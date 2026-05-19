تحليل الخسائر المتراكمة لشركات تاسي ودور إعادة الهيكلة في تقليص العجز المالي

تقرير مفصل يتناول واقع الشركات المدرجة في السوق السعودي التي تعاني من خسائر متراكمة، مع تحليل لأداء شركات مثل بترورابغ والكابلات السعودية وكيان، واستعراض لآليات معالجة الخسائر وفق نظام الشركات الجديد.

شهد السوق المالية السعودية تاسي تحولاً ملحوظاً في حجم الخسائر المتراكمة للشركات المدرجة، حيث تراجعت هذه الخسائر بنسبة تقارب الربع، وذلك بفضل إجراءات إعادة الهيكلة الجوهرية التي اتخذتها بعض الشركات الكبرى، وعلى رأسها شركة بترورابغ .

وبالرغم من هذا التراجع في القيمة الإجمالية للخسائر، إلا أن عدد الشركات التي تعاني من خسائر متراكمة سجل ارتفاعاً طفيفاً، حيث انتقل من 46 شركة في الربع الرابع من العام الماضي ليصل إلى 47 شركة مع نهاية الربع الأول من العام الجاري. وتشير البيانات المالية إلى وجود تفاوت كبير في حجم هذه الخسائر، إذ هناك 4 شركات تجاوزت خسائرها المتراكمة كامل رأسمالها، بل إن إحدى هذه الشركات اقتربت خسائرها من أربعة أضعاف رأس مالها، في حين وجدت 11 شركة أخرى نفسها في منطقة الخطر بعد أن تخطت خسائرها حاجز نصف رأس المال.

ومن الناحية القطاعية، يتضح أن قطاع التأمين هو الأكثر تضرراً باستحواذه على نحو ثلث هذه الشركات بواقع 14 شركة، يليه قطاع المواد الأساسية الذي يضم شركات البتروكيماويات والأسمنت بـ 7 شركات، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بـ 5 شركات، وصولاً إلى قطاعي السلع الرأسمالية وإنتاج الأغذية بواقع 4 شركات لكل منهما. وفيما يتعلق بالشركات الأكثر تأثيراً من حيث القيمة، فقد تصدرت شركة كيان القائمة كأكبر شركة من حيث قيمة الخسائر، حيث بلغت نحو 6.5 مليار ريال، وهو ما يمثل وحده حوالي 37% من إجمالي خسائر كافة الشركات المدرجة في القائمة.

وتعاني الشركة منذ الربع الثالث من عام 2022 من ضغوط مالية شديدة ناتجة بشكل رئيسي عن تراجع أسعار المنتجات النهائية، بالتزامن مع الضغوط التي يواجهها قطاع البتروكيماويات عالمياً ومحلياً بسبب انخفاض الطلب وزيادة المعروض في الأسواق. وفي المقابل، شهدت القائمة خروج بعض الشركات التي نجحت في معالجة أوضاعها، مثل شركة جبسكو التي تمكنت من إطفاء خسائرها عبر تحويل مبلغ 64.2 مليون ريال من الاحتياطي النظامي.

كما كانت شركة إعمار ضمن هذه القائمة قبل أن تقوم بإطفاء خسائرها بالكامل في نهاية عام 2024 من خلال عملية تخفيض رأس المال بأكثر من النصف، وهي خطوة جاءت ضمن خطة إعادة هيكلة شاملة قادها صندوق الاستثمارات العامة الذي يمتلك حصة أغلبية تصل إلى 55.5% في الشركة. أما شركة أسمنت الجوف، فقد سلكت مساراً مشابهاً بتخفيض رأس مالها في 2021، لكنها عادت لتسجل خسائر مجدداً في 2024 وصلت إلى 14% من رأس مالها.

وبالنظر إلى نسب الخسائر مقارنة برأس المال، تبرز شركة الكابلات السعودية كواحدة من أكثر الحالات تعقيداً، حيث تقارب خسائرها أربعة أضعاف رأس مالها، تليها سينومي ريتيل بنحو الضعفين، ثم شركة ثمار بنحو مرة ونصف، والمتحدة للتأمين بنسبة 115%. وقد عانت شركة الكابلات السعودية من أزمة مالية امتدت لأكثر من عقد، حيث كانت الديون المتراكمة هي المحرك الأساسي للأزمة، مما أدى إلى تآكل رأس المال العامل وتعطيل القدرات الإنتاجية، وتبع ذلك ضغوط سيولة حادة نتيجة أحكام قضائية وتجميد للحسابات البنكية.

ومع ذلك، شهدت الشركة تحولاً قانونياً ومالياً بعد موافقة محكمة الاستئناف في يونيو 2023 على افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، وهو ما أدى لاحقاً إلى تحسن نتائجها المالية وتحقيق أرباح لعشرة فصول متتالية. وقد قفزت إيرادات الشركة بنسبة 250% في عام 2025 نتيجة تنفيذ مشاريع جهد عالي في البحرين وتحسن الكفاءة التشغيلية، رغم استمرار تحذيرات مراجعي الحسابات بشأن قدرة المجموعة على الاستمرار كمنشأة مستمرة نظراً لتجاوز المطلوبات المتداولة الموجودات المتداولة بمبلغ 636 مليون ريال.

أما الدور الأبرز في تقليص إجمالي خسائر السوق فقد لعبته شركة بترورابغ، التي وصفها البعض بالمنقذ للقائمة، حيث انخفضت خسائرها بواقع 6.7 مليار ريال خلال الربع الأول فقط. وجاء هذا الانخفاض نتيجة شطب نحو 5.26 مليار ريال من الخسائر، إضافة إلى تحقيق صافي ربح قدره 1.47 مليار ريال بفضل ارتفاع أسعار المنتجات المكررة وكفاءة العمليات التشغيلية. كما ساهمت شركة البحر الأحمر في هذا التوجه بتقليص خسائرها بمقدار 300 مليون ريال لتستقر عند 483 مليون ريال.

وفي سياق تنظيمي، يأتي كل هذا في ظل سريان نظام الشركات الجديد منذ يناير 2023، وتحديداً المادة 32 التي تلزم مجلس إدارة أي شركة مساهمة تصل خسائرها إلى نصف رأس مالها المصدر بالإفصاح الفوري عن ذلك وتقديم توصيات للمعالجة خلال 60 يوماً، ودعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال 180 يوماً للنظر في استمرارية الشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذه الأزمات المالية، مما يضع الشركات أمام مسؤولية قانونية وشفافية أعلى تجاه المساهمين والسوق





