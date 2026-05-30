تحولات استراتيجية في أمن المحيطين الهندي والهادئ: صفقات تسليح هندية وتوجهات دفاعية أمريكية جديدة

تقرير مفصل حول تعزيز الهند لصادراتها الدفاعية عبر صفقة صواريخ براهموس مع فيتنام، وتحليل لتصريحات وزير الدفاع الأمريكي في حوار شانغريلا بشأن التوازن الاستراتيجي مع الصين ومطالباته بتقاسم الأعباء الدفاعية في ناتو، وتطوير تقنيات غواصات مسيرة ضمن تحالف أوكوس.

شهدت الساحة الدولية مؤخراً تطورات متسارعة في مجال التسلح والتحالفات العسكرية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيث كشف وزير الدفاع الهندي راجيش كومار سينغ عن إبرام صفقة استراتيجية مع فيتنام لتزويدها ب صواريخ براهموس المتطورة.

وتعد هذه الصواريخ، التي تم تطويرها من خلال تعاون تقني وعسكري وثيق بين الهند وروسيا، من أبرز الأسلحة الكروز فرط الصوتية التي تمنح الدول الحائزة عليها قدرة ردع عالية وسرعة فائقة في إصابة الأهداف بدقة متناهية. وأشار سينغ خلال مشاركته في منتدى حوار شانغريلا الدفاعي بآسيا إلى أن نيودلهي تخوض حالياً المراحل النهائية من مفاوضات مماثلة مع إندونيسيا، مما يعكس رغبة الهند في تعزيز نفوذها العسكري والسياسي في جنوب شرق آسيا ودعم أعضاء رابطة دول آسيان.

وتأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية هندية شاملة تهدف إلى تحويل البلاد من مجرد مستورد للأسلحة إلى مركز عالمي للتصنيع والتصدير الدفاعي، حيث بلغت قيمة الصفقة مع فيتنام نحو 60 مليار روبية، أي ما يعادل 629 مليون دولار، وهي تكلفة تشمل ليس فقط توريد المنظومات الصاروخية، بل وأيضاً برامج التدريب المتقدمة والدعم اللوجستي لضمان التشغيل الفعال لهذه المنظومات. من جانب آخر، وفي ذات المنتدى الدفاعي المرموق في سنغافورة، ألقى وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث كلمة أثارت الكثير من الجدل والتحليل، حيث سعى إلى طمأنة الحلفاء في منطقة المحيط الهادئ بشأن استمرار التزام واشنطن تجاه أمن المنطقة وازدهارها.

وقد لاحظ المراقبون تحولاً في لغة هيغسيث تجاه الصين، حيث خفف من حدة تصريحاته السابقة التي كانت تصف بكين بالتهديد المباشر، وذلك في أعقاب الزيارة الأخيرة للرئيس دونالد ترمب إلى الصين ولقائه بالرئيس شي جينبينغ. وأوضح الوزير الأمريكي أن الهدف الحالي هو بناء علاقة بناءة تقوم على الاستقرار الاستراتيجي والعدالة والتبادل المتبادل للمصالح، مؤكداً أن الإدارة الأمريكية تسعى لتحقيق سلام مستقر وتجارة عادلة.

ومع ذلك، لم يتخلَّ هيغسيث عن جوهر الاستراتيجية الأمريكية، حيث شدد على أن منع الصين من الهيمنة على منطقة المحيطين الهندي والهادئ يظل أولوية قصوى لواشنطن، محذراً من التصعيد العسكري الصيني وتوسيع أنشطتها العسكرية خارج حدودها التقليدية، مما يتطلب خلق توازن قوى دائم يمنع أي دولة من فرض سيطرتها المطلقة على أمن الحلفاء. وفي سياق متصل، وجه وزير الدفاع الأمريكي انتقادات لاذعة للحلفاء في أوروبا، وتحديداً داخل حلف شمال الأطلسي ناتو، حيث دعا إلى تقاسم أكثر عدالة للأعباء المالية والدفاعية.

وأعلن هيغسيث صراحة أن عصر تقديم الولايات المتحدة دعماً دفاعياً مجانياً للدول الغنية قد انتهى، مشدداً على أن واشنطن تبحث عن شركاء حقيقيين يتحملون مسؤولية حماية أنفسهم بدلاً من الاعتماد الكلي على المظلة الأمنية الأمريكية. وقارن الوزير بين النهج العملي الذي يتبعه الشركاء الآسيويون في تحالفاتهم والنهج الأوروبي الذي وصفه بأنه يحتاج إلى مراجعة جذرية. وبالتوازي مع هذه التصريحات، كشف هيغسيث عن تعاون تقني رفيع المستوى بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا ضمن تحالف أوكوس، يهدف إلى تطوير غواصات مسيرة متطورة.

ويندرج هذا البرنامج ضمن الركيزة الثانية للاتفاق، والتي تركز على دمج تقنيات المستقبل في المنظومات الدفاعية، بما في ذلك الحوسبة الكمية، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا السيبرانية، والتقنيات البحرية فائقة السرعة، مما يمثل سباقاً تكنولوجياً محمومًا لضمان التفوق العسكري في مواجهة التحديات الناشئة في القرن الحادي والعشرين





صواريخ براهموس حوار شانغريلا الأمن القومي الأمريكي تحالف أوكوس التسلح في آسيا

