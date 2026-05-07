تحولات السياسة التجارية الأمريكية بين فرض رسوم جديدة واسترداد مليارات الدولارات من ضرائب سابقة

تحليل شامل لمناقشات منظمة التجارة العالمية حول الرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة لمعالجة عجز ميزان المدفوعات، بالتوازي مع بدء عمليات رد الأموال لشركات الشحن بعد قرار قضائي تاريخي.

شهدت أروقة منظمة التجارة العالمية مؤخراً جلسات نقاشية مكثفة قادتها لجنة قيود ميزان المدفوعات ، حيث تم التركيز بشكل أساسي على الإخطار الرسمي الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية بشأن قرارها بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 بالمئة على مجموعة من الواردات السلعية.

تأتي هذه الخطوة الأمريكية في إطار مساعي واشنطن الحثيثة لمعالجة العجز المتزايد في ميزان المدفوعات الخاص بها، وهو ما يعكس توجهاً اقتصادياً يهدف إلى تقليل الاعتماد على الواردات الخارجية وتعزيز الإنتاج المحلي من خلال رفع تكلفة السلع المستوردة. وقد أوضحت الإدارة الأمريكية خلال مداولاتها أن هذه الرسوم قد دخلت بالفعل حيز التنفيذ الفعلي منذ الرابع والعشرين من فبراير لعام 2026، ومن المقرر أن تظل سارية المفعول حتى الرابع والعشرين من يوليو المقبل، مالم يقرر الكونجرس الأمريكي تمديد هذه الفترة لفترة زمنية إضافية بناءً على تقييمات الجدوى الاقتصادية ومستويات العجز المحققة.

وفي سياق متصل، أبدت واشنطن مرونة واضحة واستعداداً كاملاً للدخول في مشاورات ثنائية ومتعددة الأطراف مع أعضاء المنظمة، مؤكدة التزامها بالقواعد المتبعة داخل المنظمة لضمان عدم حدوث تصادمات تجارية كبرى. من جانبهم، أعرب أعضاء منظمة التجارة العالمية عن تقديرهم لنهج الشفافية الذي اتبعته الولايات المتحدة في إخطار المنظمة والمجتمع الدولي بقراراتها، إلا أن هذا الترحيب لم يخلُ من نبرات القلق الواضحة.

فقد أبدى عدد من الدول الأعضاء تخوفهم العميق من التداعيات السلبية التي قد تخلفها هذه الإجراءات الأحادية على استقرار التجارة العالمية وسلاسل التوريد الدولية التي تعاني أصلاً من اضطرابات سابقة. وأكد هؤلاء الأعضاء أن فرض رسوم إضافية قد يؤدي إلى ردود فعل انتقامية من دول أخرى، مما قد يجر العالم إلى حرب تجارية جديدة تزيد من معدلات التضخم العالمي وتقلل من نمو الاقتصاد الدولي.

ومع ذلك، أبدى الجميع استعدادهم للمشاركة في المشاورات المرتقبة، والتي تنص لوائح منظمة التجارة العالمية على وجوب عقدها خلال فترة زمنية لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ الإخطار، وذلك بهدف الوصول إلى تفاهمات تضمن التوازن بين الحقوق السيادية للدول في حماية اقتصاداتها وبين الالتزامات الدولية بتعزيز التجارة الحرة والمنفتحة. وفي تطور دراماتيكي موازٍ على الصعيد الداخلي والقانوني في الولايات المتحدة، كشفت وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية عن تحديثات هامة تتعلق بملف استرداد الأموال.

فقد أعلنت الوكالة أنها تتوقع الآن بدء تنفيذ أولى عمليات رد الأموال إلكترونياً من الرسوم الجمركية التي كانت قد فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، وهي الرسوم التي قضت المحكمة العليا لاحقاً بعدم قانونيتها. ومن المقرر أن تبدأ هذه العمليات في الثاني عشر من مايو، وهو تأجيل بسيط لمدة يوم واحد عن الموعد الذي كان محدداً سابقاً في الحادي عشر من مايو.

وقد جاء الإعلان عن هذا الموعد عبر رسائل رسمية وُجهت إلى شركات الشحن والخدمات اللوجستية، حيث تم تفعيل نظام المقاصة الآلية الذي يتيح تقارير حالة مفصلة تمكن المطالبين من متابعة سير طلبات استرداد أموالهم بدقة وشفافية عالية. وبحسب التقارير المالية المتاحة، فإن المبالغ الخاضعة لعمليات رد الأموال تصل إلى رقم فلكي يقدر بنحو 166 مليار دولار، وهي مبالغ تم تحصيلها بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، مما يجعل هذه العملية واحدة من أكبر عمليات استرداد الرسوم الجمركية في التاريخ الحديث، ويعكس الصراع القانوني والسياسي المستمر حول حدود السلطات التنفيذية في فرض القيود التجارية





منظمة التجارة العالمية الرسوم الجمركية الاقتصاد الأمريكي ميزان المدفوعات القانون التجاري

