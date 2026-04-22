تفتح سلطات فلوريدا تحقيقاً جنائياً لتحديد مسؤولية برنامج تشات جي بي تي في تقديم مشورة لمسلح ارتكب مذبحة في إحدى الجامعات، وسط تزايد الضغوط القانونية على شركات التقنية.

فتحت السلطات القضائية في ولاية فلوريدا الأميركية تحقيقاً جنائياً موسعاً للكشف عن الدور الذي ربما لعبه الذكاء الاصطناعي ، وتحديداً برنامج الدردشة الآلي تشات جي بي تي ، في التحريض أو المساعدة في تنفيذ عملية إطلاق نار جماعي مأساوية وقعت داخل حرم إحدى جامعات الولاية العام الماضي. وبحسب تصريحات المدعي العام لولاية فلوريدا ، جيمس أوثماير، فقد جاء هذا التحرك القانوني بعد مراجعة دقيقة لسجلات المحادثات التي دارت بين الجاني وبرنامج الذكاء الاصطناعي قبل ارتكاب الجريمة.

ويوضح المدعي العام أن قوانين الولاية تسمح بمقاضاة أي طرف يقدم نصائح أو مساعدات تساهم في تنفيذ جريمة، حيث يُعامل قانوناً بصفته معاوناً ومحرضاً يتحمل المسؤولية الجنائية الكاملة. وقد كشفت التحقيقات الأولية أن المشتبه به، الذي عُرف باسم فينيكس إكنر، استغل قدرات البرنامج للحصول على إرشادات تقنية دقيقة حول نوعية الأسلحة والذخيرة الأمثل للاستخدام، بالإضافة إلى استشارته حول التوقيت والموقع الجغرافي داخل الحرم الجامعي الذي يشهد أكبر كثافة عددية من الطلاب لضمان أقصى تأثير لعمليته الدموية. من جهتها، سارعت شركة أوبن إيه آي المطورة للبرنامج إلى نفي مسؤوليتها عن هذه الحادثة الأليمة، مؤكدة في بيان رسمي عبر متحدثها الإعلامي أن تشات جي بي تي ليس مسؤولاً عن هذه الجريمة المروعة. وأوضحت الشركة أن إجابات البرنامج كانت تستند إلى معلومات عامة ومتاحة للجميع عبر شبكة الإنترنت ولم تتضمن أي نصوص تشجع أو تروج لأي نشاط غير قانوني أو ضار. وشددت الشركة على أنها بادرت فور علمها بالحادث إلى تحديد الحساب المرتبط بالمشتبه به وتسليم كافة بياناته إلى السلطات الأمنية المختصة للتعاون في التحقيق. ورغم هذه التبريرات، يتجه المحققون في فلوريدا إلى توسيع نطاق البحث ليشمل مدى إدراك الشركة لمخاطر سوء استخدام التقنية، وما إذا كانت قد اتخذت التدابير الكافية للتخفيف من احتمالات انحراف هذه الروبوتات نحو سلوكيات خطيرة قد تهدد أمن المجتمع، وهي القضية التي تضع الشركة في مواجهة سلسلة من الدعاوى القضائية المرفوعة من قبل عائلات الضحايا. إن هذه الواقعة ليست سوى حلقة في سلسلة متزايدة من التحديات الأخلاقية والقانونية التي تفرضها تقنيات الذكاء الاصطناعي على المجتمعات الحديثة. فبينما يرى البعض في هذه الأدوات جسراً نحو تعزيز الإنتاجية والابتكار، يثير آخرون مخاوف عميقة تتعلق بالسلامة العامة، خاصة مع بروز تقارير تتحدث عن استخدام الروبوتات في تقديم استشارات طبية حساسة أو استغلالها في أنشطة غير مشروعة. وفي سياق متصل، تشهد الأسواق الأميركية حالة من الترقب المستمر لكل ما يتعلق بقطاع الذكاء الاصطناعي، حيث تتداخل التطورات التكنولوجية مع السياسات الحكومية، مثل المناقشات حول ميزانيات الدفاع العملاقة وتعديلات القوانين الملاحية، مما يعكس حالة من التوتر والبحث عن التوازن الدقيق بين دفع عجلة التطور التقني وضمان استقرار وأمن الدولة في ظل متغيرات عالمية متسارعة تفرض تحديات وجودية تتطلب حلولاً تشريعية وتقنية مبتكرة تحمي الأفراد والمؤسسات من الاستخدام الخاطئ أو المفرط لهذه التقنيات المتطورة





الذكاء الاصطناعي فلوريدا تشات جي بي تي أوبن إيه آي جرائم إطلاق النار

