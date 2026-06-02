تحول إيفرست من مأساة 1996 إلى وجهة جماعية: ازدحام وتطورات تقنية وتحديات جديدة

تستعرض هذه المقالة التحول الكبير في تسلق جبل إيفرست منذ كارثة 1996 المميتة، حيث أصبح الوصول إلى القمة متاحاً لمجموعات أوسع بمساعدة شركات الإرشاد والتكنولوجيا الحديثة، لكن هذا أدى إلى ازدحام خطير ومخاطر جديدة رغم التحسينات في السلامة والتنبؤات الجوية.

في الليلة العاصفة التي اجتاحت قمة إيفرست في العاشر من مايو عام 1996، وجد أكثر من ثلاثين م تسلق ًا أنفسهم عالقين في أعلى نقطة على الأرض، حيث اجتاحتهم رياح هوجاء بسرعة تخطت سبعين ميلاً في الساعة ودرجات حرارة قارصة وصلت إلى أربعين درجة تحت الصفر.

عانى هؤلاء من نقص حاد في الأكسجين وإرهاق شديد وضيعوا طريقهم في ظلام دامس، فتحولت رحلتهم到 conbat من أجل البقاء. لكن الكارثة لم تتحول إلى حدث عالمي بسبب الضحايا فحسب، بل بسبب التغطية الإعلامية الواسعة التي تلاها، خاصة كتاب الصحفي جون كراكاور "Into Thin Air" الذي حكى تجربته المباشرة. بعد تلك المأساة، لم يعد إيفرست حكراً على المحترفين فقط، إذ أصبح بإمكان الهواة، بشرط التدريب والكفاءة المالية، الصعود برفقة مرشدين متخصصين إلى القمة التي ترتفع 8849 متراً فوق سطح البحر.

صورة النصب التذكاري للمتسلق الأمريكي سكوت فيشر في ممر دوكلا بمنطقة سولوخومبو النيبالية، التقطت في سبتمبر 2019، ترمز إلى نقطة تحول ثقافية حيث أصبح الوصول إلى القمة حلماً يدرجه الكثيرون على قائمة إنجازاتهم. بعد أن وصل تينزينغ نورغاي وإدموند هيلاري القمة عام 1953، استغرق الأمر حتى 1989 حتى بلغ العدد الإجمالي للمتسلقين الذين خرقوا القمة 270 شخصاً. أما اليوم، فقد تغير الواقع جذرياً؛ ففي 20 مايو الماضي وحده، وصل 274 متسلقاً إلى القمة، محطمين رقماً قياسياً جديداً.

التطورات التقنية وتحسن المعدات وظهر جيل جديد من منظمي الرحلات النيباليين بعد ثلاثة عقود على تلك العاصفة المميتة جعلت الجبل أكثر أماناً وربحية من أي وقت مضى. تحول معسكر قاعدة إيفرست إلى مدينة مرتفعة مزدحمة تضم مئات Persons والخدمات. الخبراء يرون أن الخطر الأكبر اليوم لم يعد الطقس المتقلب، بل الازدحام الشديد، وقلة خبرة بعض المتسلقين، وشركات تشغيل رخيصة الثمن على حساب معايير السلامة.

قبل عقود، كان فكر أخذ عملاء يدفعون أموالاً إلى القمة يبدو غير معقول، حسب ما ورد في مقابلات مع خبراء مثل كوكريل. كانت الرحلات تعتمد على فرق وطنية أو بعثات برعاية. سرعان ما ظهرت شركات إرشاد خاصة، مثل الشركة النيوزيلندية التي نجحت في إيصال ستة عملاء وإعادتهم سالمين. في كارثة 1996، كان المتسلقون عالقين على حافة خطيرة فوق أعلى المخيمات في "منطقة الموت" حيث لا يكفي الأكسجين للبقاء طويلاً دون مساعدة.

يوضح كوكريل أن مزيجاً من قرارات خاطئة وسوء أحوال جوية أدى إلى المأساة: تأخر تثبيت الحبال، وتباطؤ بعض المتسلقين مما تسبب في اختناقات على المسار، واستمرار الصعود بعد وقت العودة الآمنة المحدد قبل حلول الظلام. تحولت المأساة إلى حدث عالمي بفضل قصص البطولة والإنقاذ والقرارات المصيرية التي انتشرت عبر الكتب والأفلام والتقارير. من أبرز تلك القصص قصة المتسلق الذي فضل البقاء WITH عميل عاجز بالقمة، ملقيًا بحياته، وإجراءه مكالمة فضائية أخيرة مع زوجته الحامل.

