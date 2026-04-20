تحول استراتيجي في سياسة بروكسل تجاه دمشق لإعادة تفعيل اتفاقيات التعاون

كشفت المفوضية الأوروبية عن خطة طموحة لإعادة تفعيل اتفاقية التعاون لعام 1978 مع سوريا، بهدف دعم الانتقال السياسي، وتسهيل عودة اللاجئين، وتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني، مع إعادة هيكلة نظام العقوبات.

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تغيير ملامح المشهد الإقليمي، تقدمت المفوضية الأوروبية باقتراح رسمي إلى الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، يقضي بإعادة إحياء اتفاقية التعاون المبرمة عام 1978 مع سوريا. تأتي هذه المبادرة التي أُعلن عنها يوم الاثنين 20 أبريل 2026، كجزء من جهود بروكسل الحثيثة لتيسير عملية انتقال سياسي سلمي وشامل، بعد سنوات طويلة من القطيعة التي فرضتها تداعيات الصراع منذ عام 2011.

ومن المقرر أن يفتح هذا المقترح بابا واسعا للنقاش أمام وزراء خارجية دول الاتحاد في لوكسمبورغ، تمهيدا لمفاوضات رسمية مرتقبة مع السلطات السورية في شهر مايو المقبل، مما يعكس تحولا جوهريا في التعامل مع الملف السوري. تتضمن الوثيقة المقترحة خارطة طريق مفصلة تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية، حيث تضع إطارا عمليا للتجارة والاستثمار وتطوير تمويل القطاع الخاص، مع التركيز على دعم إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال من خلال إنشاء مركز متخصص للمساعدة التقنية. ولا تقتصر الرؤية الأوروبية على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمتد لتشمل ملفات إنسانية وأمنية بالغة الأهمية؛ إذ تعهد الاتحاد الأوروبي بالعمل مع السلطات السورية لتوفير ضمانات للعودة الآمنة والطوعية والكريمة لملايين اللاجئين والنازحين. كما تقترح الوثيقة تعاونا أمنيا نوعيا يتضمن دعم تدريب كوادر الشرطة السورية، وبناء القدرات المؤسسية في وزارة الداخلية، وتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، والتصدي الحازم لشبكات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة التي تهدد استقرار المنطقة. وفي تحول لافت في سياسة الضغوط، كشفت الوثيقة أن الاتحاد الأوروبي سيعمد إلى إعادة تشكيل وتعديل نظام العقوبات القائم، بحيث يتم الحفاظ على أدوات الضغط اللازمة، مع التركيز في الوقت ذاته على استهداف الأطراف المعرقلة للعملية الانتقالية فقط. تأتي هذه الخطوات في وقت تظهر فيه الأرقام تراجعا كبيرا في التبادل التجاري خلال السنوات الماضية، حيث بلغت واردات الاتحاد من سوريا حوالي 103 ملايين يورو، بينما سجلت الصادرات 265 مليون يورو في عام 2023. وفي سياق التزاماته المالية، كان الاتحاد قد تعهد في مارس 2025 بتقديم دعم مالي يصل إلى 2.5 مليار يورو على مدار عامين، وذلك في ظل تقديرات البنك الدولي التي تشير إلى أن تكاليف إعادة إعمار البلاد تقدر بنحو 7 مليارات يورو، وهي أرقام تعكس حجم التحديات الاقتصادية والسياسية التي يحاول الطرفان تجاوزها عبر هذا الانفتاح الدبلوماسي الجديد





dw_arabic / 🏆 1. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الاتحاد الأوروبي، سوريا، اتفاقية التعاون، الانتقال

United States Latest News, United States Headlines

