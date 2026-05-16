تحليل فشل الاستراتيجية الأمريكية في مواجهة إيران وتآكل الردع الإقليمي

قراءة تحليلية في أسباب إخفاق الولايات المتحدة في تحقيق أهدافها ضد إيران، مع التركيز على أهمية مضيق هرمز والتكاليف الباهظة للصراع وتأثير ذلك على الهيمنة الأمريكية.

بدأت الولايات المتحدة مواجهتها مع إيران وهي تحمل تصورات مسبقة مبنية على تجارب سابقة في دول مثل العراق وليبيا، حيث كانت تظن أن الضغط العسكري المكثف سيؤدي إلى انهيار سريع للنظام في طهران.

وبالرغم من تنفيذ عمليات قصف واسعة النطاق واستهداف قيادات عسكرية رفيعة المستوى وتدمير أجزاء كبيرة من البنية التحتية، إلا أن الدولة الإيرانية أظهرت صموداً غير متوقع ورفضت الاستسلام المطلق. يبرز هنا الدور المحوري لمضيق هرمز كعامل استراتيجي حاسم، حيث منحت السيطرة على هذا الممر المائي إيران ورقة ضغط قوية منعت واشنطن من إعلان النصر الكامل.

لقد وجدت الإدارة الأمريكية نفسها عاجزة عن فرض نظام مستقر لما بعد الحرب أو ضمان حرية الملاحة دون الدخول في تصعيد عسكري قد يكون كارثياً أو تقديم تنازلات سياسية ملموسة للجانب الإيراني، مما جعل الرهان على الانهيار السريع مجرد وهم استراتيجي. ويرى المحللون أن التراجع الأمريكي جاء نتيجة الارتفاع الحاد في كلفة الحرب، والتي لم تكن عسكرية فحسب بل امتدت لتشمل صدمات عنيفة في أسواق النفط العالمية واضطرابات في المراكز المالية الدولية.

هذا الاستنزاف في الموارد العسكرية، بالتزامن مع تزايد الخلافات مع الحلفاء التقليديين والمخاوف من الانزلاق نحو حرب إقليمية شاملة وطويلة الأمد، دفع الرئيس ترامب إلى البحث عن مخرج يحفظ ماء وجهه بدلاً من السعي لفرض استسلام كامل. هذه الحالة أدت بشكل مباشر إلى تآكل مصداقية الردع الأمريكي في نظر حلفائه في الخليج وأوروبا وآسيا، مما خلق فراغاً استراتيجياً استفادت منه قوى دولية صاعدة مثل الصين وروسيا.

والمفارقة هنا أن إيران خرجت من هذه المواجهة أقوى من الناحية السياسية، ليس لأنها حققت تفوقاً عسكرياً ساحقاً، بل لأنها أثبتت قدرتها على الصمود أمام أقوى قوة عسكرية في العالم دون أن تضطر للتراجع عن ثوابتها أو تقديم تنازلات جوهرية تحت وطأة النيران. وفيما يتعلق بالخيارات المتاحة، يظهر أن الطريق الوحيد لتحقيق الأهداف الأمريكية الأصلية كان يتطلب استعداداً لخوض حرب برية وبحرية شاملة تهدف لإسقاط النظام واحتلال إيران حتى تأسيس نظام جديد، وهو خيار يكاد يكون مستحيلاً في ظل الظروف الراهنة.

هذا السيناريو يتناقض كلياً مع الخطاب السياسي لترامب الذي حذر مراراً من الحروب الأبدية، ويتعارض مع قناعات الشعب الأمريكي الرافض للتورط في صراعات دموية ومكلفة. إن تكريس مئات المليارات من الدولارات وتضحية بآلاف الجنود في حرب غير مضمونة النتائج يجعل هذا الخيار خارج الحسابات الواقعية.

وما يؤكد الفشل هو التغير المستمر في أهداف الحرب؛ فقد بدأت الطموحات بشعار إسقاط النظام، ومع تعثر العمليات تراجعت الأهداف إلى إجبار إيران على الاستسلام، ثم إلى تدمير القدرات النووية والصاروخية، وصولاً إلى مجرد المطالبة بتسليم اليورانيوم المخصب وفتح مضيق هرمز. هذا التضاؤل في الأهداف رغم زيادة القوة العسكرية المستخدمة يعكس فجوة عميقة بين التخطيط العسكري والواقع الميداني.

علاوة على ذلك، لعبت العوامل النفسية دوراً في هذا الإخفاق، حيث سقط ترامب في فخ النموذج الفنزويلي الذي اعتمد على ضرب الرؤوس القيادية لتحفيز حراك شعبي أو استسلام سريع. ويبدو أن نتنياهو استغل هذه النقطة من خلال اللعب على وتر الغرور الشخصي لترامب، موهماً إياه بأن الحرب ستكون قصيرة وستمنحه القدرة على اختيار من يحكم إيران والسيطرة على مواردها النفطية.

لكن الواقع كان مختلفاً تماماً، فالحرب التي كان من المفترض أن تنتهي في أيام استمرت لأسابيع طويلة دون نتائج ملموسة، ولا تزال تداعياتها مستمرة حتى الآن. ولم يقتصر الفشل على الجانب السياسي، بل امتد ليشمل خسائر مادية جسيمة في القواعد الأمريكية بالمنطقة، حيث كشفت التقارير عن تضرر 15 قاعدة عسكرية في الكويت والبحرين والإمارات، شملت رادارات ومنظومات دفاع جوي مثل ثاد ومرافق قيادة واتصالات، مما أظهر ضعف قدرة هذه القواعد على حماية نفسها، لدرجة أن الجنود الأمريكيين اضطروا لمغادرتها واللجوء للفنادق أو العودة للولايات المتحدة لحماية أنفسهم من الهجمات المباغتة





