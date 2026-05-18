تفاصيل صادمة حول تعاون دولة الإمارات مع شركة تيراكيت لإدارة السمعة الرقمية، حيث تم إنفاق مبالغ طائلة لإخفاء تقارير صحفية مثيرة للجدل وتزييف ملفات تعريفية رقمية للسفير في واشنطن عبر تكتيكات تضليلية.

كشف تحقيق استقصائي موسع أجراه فريق من صحيفة نيويورك تايمز عن تفاصيل مثيرة تتعلق بعمليات تضليل رقمي واسعة النطاق، حيث تبين أن دولة الإمارات العربية المتحدة دفعت مبالغ مالية ضخمة تتجاوز ستة ملايين دولار لشركة أمريكية سرية متخصصة في إدارة السمعة الإلكترونية تُدعى تيراكيت.

هذه الشركة، التي تتخذ من مدينة سيراكيوز مقراً لها، تعمل في الظل لتقديم خدمات تحسين محركات البحث وتلميع الصور العامة لعملاء من النخبة والمسؤولين النافذين الذين يواجهون تدقيقاً عاماً أو فضائح قد تؤثر على مكانتهم السياسية والاجتماعية. وقد كشف التحقيق أن الشركة تورطت في محاولات للتستر على صلات بعض عملائها بشخصيات مثيرة للجدل، بما في ذلك المجرم الجنسي المدان جيفري إبستين، مما يبرز حجم النفوذ والقدرة المالية التي يمتلكها هؤلاء العملاء للتحكم في الرواية السائدة على شبكة الإنترنت.

وفيما يخص الجانب المتعلق بدولة الإمارات، فقد ركزت جهود شركة تيراكيت بشكل أساسي على حماية وتلميع صورة السفير الإماراتي المخضرم في واشنطن، يوسف العتيبة. وبحسب المعلومات الواردة في التحقيق، كان السفير العتيبة يشعر بقلق بالغ إزاء مقال نُشر في عام 2017 عبر موقع ذا إنترسبت، وهو موقع صحفي استقصائي، حيث تضمن المقال اتهامات تشير إلى صلة السفير بعاملات جنس وتجار بشر.

ولمواجهة هذا التهديد الإعلامي، لم تكتفِ الشركة باستخدام الأدوات التقنية التقليدية، بل قامت بنشر استراتيجية معقدة شملت إرسال مدير الحساب، كينيث شيفر، للانتقال من سيراكيوز إلى واشنطن والإقامة هناك لأكثر من عام. كان الهدف من هذا الانتقال هو العمل مباشرة وبشكل شخصي مع السفير داخل أروقة سفارة الإمارات، وذلك لتجنب ترك أي أثر رقمي أو سجلات إلكترونية من خلال الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني التي قد تُكشف لاحقاً في تحقيقات أو تسريبات.

ولم تتوقف العمليات عند محاولة إخفاء المقال السلبي من الصفحة الأولى لنتائج بحث غوغل، بل امتدت إلى خلق واقع رقمي موازٍ يعكس صورة مثالية للسفير. قامت شركة تيراكيت بإنشاء صفحة ويب شخصية للعتيبة، وصياغة ملفات تعريفية إلكترونية منمقة تبرز قدراته القيادية ومؤهلاته الدبلوماسية بشكل مبالغ فيه.

ثم عملت الشركة على توزيع هذه الملفات التعريفية المضللة ونشرها في مؤسسات مرموقة ومرتبطة بالسفير، مثل معهد ميلكن، والأولمبياد الخاص، وكلية كينيدي بجامعة هارفارد، بالإضافة إلى إدراجها في موقع ذا مارك، وهو دليل مدفوع للملفات الشخصية الرقمية، لضمان ظهور هذه المعلومات الإيجابية في مقدمة نتائج البحث وتهميش أي أخبار سلبية. علاوة على ذلك، كشف التحقيق عن لجوء الشركة إلى أساليب أكثر تضليلاً من خلال استخدام هويات مستعارة.

فقد استخدمت تيراكيت اسماً مجهولاً وهو VentureKit لإنشاء حساب وهمي على منصة ويكيبيديا تحت اسم Quorum816. كان الهدف من هذا الحساب هو إضافة معلومات إيجابية ومضللة عن السفير العتيبة في صفحته الشخصية على الموسوعة الحرة عام 2020، في محاولة للسيطرة على أكبر مصدر للمعلومات المتاحة للجمهور. إلا أن إدارة ويكيبيديا اكتشفت هذه التلاعبات لاحقاً، وقامت بإلغاء التعديلات المشبوهة وتعليق الحسابات المرتبطة بهذا النشاط، مما كشف زيف هذه المحاولات.

وبعيداً عن الحالة الإماراتية، ألقى التحقيق الضوء على عملاء آخرين للشركة، ومن أبرزهم كاثرين روملر، المستشارة القانونية لشركة غولدمان ساكس. حيث حاولت تيراكيت الفشل في إصلاح سمعتها بسبب صلاتها بجيفري إبستين. وكانت روملر قد لعبت دوراً قانونياً في واشنطن لدعم تشريعات تكافح حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد إسرائيل، بل وشاركت في كتابة آراء قانونية تبرر إجراءات الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن معاداة السامية، رغم التحذيرات من أن هذه القوانين قد تُستخدم لقمع حرية التعبير والاحتجاجات الطلابية.

إن هذا النمط من العمل يوضح كيف تتحول إدارة السمعة من مجرد تسويق رقمي إلى أداة سياسية تستخدمها القوى النافذة لطمس الحقائق وتوجيه الرأي العام بعيداً عن الحقائق المزعجة، مستخدمة في ذلك ملايين الدولارات ل شراء الصمت الرقمي أو تزييف الواقع





