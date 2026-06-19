تحليل: رؤية نتنياهو السداسية بين طموح الت architect وتحالفات إقليمية معقدة

يستعرض هذا المقال رؤية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتحالف سداسي جديد يضم إسرائيل والهند واليونان وقبرص ودول عربية معتدلة وقوى أفريقية وآسيوية، كرد على تحالف إسلامي محتمل بين باكستان والسعودية وتركيا ومصر. ويشير الكاتب إلى أن التحالف يواجه عقبات كبيرة بسبب المصالح المتباينة، خاصة موقف India الحساس بين علاقاتها مع إسرائيل وإيران والسعودية، واستقلالها الاستراتيجي. كما يسلط الضوء على تعاون اليونان العسكري مع إسرائيل مع مصالحها في الناتو وعلاقتها مع تركيا، وردود الدول السنية على سياسات إسرائيل التي قد تعزز الاستقطاب الإقليمي.

في مقابل ما يُطلق عليه " المحور المعادي "، يتطرق المقال إلى العلاقة مع الهند و اليونان ، اللتين تتمتعان بتعاون أمني وتكنولوجي عميق. لي أون هدار، محاضر العلاقات الدولية في واشنطن، الباحث في معهد كاتو، والأستاذ الزائر بالجامعة الأمريكية، والمحرر في مجلة National Interest، يوضح أن هذه الرؤية تعتمد على جعل إسرائيل حجر الزاوية، مع تحديد الهند كأهم شريك، باعتبارها قوة عالمية صاعدة ولاعب استراتيجي رئيسي يربط آسيا بمنطقة البحر المتوسط، ويجمعها مع إسرائيل وقبرص، إلى جانب الدول العربية المعتدلة وبعض القوى الأفريقية وعدد من الدول الآسيوية الأخرى غير المسماة.

المنطق الاستراتيجي في هذه الرؤية هو أن عقيدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السداسية لم تكن من فراغ، بل came كرد على التحالف الاستراتيجي الجديد بين باكستان والسعودية وتركيا ومصر، الذي يُشار إليه أحيانًا باسم "الناتو الإسلامي"، خاصة بعد أن وقعت إسلام آباد والرياض اتفاقية دفاع استراتيجي مشتركة في سبتمبر 2025. وفي مواجهة هذه الكتلة الناشئة، يحاول نتنياهو بناء هيكل مضاد يعتمد على القدرات التكنولوجية والاعتماد الاقتصادي المتبادل والقيم المشتركة.

يهدف هذا التحالف المقترح إلى إنشاء محور من الدول تشترك في رؤية للتحديات والأهداف، مقابل المحاور المعادية، سواء الإيراني الذي تلقى ضربات قاسية، أو المحور السني الناشئ. المنهجية غير عادية لأنها تضع إسرائيل ليست فقط كدولة تدافع عن نفسها، بل كقوة منظمة لنظام إقليمي جديد. الجزء الهندي-الإسرائيلي في هذه الصيغة السداسية يرتكز على بنية تحتية حقيقية؛ فهي أكبر عميل للصادرات العسكرية الإسرائيلية، مما يعكس ثقة استراتيجية عميقة ويجعل شراكاتهما ذات قيمة استراتيجية.

بالنسبة للهند، التي تدعم إسرائيل كشريك أمني مع الحفاظ على علاقات طويلة مع إيران والعالم العربي، كانت لزيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي ورموزها وزن سياسي، رغم تجنب نيودلهي بحذر الانضمام رسميًا إلى التحالف السداسي كتحالف رسمي. من ناحية أخرى، المحطة اليونانية الإسرائيلية راسخة في التاريخ الحديث؛ ففي ديسمبر 2025 استضافت إسرائيل اليونان وقبرص في الجولة الأخيرة من الاجتماعات كجزء من "الثلاثية" بينهما، التي تأسست عام 2016.

ورغم أن الإطار يركز رسميًا على مجالات الطاقة والاتصالات، فقد تم توسيعه تدريجيًا ليشمل التعاون الأمني ضد تركيا، حيث وافقت اليونان على شراء 36 نظام مدفعية صاروخية من إسرائيل بقيمة 760 مليون دولار. ومع ذلك، يواجه هذا التحالف السداسي عقبات هيكلية خطيرة.

موقف الهند هو الأكثر حساسية، لأن محاولات إسرائيل لجعلها محورًا مركزيًا للتحalkan المقترح تضعها في مأزق: فمن نوبة، تسعى الهند إلى تعميق العلاقات العسكرية مع إسرائيل وشركائها في البحر المتوسط، ومن نوبة أخرى قد تتصادم مع مصالحها التقليدية مع إيران، وتحافظ على علاقات استراتيجية مع السعودية، التي يعتبرها نتنياهو جزءًا من كتلة منافسة. الاستقلال الاستراتيجي الذي تدعيه الهند ليس من السهل التوفيق بينه وبين انضمامها إلى تحالف صريح ضد "المحور المعادي".

وبالتالي، إنشاء تحالف رسمي على غرار حلف الناتو بقيادة إسرائيل غير مرجح في مواجهة المصالح الوطنية المتباينة والحسابات الجيوسياسية. حتى اليونان، رغم علاقاتها العسكرية المهمة مع إسرائيل، تتبع عملية مصالحة حذرة مع تركيا، خاصة كعضوين في حلف الناتو. علاوة على ذلك، العديد من الدول ذات الأغلبية السنية في المنطقة نسقت تحركاتها الدبلوماسية رداً على تصرفات إسرائيل، بما في ذلك بيانات مشتركة تدين هجماتها في سوريا والحرب في غزة.

هذا يعني أن صيغة نتنياهو الثنائية تشوه واقعًا إقليميًا متعدد الأقطاب، وستؤدي إلى تفاقم الاستقطاب وتعطي منافسي إسرائيل حافزًا أكبر للتنسيق بينهم. في النهاية، سواء تحول التحالف السداسي إلى تحالف مستقر أو بقي إطارًا طموحًا، فسيعتمد أقل على رؤية نتنياهو وأكثر على خيارات شركائه المحتملين، خاصة الهند التي تصوغ سياستها بغموض محسوب. وبالتالي، رغم جاذبية الفكرة، فإن الهند تعتزم صياغة أي ترتيب وفق شروطها الخاصة، وليس وفق مواقف إسرائيل





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