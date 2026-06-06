تحليل عاموس هرئيل: الضغوط الأمريكية تقود إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان

يستعرض الكاتب العسكري عاموس هرئيل خلفيات إعلان الولايات المتحدة عن وقف إطلاق النار مع لبنان، مشيراً إلى دور الضغوط الأمريكية، مواقف حزب الله، وتباينات الرؤى بين ترامب ونتنياهو، بالإضافة إلى تداعيات الصراع على قطاع غزة.

كشف الكاتب والمحلل العسكري ال إسرائيل ي عاموس هرئيل في مقاله الذي نشرته صحيفة "هآرتس" ال إسرائيل ية الجمعة عن خلفية إعلان وزارة الخارجية الأمريكية عن التوصل إلى تفاهمات لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و لبنان .

بحسب ما ذكر هرئيل، جاءت هذه الخطوة نتيجة لضغوط مستمرة مارستها واشنطن على حكومة بنيامين نتنياهو، في محاولة للحد من تصعيد الصراع على الحدود الشمالية. وقد تلت الجولة الأخيرة من المباحثات في واشنطن، التي ضمت مسؤولين من الجانبين اللبناني والإسرائيلي، الإعلان الرسمي عن الاتفاق الذي يتضمن تحويل بعض المناطق إلى مسؤولية الجيش اللبناني، وإعادة انتشار قوات حزب الله شمال نهر الليطاني.

وفي الساعات الأولى بعد الإعلان، شهدت الحدود تراجعاً نسبياً في وتيرة الاشتباكات، ما أعطى إشارة مؤقتة إلى احتمال استقرار الأوضاع. وأشار هرئيل إلى أن نجاح تنفيذ التفاهمات لا يزال مرتبطاً بالموقف المتحرك لحزب الله على الأرض، فالأمين العام للنظام، نعيم قاسم، شدد على أن أي استمرار للعدوان الإسرائيلي على القرى اللبنانية سيؤدي إلى تصعيد عسكري لا يمكن إهماله، مؤكدًا أن "شمال إسرائيل لن يكون آمناً" ما دامت الاعتداءات مستمرة.

وفي الوقت نفسه، كشف المقال عن مكالمة هاتفية متوترة جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث عبر ترامب عن رغبته في تقليص الانخراط العسكري الأمريكي في المنطقة وإنهاء الحروب المفتوحة، بينما حذر نتنياهو من أن أي تصعيد إسرائيلي قد يعرقل هذه الأهداف، خاصة في ظل التهديدات الإيرانية المتزايدة التي تستهدف إسرائيل رداً على توسعاتها العسكرية في جنوب لبنان. من جانب آخر، أشار هرئيل إلى استياء المتزايد داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية من غياب رؤية سياسية واضحة لإنهاء الحرب، مشيراً إلى أن الخسائر المتواصلة في صفوف الجيش جنوب لبنان أصبحت تشكل عبئاً ثقيلاً على هيئة الأركان.

وأوضح أن رئيس الأركان إيال زامير أوصى بالاستفادة من المكاسب الميدانية الأخيرة للضغط على حزب الله من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار بشروط أكثر ملاءمة لإسرائيل، مستنداً إلى تقديرات استخباراتية تشير إلى تراجع قدرات الطرف اللبناني في الأسابيع الأخيرة. وعلى نحو متناقض، دفع وزير الحرب إيف باراك (كتس) نحو مواصلة العمليات العسكرية المكثفة بهدف نزع سلاح حزب الله، وهو هدف وصفه الكاتب بأنه صعب التحقيق في ظل المعطيات الحالية.

في ختام مقاله، شدد هرئيل على أن تدخل الرئيس ترامب قد أنهى الصراع داخل القيادة الإسرائيلية بصورة مؤقتة، بعد أن منع تنفيذ تهديدات إسرائيلية بتوسيع الهجمات على الضاحية الجنوبية لبيروت، مما مهد لبدء ترتيبات وقف إطلاق النار. كما أشار إلى تعديل نتنياهو السريع لخطابه السياسي لإظهار دعمه للاتفاق، معتبرًا أن الرئيس الأمريكي "أنقذ إسرائيل من نفسها مرة أخرى".

وتعالى بصوته انتقاد رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير غولان للاتكال المفرط على الحلول العسكرية، داعياً إلى مسار سياسي يضمن استقرارًا طويل الأجل من خلال انسحاب تدريجي لحزب الله وتعزيز دور الجيش اللبناني تحت رقابة دولية فعالة. وبينما تتقاطع مناقشات لبنان مع التطورات في قطاع غزة، أظهر الجيش الإسرائيلي حالياً سيطرته على نحو ستين بالمئة من مساحة القطاع، مع حديث داخل الحكومة عن إمكان توسيع هذا السيطرة في المستقبل القريب.

وأوضح هرئيل أن الفشل في تحقيق مبادرات سياسية في كلا الصِراعين يعود جزئيا إلى رفض الفصائل المسلحة التخلي عن سلاحها، إلى جانب حسابات نتنياهو الداخلية التي تلعب دورًا أساسيًا في إطالة أمد المواجهات. واختتم بأن استمرار الحرب على جبهات متعددة يمنح نتنياهو فرصة لتأجيل النقاش الداخلي حول إخفاقات أكتوبر وتداعيات الحرب المستمرة، ما قد يطرحه كقضية محورية في أي مواجهة انتخابية مقبلة داخل إسرائيل





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