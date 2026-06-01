تحولات استراتيجية في قطاع الغاز الأسترالي وتأثير الدعم الحكومي الصيني على الصناعة العالمية

يتناول التقرير تفاصيل بيع شركة بي بي جزءاً من حصتها في مشروع براوز للغاز بأستراليا لشركة كورية، مع تحليل لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول الدعم الحكومي الصيني الواسع للصناعات.

شهدت الساحة الاقتصادية العالمية مؤخراً تحركات استراتيجية كبرى في قطاع الطاقة، حيث أعلنت شركة بي بي البريطانية عن موافقتها على بيع حصة تبلغ 5 في المائة من مساهمتها في مشروع براوز للغاز الطبيعي المسال الواقع في غرب أستراليا لصالح شركة جي إس إنرجي الكورية الجنوبية.

وبناءً على هذه الخطوة، تظل حصة شركة بي بي في المشروع عند مستوى 39.33 في المائة. ويعد هذا المشروع، الذي تقوده شركة وودسايد، واحداً من أضخم الاستثمارات في قطاع الطاقة، حيث تقدر تكلفته الإجمالية بنحو 48.7 مليار دولار أسترالي، ما يعادل حوالي 35 مليار دولار أميركي. ويهدف المشروع بشكل أساسي إلى تطوير أكبر مورد للغاز غير المستغل في القارة الأسترالية، مما يساهم في تعزيز القدرات التصديرية للغاز الطبيعي المسال.

وقد أوضحت شركة بي بي أن هذا التخفيض الجزئي في حصتها يأتي في إطار نهج منضبط لإدارة محفظتها الاستثمارية العالمية، ومن خلال استقطاب شريك استراتيجي ملتزم يساهم في دفع عجلة العمل في مشروع براوز الذي يغذي الجرف الشمالي الغربي، وهو أحد أكبر مرافق تصدير الغاز في أستراليا. وتؤكد الشركة أن هذه الخطوة لا تقلل من رؤيتها للقيمة طويلة الأجل للمشروع، خاصة فيما يتعلق بدعم أمن الطاقة على المستويين المحلي والإقليمي، رغم العقبات التنظيمية والتجارية التي أدت إلى تأخير تقدم المشروع في مراحل سابقة.

من جانب آخر، تبرز التفاعلات التنافسية بين الشركات الكبرى العاملة في المشروع، حيث تشير التقارير إلى أن دخول شركة جي إس إنرجي الكورية يعد مؤشراً إيجابياً على التقدم التدريجي للمشروع. ويرى المحللون أن شركة وودسايد، بصفتها القائد للمشروع، تبدي تفضيلاً لدعم مشاركة الشركة الكورية مقارنة بشركة إنبكس اليابانية، التي أعلنت سابقاً عن رغبتها في شراء حصة بتروتشاينا البالغة 10 في المائة.

وينبع هذا القلق من احتمال سعي إنبكس لتغيير مسار تطوير المشروع ليمر عبر بنيتها التحتية الخاصة، مما قد يؤثر على خطط التشغيل الأصلية. يذكر أن بي بي قد عززت مكانتها كأكبر المساهمين في هذا المشروع بعد استحواذها على حصة شركة شل في عام 2023، وتتولى حالياً إدارة عملياتها في هذا السياق ميغ أونيل، التي شغلت سابقاً منصب الرئيسة التنفيذية لشركة وودسايد، مما يمنح المشروع خبرة إدارية عميقة في التعامل مع تعقيدات قطاع الغاز الأسترالي.

وفي سياق اقتصادي مختلف ولكن مرتبط بالتنافسية العالمية، كشف تقرير حديث صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الشركات الصينية في 15 قطاعاً صناعياً رئيسياً قد تلقت دعماً حكومياً هائلاً يفوق بكثير ما حصلت عليه الشركات المنافسة دولياً خلال الفترة ما بين عامي 2005 و2024. وأشارت البيانات المستمدة من قاعدة بيانات مجموعات التصنيع والشركات الصناعية أن هذه القطاعات تلقت دعماً مالياً وصل إلى 108 مليارات دولار أميركي في عام 2024 وحده.

ووصفت المنظمة هذا الدعم بأنه يشبه أثر تناول المنشطات في الرياضة، حيث تلقت الشركات الصينية دعماً يتراوح بين ثلاثة إلى ثمانية أضعاف ما تلقته نظيراتها في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهو تقدير يعتبره التقرير متحفظاً. ويشمل هذا الدعم المنظم القروض الميسرة من البنوك العامة بأسعار فائدة منخفضة، والإعفاءات الضريبية الواسعة، والمنح المالية المباشرة.

وخلص تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن ما يقرب من 60 في المائة من المكاسب التي حققتها الشركات الصينية في حصصها السوقية العالمية تعود بشكل مباشر إلى هذا الدعم الحكومي المكثف. وقد مكن هذا النهج الشركات الصينية من السيطرة على حصص سوقية ضخمة على مدار عقدين من الزمن في قطاعات حيوية مثل صناعة الألواح الشمسية، وبناء السفن، وإنتاج الصلب.

وأكد التقرير أن هذا التفوق في الحصة السوقية لم يكن نتيجة تفوق تكنولوجي أو كفاءة إنتاجية محضة مقارنة بالمنافسين الأميركيين أو الأوروبيين، بل كان ثمرة سياسات دعم حكومي غير مسبوقة أدت إلى إخلال بمبادئ المنافسة العادلة في الأسواق العالمية، مما يضع ضغوطاً متزايدة على الدول الصناعية الأخرى لإعادة تقييم استراتيجياتها في دعم الصناعات الوطنية لمواجهة هذا التمدد الصيني السريع في الاقتصاد العالمي