كما لفتت قصة بيك ويذرز الانتباه، حيث تُرك مرتين ظناً بوفاته بسبب العمى الثلجي وقضمة الصقيع، لكنه نجا بشكل مذهل. وحظي المتسلق الروسي الكازاخي أناتولي بوكريف بإشادة واسعةohan عاد وسط العاصفة لإنقاذ ثلاثة متسلقين. منذ تلك الحادثة، شهدت صناعة تسلق إيفرست تحولاً هائلاً. أصبحت شركات الإرشاد تتعاون في تثبيت الحبال وتنظيم نقاط الأمان، وازداد توفر الأكسجين والمعدات الطبية، وتم توظيف أطباء متخصصين في الطب الجبلي، وفرض قواعد أكثر صرامة في أوقات العودة.

التقدم الأكبر كان في مجال التنبؤات الجوية؛ فالرحلات اليوم تعتمد على نماذج طقس دقيقة للغاية煤气، مما يجعل احتمال تكرار كارثة مماثلة لـ1996 ضئيلاً جداً. من الابتكارات الحديثة استخدام طائرات الدرون来确定 المسارات، وإجراء عمليات البحث والإنقاذ، ونقل المعدات الثقيلة، مما يقلل من مخاطر عبور شلال كومبو الجليدي، أحد أخطر أجزاء المسار، على أفراد الشيربا. شهدت السنوات الأخيرة صعود دور المتسلقين النيباليين، حيث أصبح هؤلاء يقودون غالبية عمليات الإرشاد والتسلق ويحققون أرقاماً قياسية عالمية.

من أبرزهم كامي ريتا شيربا الذي حطم رقمه القياسي بصعود إيفرست للمرة الثانية والثلاثين، ولاكبا شيربا التي وصلت القمة 11 مرة، وهو أكبر عدد لامرأة. رغم التطورات الكبيرة، لا تزال المخاطر قائمة؛ فالتغير المناخي يؤدي إلى ذوبان الجليد وزيادة خطورة بعض المقاطع. كما أن الازدحام المتزايد يشكل خطراً جديداً، خاصة عندما يضطر المتسلقون للانتظار ساعات طويلة في "منطقة الموت"، مما يزيد من risk نفاد الأكسجين والتعرض للبرد القاتل. مع ذلك، يظل إيفرست رمزاً للطموح البشري والمغامرة القصوى.

فبرغم الحوادث والانتقادات والجدل الدائم حول تسلقه، لا يزال يجذب آلاف Persons من مختلف أنحاء العالم الذين يحلمون بالوقوف على أعلى نقطة فوق سطح الأرض وتجربة واحدة من أعظم المغامرات التي يمكن للإنسان خوضها





cnnarabic / 🏆 5. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إيفرست كارثة 1996 تسلق سياحة مغامرات نيبال

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'أنصار الله': وفد من الكنيست الإسرائيلي زار صنعاء عام 1996 لتجنيس 60 ألف إسرائيلي بالجنسية اليمنيةقالت جماعة 'أنصار الله' الحوثية إن وفدا إسرائيليا زار صنعاء عام 1996 إبان حكم الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، وذلك بهدف التنسيق لتجنيس 60 ألف إسرائيلي بالجنسية اليمنية.

Read more »

العراق.. إحياء ذكرى 48 مسؤولا تركمانيا أعدمهم نظام البعثأقيمت مراسم تأبين في مدينة أربيل العراقية لإحياء ذكرى استشهاد 48 مسؤولا تركمانيا أعدمهم نظام حزب_البعث عام 1996.

Read more »

باحث سعودي يكشف تفاصيل القبض عليه بسبب تفجير 'الخبر' عام 1996 (فيديو)كشف الباحث السعودي، حسن المصطفى، تفاصيل القبض عليه في المطار، ضمن المشتبهين بهم في تفجير 'الخبر' الذي وقع في المملكة العربية السعودية عام 1996.

Read more »

مجموعة «طلعت مصطفى» تعتزم تشييد مدينة متكاملة في الرياضالانطلاقة الأقوى لـ«طلعت مصطفى» كانت عبر تدشين مدينة الرحاب عام 1996.

Read more »

موداو: جنوب أفريقيا تسعى لتكرار إنجاز 1996أكد خوليسو موداو مدافع منتخب جنوب أفريقيا أن منتخب بلاده لديه كثير من الخبرات... وسيسعى لاستغلالها لتكرار نجاحه في نسخة 1996، عندما تُوّج باللقب.

Read more »

«أولمبياد 1996»: حكاية شعبية سورية اسمها غادة شعاعوقائع ميدانية كثيرة كانت تؤشّر إلى تألق السورية غادة شعاع التي برعت في سباقات الضاحية ولعبة كرة السلة منذ صغرها فاختيرت لمنتخب بلادها وعرض عليها الاحتراف

Read more »