاصمة باماكو وقتلت وزير الدفاع وسيطرت على مجموعة من القواعد العسكرية في الشمال بالتنسيق مع الانفصاليين بقيادة الطوارق.

ومع ذلك، يبدو أنها تتبنى الآن استراتيجية أكثر ليونة في المناطق التي تسيطر عليها، ربما بهدف بناء قاعدة شعبية وتوسيع نفوذها. يقول سكان المنطقة لرويترز إن الجماعة خفتت من حدة خطابها وباتت تتولى مهام إدارية مثل حل النزاعات على الأراضي بين الرعاة والمزارعين، وتسمح لجماعات الإغاثة بالدخول والخروج، وتوافق على عودة بعض موظفي الحكومة إلى القرى لقضاء العطلات مع أقاربهم.

وتشير كورين دوفكا، الخبيرة في شؤون منطقة الساحل، إلى أن هذا التحول يعكس قاعدة مفادها أن كلما ازدادت الجماعات المتشددة قوة، قلت وحشيتها. وتضيف أن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين تنجح في حكم معاقلها، لكن إذعان السكان يشكل أيضا استراتيجية للبقاء. وتتحدث عن مزيج من الإكراه والخوف والإقناع لدى العديد من القرويين الذين عاشوا وتزوجوا ونشأوا في ظل هذه الجماعة، حيث تقبلوا ببساطة هذا الواقع الجديد.

هذا التطور يوضح تيارا أوسع في حركة التشدد الإسلامي في مالي خلال السنوات الخمس عشرة الماضية. ففي عام 2012، سيطرت الجماعات المتشددة على مساحات واسعة من البلاد بعد تحالفها مع الانفصاليين الطوارق، وفرضت تفسيرا متشددا للشريعة شمل الإعدامات العلنية والجلد وتدمير أضرحة تاريخية في تمبكتو. لكن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، التي تشكلت من أربع جماعات سابقة، تسعى الآن إلى إظهار قدرتها على الحكم السلمي وكسب شرعية سياسية.

ويقول بلال أغ الشريف، أحد الأعضاء القدامى في الحركة الانفصالية، إنه لاحظ تغييرات إيجابية داخل الجماعة مثل الانفتاح على التفسيرات المحلية للشريعة والدعوات إلى شمولية أكبر. وتشجع جبهة تحرير أزواد، وهي فصيل انفصالي، مقاتلي الجماعة على قطع العلاقات مع القاعدة والتركيز على القضايا المحلية، وتتعامل الجماعة مع هذه النقطة بشكل إيجابي. وفي أعقاب هجمات أبريل، نشرت الجماعة بيانا نادرا بالفرنسية يدعو الماليين للانضمام إليها في الإطاحة بالحكومة وبناء دولة إسلامية.

كما تستخدم مقاطع فيديو باللغة البمبرا التي تستخدم في جنوب مالي، لتعزيز خطابها. ويرى محللون أن الجماعة تريد أن يكون لها دور في المحادثات حول مستقبل مالي السياسي، لكن الحكومة العسكرية ترفض ذلك. ويقول وزير الخارجية عبد الله ديوب إن الحكومة لا تنوي الدخول في حوار مع الجماعات الإرهابية المسلحة. لكن الجماعة، رغم اتهامها بارتكاب مذابح، لا تزال قادرة على ارتكاب أعمال عنف مروعة، مما يجعل تحولها الاستراتيجي مثيرا للجدل.

في الختام، يبرز التقرير كيف أن هذه الجماعة تحاول التكيف مع الظروف المحلية والدولية من خلال ممارسات أكثر اعتدالا على الأرض، لكن مع الحفاظ على قدرتها على العنف عند الحاجة. هذا التوازن الدقيق يشكل تحديا للحكومة المالية والمجتمع الدولي في سعيهم لتحقيق الاستقرار في منطقة الساحل





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