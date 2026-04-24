تحليلات: إيران قد تكون الأكثر قدرة على تحمل تبعات المواجهة مع واشنطن

تشير تحليلات إلى أن إيران تستفيد من عامل الوقت والضغوط الاقتصادية في مواجهة الولايات المتحدة، مع تهديدات متبادلة واستهداف محتمل للبنى التحتية الحيوية في المنطقة.

تشير تحليلات لشبكة CNN إلى أن طهران قد تكون الطرف الأكثر قدرة على تحمل تبعات المواجهة الحالية مع الولايات المتحدة ، مستفيدة من عامل الوقت والضغوط الاقتصادية.

في حين يصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن الوقت ليس في صالح إيران. وتستغل إيران هذه الظروف لتحقيق أهدافها، بما في ذلك رفع أسعار النفط من خلال تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، مما يضع ضغوطًا مباشرة على الإدارة الأمريكية. كما تتحدث وسائل إعلام إيرانية عن إمكانية استهداف بنى تحتية حساسة في المنطقة، مثل كابلات البيانات البحرية في الخليج، في إطار ما تسميه 'الحرب غير المتكافئة'.

على الرغم من بعض الخسائر في قدراتها العسكرية، تواصل إيران استخدام تكتيكات منخفضة التكلفة، مثل الزوارق السريعة، لاستهداف السفن، مما يعقد جهود واشنطن لإعادة فتح الممر الملاحي. وهناك تهديدات إيرانية باستهداف منشآت نفطية في دول خليجية مجاورة، بما في ذلك مصفاة الرويس في الإمارات ومنشأة بقيق في السعودية. في المقابل، تؤكد واشنطن تفوقها العسكري، لكنها تواجه قيودًا بسبب الاعتبارات الاقتصادية والسياسية، واستمرار الحصار البحري واعتراض السفن.

وتعتمد طهران على مزيج من الضغط العسكري المحدود والمناورة الدبلوماسية، مستفيدة من خبرتها التفاوضية التي ظهرت خلال اتفاق عام 2015. أكد الرئيس ترامب أنه لن يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران إلا إذا كان يخدم المصالح الأمريكية، معربًا عن ثقته في أن الوقت ليس في صالح إيران. تأتي هذه التصريحات في ظل تصعيد متزايد بين واشنطن وطهران، حيث تواصل الولايات المتحدة فرض حصار بحري مشدد وتعزيز وجودها العسكري في المنطقة.

واستغلت واشنطن فترة وقف إطلاق النار لإعادة تموضع قواتها وتعزيز وجودها البحري، بما في ذلك نشر حاملات طائرات وتشغيل مسيّرات تحت الماء لرصد وإزالة الألغام. في المقابل، تتهم الإدارة الأمريكية طهران بمحاولة كسب الوقت وإعادة ترتيب صفوفها خلال الهدنة، مع التحذير من استئناف العمليات العسكرية في حال فشل المفاوضات. كما استبعد ترامب بشكل قاطع استخدام الأسلحة النووية ضد إيران، واصفًا السؤال حول هذا الاحتمال بأنه 'غبي'.

وردت طهران على تصريحات الرئيس الأمريكي، ونفت وجود أي انقسام داخلي، بينما تم تمديد الهدنة الهشة بين البلدين ريثما يتضح موعد الجولة الجديدة من المفاوضات برعاية باكستانية





