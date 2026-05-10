تحولات اقتصادية بين انتعاش الأسهم السعودية وتحديات اللوجستيات وأزمة لبنان المالية

تقرير مفصل يتناول صعود مؤشر تداول السعودي بدعم من أرامكو، وتراجع أداء الموانئ السعودية في أبريل، بالتزامن مع الأزمة المالية الخانقة في لبنان.

شهدت الأسواق المالية في المملكة العربية السعودية بداية إيجابية للغاية مع مطلع تعاملات الأسبوع، حيث أظهر مؤشر تداول الرئيسي صعوداً ملحوظاً بنسبة بلغت صفر فاصلة ستة وسبعين في المائة، ليغلق عند مستوى أحد عشر ألف ومئة وخمس عشرة نقطة، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها نحو أربعة مليارات وتسعمائة مليون ريال سعودي.

وقد لعبت الشركات القيادية دوراً محورياً في هذا الارتفاع، وفي مقدمتها شركة أرامكو السعودية التي سجل سهمها زيادة بنسبة صفر فاصلة ثمانية في المائة ليصل إلى سبعة وعشرين ريالاً واثنين وأربعين هللة، وهو صعود جاء مدفوعاً بالنتائج المالية القوية للربع الأول من عام ألفين وستة وعشرين، حيث قفزت الأرباح بنسبة ستة وعشرين في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، بالإضافة إلى الإعلان عن توزيعات نقدية جذبت المستثمرين. ولم يقتصر الانتعاش على قطاع الطاقة، بل امتد ليشمل القطاع المصرفي، حيث حقق سهم مصرف الراجحي قفزة بنسبة واحد فاصلة سبعة في المائة، بينما ارتفع سهم البنك الأهلي بنسبة اثنين في المائة، مما يعكس حالة من الثقة في الملاءة المالية للمصارف السعودية.

وفي سياق متصل، أظهرت شركة كاتريون لتموين الطائرات نمواً في أرباحها الصافية بنسبة سبعة فاصلة خمسة في المائة لتصل إلى ثمانين مليوناً وأربعمائة ألف ريال، كما عززت شركة أكوا استثماراتها العالمية من خلال توقيع اتفاقيات تمويل ضخمة بقيمة مائتين وستة وعشرين مليون دولار لمشروع طاقة الرياح في أوزبكستان. هذا المشهد الإيجابي محلياً تزامن مع تفاؤل عام في الأسواق الخليجية والآسيوية وحتى في وول ستريت، مدفوعاً بآمال التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، مما خلق موجة من التفاؤل شملت العملات والأسهم على نطاق واسع.

على الجانب الآخر، وفيما يتعلق بقطاع اللوجستيات والنقل البحري، كشفت الهيئة العامة للموانئ في السعودية عن بيانات تشير إلى تراجع في حركة المناولة خلال شهر أبريل الماضي، حيث بلغ إجمالي الطنيات المناولة نحو أربعة عشر مليوناً ونصف المليون طن، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة أربعة وثلاثين فاصلة خمسة في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي التي سجلت اثنين وعشرين مليوناً ومائتي ألف طن. وتوزعت هذه الكميات بين بضائع عامة بلغت خمسمائة وأربعة عشر ألف طن، وبضائع سائبة سائلة وصلت إلى ثلاثة وعشرين مليوناً وأربعمائة ألف طن، بينما تجاوزت البضائع السائبة الصلبة مليونين وثمانمائة ألف طن.

كما شهدت حركة الحاويات تراجعاً ملحوظاً بنسبة ثمانية عشر فاصلة ستة في المائة لتصل إلى خمسمائة وثمانية آلاف وثمانمائة حاوية قياسية، مع انخفاض في الحاويات الواردة بنسبة تسعة فاصلة تسعة في المائة، وتراجع حاد في الحاويات الصادرة بنسبة سبعة وثلاثين فاصلة ثمانية في المائة. هذا التراجع لم يقتصر على البضائع فحسب، بل امتد ليشمل حركة الركاب التي انخفضت بنسبة أربعة وثلاثين فاصلة اثنين في المائة، وعدد السفن التي تراجعت بنسبة أربعة عشر في المائة لتصل إلى ألف ومائة واثنين وتسعين سفينة.

تعكس هذه الأرقام تحديات مؤقتة في سلاسل الإمداد أو تغيرات في أنماط التجارة العالمية خلال تلك الفترة، مما يتطلب تحليلاً دقيقاً لضمان استدامة كفاءة الموانئ السعودية كمركز لوجستي عالمي. وفي مشهد يتسم بالتباين الشديد، يواجه لبنان أزمة مالية واقتصادية هي الأشد في تاريخه الحديث، حيث تفرض حالة انكماش التدفقات المالية والموارد بالعملات الصعبة تحديات وجودية أمام السلطات المالية والبنك المركزي اللبناني.

وقد تصاعدت المخاوف من تدهور إدارة السيولة النقدية نتيجة الارتفاع المستمر في المصروفات التشغيلية وصعوبة تعويض النزيف الحاد في احتياطيات الدولار، وهو ما يهدد بتوسيع عجز الموازنة العامة بشكل خطير، خاصة في ظل عدم التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء حالة الحرب والنزاعات. وتبرز المعضلة الكبرى في كيفية الموازنة بين أولويات إنفاقية حرجة ومتساوية في الأهمية، حيث تضغط الحاجات الإنسانية الملحة لنحو مليون نازح على الخزينة الخاوية، في حين تزداد صعوبة تأمين المواد الأساسية مثل القمح والأدوية والمحروقات لضمان عدم انهيار الأمن الغذائي والصحي.

وبالتوازي مع ذلك، يواجهت الدولة ضغوطاً هائلة للاستمرار في دفع الحصص الشهرية لنحو أربعمائة ألف مودع في البنوك، بالإضافة إلى تأمين مخصصات العسكريين وموظفي القطاع العام الذين يعانون من تآكل القيمة الشرائية لرواتبهم. إن هذا الوضع المأساوي يضع لبنان أمام مفترق طرق، حيث يصبح الاستقرار المالي مرهوناً بتوافقات سياسية دولية وإصلاحات هيكلية جذرية لإنقاذ ما تبقى من الاقتصاد الوطني ومنع الانهيار الشامل الذي قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية واسعة





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

السوق السعودية أرامكو الموانئ السعودية لبنان الاقتصاد الإقليمي

United States Latest News, United States Headlines