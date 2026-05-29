تحليل دم بسيط يتنبأ بألزهايمر قبل عقود من ظهور الأعراض

دراسة علمية جديدة تثبت أن تحليل الدم يمكنه التنبؤ بمرض ألزهايمر قبل عقود، عبر قياس مؤشرات حيوية تظهر في منتصف العمر.

فتحت دراسة علمية حديثة نافذة جديدة في مواجهة مرض ألزهايمر ، بعد أن أثبتت أن تحليلاً مخبرياً بسيطاً للدم يمتلك القدرة على التنبؤ بالإصابة بالمرض قبل عقود طويلة من بدء ظهور أعراضه السريرية المعتادة، وذلك من خلال رصد وقياس مستويات بروتينات نوعية دقيقة تشكل العلامة الفارقة للمرض في الجسم.

وأفاد الفريق البحثي القائم على الدراسة بأن هذه المعطيات تؤكد بشكل قاطع أن الجذور الأولى لمرض ألزهايمر قد تبدأ في التشكل والوجود منذ مرحلة منتصف العمر، وتكون مرتبطة بالفعل باختلافات وتغيرات معرفية ملموسة. وأكد الباحثون أن الاعتماد على فحوصات الدم كأداة تشخيصية لتحديد وتتبع التغيرات الحيوية في الدماغ في وقت مبكر جداً سيمثل خطوة ذات قيمة طبية وعلاجية هائلة.

واعتمدت الدراسة على تتبع وقياس مستويات اثنين من المؤشرات الحيوية لبروتين الأميلويد، إضافة إلى بروتين بي-تي إيه يو 217، وذلك عبر فحص عينات دم مأخوذة من 1350 شخصاً في الولايات المتحدة الأمريكية من الأصحاء الذين لا يعانون من أي شكل من أشكال الخرف، إذ بلغ متوسط أعمار المشاركين في هذه التجارب 61 عاماً. وأظهرت نتائج التحليل المخبري وجود مستويات مرتفعة من هذه المؤشرات الحيوية لدى 86 مشاركاً من عينة الدراسة، وتبين بدراسة حالاتهم أن هذه الارتفاعات البروتينية ارتبطت على نحو مباشر بأداء معرفي أكثر ضعفاً، وتراجع متسارع في كفاءة الذاكرة اللفظية، إلى جانب بطء ملحوظ في سرعة معالجة المعلومات، وذلك بناءً على اختبارات إدراكية دقيقة أجريت لهم على فترتين يفصل بينهما خمس سنوات.

وتأتي هذه النتائج، التي حظيت بنشرها مجلة لانسيت الطبية الشهيرة، كمكمل وامتداد لأبحاث سابقة ركزت على كبار السن؛ إذ تثبت الدراسة الحالية أن الأدلة البيولوجية على الاعتلال العصبي المرتبط بألزهايمر تظهر في منتصف العمر وتتزامن بالفعل مع تراجع معرفي يمكن قياسه ورصده مخبرياً. وأضاف الباحثون أن هذا الاكتشاف يفتح آفاقاً جديدة للتشخيص المبكر والتدخل العلاجي في مراحل مبكرة، مما قد يساعد في إبطاء تقدم المرض أو حتى منعه، خاصة إذا تم تطوير علاجات تستهدف هذه المؤشرات الحيوية في مراحل مبكرة.

يذكر أن مرض ألزهايمر هو أكثر أنواع الخرف شيوعاً، ويصيب ملايين الأشخاص حول العالم، ولا يزال علاجه النهائي غير معروف، ولكن التشخيص المبكر يعتبر خطوة حاسمة في إدارة المرض وتحسين جودة حياة المرضى. من الجدير بالذكر أن فريق البحث يعمل حالياً على توسيع نطاق الدراسة لتشمل عينات أكبر وأكثر تنوعاً من حيث الأعراق والأعمار، بهدف تأكيد النتائج وجعل الفحص متاحاً على نطاق واسع في المستقبل.

كما أن هناك اهتماماً متزايداً من قبل شركات الأدوية بتطوير عقاقير تستهدف البروتينات التي تم رصدها، على أمل إيجاد علاجات جذرية للمرض. ويشير الخبراء إلى أن هذا الإنجاز قد يغير الطريقة التي نتعامل بها مع ألزهايمر، من التركيز على علاج الأعراض المتأخرة إلى الوقاية والتدخل المبكر





