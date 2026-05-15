تحليل صحفي عالمي: رؤى بولتون حول إيران، مستقبل بوتين، ومخاوف الصحة العقلية لترامب

استعراض لتحليلات صحف عالمية حول ضرورة تدخل أوروبا في الملف الإيراني، واحتمالات سقوط النظام الروسي نتيجة استنزاف الحرب، وتحذيرات طبية بشأن الحالة الذهنية للرئيس الأمريكي.

تناول تقرير صحيفة بوليتيكو الأمريكية حوارا معمقا مع مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون ، والذي كشف عن نقطة التقاء مفاجئة بينه وبين الرئيس السابق دونالد ترامب رغم الخلافات الجوهرية التي أدت إلى إقالته في عام 2019.

تتركز هذه النقطة حول ضرورة انخراط الدول الأوروبية بشكل فعال ومباشر في الشأن الإيراني. يرى بولتون أن السياسة الأوروبية اتسمت بنوع من النأي بالنفس غير المبرر، مؤكدا أن هذه الحرب ليست شأنا أمريكيا خالصا بل هي حرب أوروبية بامتياز نظرا للموقع الجغرافي القريب لأوروبا من إيران واعتماد اقتصاديات القارة بشكل حيوي على استقرار منطقة الخليج العربي.

وانتقد بولتون بشدة رد الفعل الأوروبي الذي وصفه بأنه زاد من تعقيد الأمور، معتبرا أن هناك فرصة ضائعة كانت تمكن أوروبا من التفاوض مع واشنطن لتحقيق توازن بين دعم أوكرانيا والمشاركة في مواجهة التهديدات الإيرانية. وحذر من أن استمرار التوترات داخل حلف الناتو قد يؤدي إلى تفتت الحلف، وهو الهدف الذي فشل الاتحاد السوفيتي في تحقيقه طوال فترة الحرب الباردة، مما يجعل الانقسام الداخلي الحالي بمثابة مفارقة مؤلمة تخدم خصوم الغرب وتضعف الموقف الدولي الموحد.

وفي سياق متصل، سلطت صحيفة الغارديان الضوء على التداعيات الاستراتيجية والداخلية لطول أمد الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرة إلى أن المعركة بدأت تتجاوز في مدتها الزمنية بعض أشرس المعارك التاريخية التي خاضها الجيش الأحمر. وذكر البروفيسور راجان مينون أن استمرار النزاع وبطء التقدم العسكري الروسي قد يهدد بشكل مباشر قبضة الرئيس فلاديمير بوتين على السلطة.

ومع وصول عدد القتلى والجرحى في صفوف الجيش الروسي إلى أرقام مرعبة تقدر بنحو مليون وثلاثمئة ألف جندي، تزايدت الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين الروس بشكل غير مسبوق. وقد أدت هذه الحرب إلى استنزاف حاد في القوى العاملة نتيجة التوسع المفرط في الصناعات العسكرية، مما انعكس سلبا على معدلات النمو الاقتصادي المتوقع انخفاضها بشكل ملحوظ في العام القادم.

وتجلى القلق في الكرملين من خلال إجراءات أمنية مشددة أحاطت ببوتين، وتقييد لتحركاته الداخلية، وتعزيزات أمنية مكثفة في قصره بسوتشي، في حين يلاحظ غيابه عن زيارة الخطوط الأمامية منذ فترة طويلة. كما لجأت الحكومة الروسية إلى تضييق الخناق على الفضاء الرقمي عبر حجب منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية مثل فيسبوك وتلغرام، في محاولة يائسة لمنع تكرار سيناريو الثورات التي شهدتها روسيا عام 1917 نتيجة ضغوط الحرب والانهيار الاجتماعي الشامل.

أما على صعيد الشأن الأمريكي الداخلي، فقد نشرت صحيفة الإندبندنت مقالا يثير تساؤلات مقلقة للغاية حول الحالة الصحية والعقلية للرئيس دونالد ترامب. فقد أشار المقال إلى ظهور علامات تدهور معرفي تجلت في نشر صور تم إنتاجها بواسطة الذكاء الاصطناعي وتصريحات وُصفت بأنها غير مترابطة وتفتقر إلى المنطق التسلسلي.

وفي تحرك مهني غير مسبوق، قامت مجموعة تضم ستة وثلاثين طبيبا نفسيا وخبراء في الصحة العقلية، من بينهم شخصيات مرموقة حائزون على جائزة نوبل، بإصدار بيان تحذيري يدعون فيه إلى ضرورة عزل ترامب من منصبه لأسباب صحية بحتة. وأكد هؤلاء المتخصصون أن حالة الرئيس تشكل خطرا متزايدا على السلامة العامة، مشددين على أن هذا الموقف لا ينبع من خصومة سياسية أو انتماء حزبي، بل من مسؤولية مهنية وأخلاقية تجاه الدولة والمجتمع.

وقد تم توثيق هذا البيان في السجل الرسمي للكونغرس الأمريكي، مما يحوله من مجرد رأي طبي إلى وثيقة تاريخية وتشريعية تعكس حجم القلق من تولي شخصية تعاني من اضطرابات ذهنية قيادة القوة العظمى الأولى في العالم. إن هذه التقارير الثلاثة مجتمعة تعكس حالة من عدم الاستقرار العالمي العميق، سواء على مستوى التحالفات الدولية في حلف الناتو، أو استقرار الأنظمة الحاكمة في روسيا، أو حتى سلامة القيادة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية





BBCArabic / 🏆 14. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

جون بولتون فلاديمير بوتين دونالد ترامب حلف الناتو الحرب الروسية الأوكرانية

United States Latest News, United States Headlines