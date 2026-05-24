تحولات القطاع العقاري السعودي في 2026: من المضاربة إلى النضج والاستدامة التشغيلية

تحليل شامل لنتائج شركات العقار السعودية في الربع الأول من 2026، يتناول تراجع الأرباح الإجمالية مقابل نمو الشركات القيادية وأسباب التحول نحو القيمة الحقيقية وفق رؤية 2030.

شهد القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية خلال الربع الأول من عام 2026 تحولات جوهرية في مؤشراته المالية والتشغيلية، حيث كشفت البيانات عن حالة من إعادة التموضع الاستراتيجي في دورة الربحية.

ورغم أن الشركات نجحت في تحقيق مبيعات مليارية ضخمة تجاوزت حاجز 1.75 مليار دولار، إلا أن صافي الأرباح استقر عند 378.42 مليون دولار، ما يعادل نحو 1.42 مليار ريال سعودي. هذا الأداء سجل تراجعاً إجمالياً في الأرباح بنسبة بلغت 30.56 في المائة، وهو تراجع لا يعكس بالضرورة ضعفاً في الأداء التشغيلي بقدر ما يشير إلى تباطؤ وتيرة المضاربات العقارية التي كانت تهيمن على السوق سابقاً، إضافة إلى التغيرات في دورة الاعتراف المحاسبي بالإيرادات.

ويرى المتابعون أن هذه الحركة التصحيحية جاءت نتيجة مباشرة للإجراءات التنظيمية الصارمة التي تبنتها الدولة لرفع كفاءة السوق العقاري وتحقيق توازن مستدام، بما في ذلك تنظيمات الإيجارات وتفعيل رسوم الأراضي البيضاء وزيادة المعروض السكني والتجاري، بالتزامن مع تحول في سلوك المستهلك الذي بات أكثر وعياً وانتقائية، حيث أصبح التركيز منصباً على جودة المنتج العقاري وقيمته الفعلية بدلاً من الاندفاع وراء الزخم السعري. وعند النظر إلى تفاصيل أداء الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، نجد تبايناً حاداً يعكس دخول السوق مرحلة الفرز والغربلة للنماذج التشغيلية.

فقد برهنت المشروعات النوعية على قدرتها العالية في قيادة السوق، حيث حققت شركة العقارية قفزة استثنائية في أرباحها بنسبة وصلت إلى 251.8 في المائة، محققة 475.7 مليون ريال، لتتصدر قائمة الشركات الأكثر ربحية في القطاع. كما سجلت شركة دار الأركان نمواً قوياً بنسبة 24.3 في المائة بأرباح بلغت 260.2 مليون ريال، مما يؤكد انتقال القطاع من مرحلة النمو السريع المعتمد على المضاربة إلى مرحلة النضج والاستدامة التشغيلية التي تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والإنفاق الحكومي المكثف على البنية التحتية.

وفي المقابل، شهدت شركات أخرى تراجعاً أو خسائر، مثل شركة مدينة المعرفة وشركة إعمار، بينما سجلت سينومي سنترز انخفاضاً في نمو أرباحها بنسبة 8 في المائة. أما من حيث المبيعات، فقد تصدرت دار الأركان المشهد بإيرادات بلغت 1.16 مليار ريال، تلتها شركة جبل عمر بمبيعات وصلت إلى 739.17 مليون ريال، ثم شركة البحر الأحمر التي حققت إيرادات تجاوزت 631 مليون ريال، رغم تسجيل بعض هذه الشركات تراجعاً طفيفاً في حجم المبيعات مقارنة بالعام السابق.

وفي تحليل معمق لهذه النتائج، أوضح الخبير العقاري عبد الله الموسى أن تراجع أرباح الشركات لا ينبغي النظر إليه من زاوية سلبية، بل هو إعادة ترتيب لمواقع القوى داخل القطاع. وأرجع هذا التراجع إلى خمسة أسباب رئيسية، أولها التغير في دورة الإيرادات والاعتراف المحاسبي، حيث إن توقيت تسليم المشروعات يلعب دوراً محورياً في تحديد نتائج كل ربع مالي. وثانياً، تباطؤ المضاربات وتحول السوق نحو الواقعية، خاصة في مدينة الرياض التي بدأت تشهد تسعيراً مرتبطاً بالقيمة الحقيقية والطلب الفعلي.

ثالثاً، أثر ارتفاع تكاليف التمويل والتشغيل والبناء التي ضغطت بشكل مباشر على الهوامش الربحية. رابعاً، الاختلاف الجوهري في نماذج الأعمال بين شركات التطوير والمراكز التجارية والضيافة، حيث تمتلك كل فئة محركات نمو مختلفة. وخامساً، تأثير قاعدة المقارنة العالية في عام 2025، حيث حققت بعض الشركات نتائج استثنائية سابقاً نتيجة تخارجات كبرى، مما يجعل المقارنة السنوية تبدو قاسية.

ويتوقع الموسى أن تنقسم شركات القطاع في المرحلة المقبلة إلى ثلاث فئات: شركات مرنة وقوية مالياً تمتلك تدفقات نقدية ومخزوناً جيداً وستستفيد من إعادة ترتيب السوق، وشركات تعتمد على الزخم السعري وستواجه ضغوطاً كبيرة، وفئة ثالثة تحاول التكيف مع المعايير الجديدة للنضج التشغيلي





