تحقيقات جارية بعد قفزة راكب من مخرج الطوارئ في مطار تشيناي الهندي

فتحت السلطات الهندية تحقيقاً في واقعة غير مسبوقة حيث قفز راكب من مخرج الطوارئ في طائرة متحركة في مطار تشيناي الدولي. الحادث الذي لم يسفر عن إصابات، أدى إلى إغلاق مؤقت للمدرج الرئيسي ورفع أسئلة حول إجراءات السلامة الجوية. تواصل التحقيقات لتحديد دوافع الراكب والوقوف على مدى الالتزام بالإجراءات الأمنية.

تواصل الجهات المختصة تحقيقات ها للوقوف على كيفية فتح مخرج الطوارئ أثناء تحرك الطائرة، ومدى الالتزام بإجراءات السلامة الجوية المعمول بها. فتحت السلطات الهند ية تحقيقاً في واقعة غير مألوفة، بعدما أقدم راكب على فتح مخرج الطوارئ والقفز من طائرة كانت لا تزال تتحرك على أرض المطار عقب هبوطها في مطار تشيناي الدولي ب الهند .

بحسب المعطيات الأولية، كانت الطائرة تتجه ببطء نحو مبنى الركاب استعداداً للتوقف، حين فاجأ أحد الركاب الطاقم بفتح باب الطوارئ والقفز إلى الممر الأرضي. على الفور، تحركت الأجهزة الأمنية وتمكنت من توقيف الراكب دون تسجيل أي مقاومة. وأكد مسؤولون أن الطائرة كانت تسير بسرعة منخفضة لحظة الحادثة، ما ساهم في احتواء الموقف بسرعة. أوضحت السلطات أنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية، كما لم تقع إصابات بين الركاب أو أفراد الطاقم.

وكان قائد الطائرة قد أبلغ الجهات المختصة فور وقوع الخرق الأمني، ليتم تسليم الراكب لاحقاً إلى الشرطة المحلية. الحادثة تسببت في إغلاق احترازي مؤقت للمدرج الرئيسي لمدة تقارب ساعة خلال ساعات الصباح الأولى، مع تحويل الرحلات إلى مدرج بديل لضمان استمرارية العمليات. تشير معلومات أولية إلى أن الراكب كان يعاني من حالة صحية غير مستقرة خلال الرحلة، إذ اشتكى من الغثيان قبل الهبوط. ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كانت حالته الصحية قد أسهمت في تصرفه.

تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها للوقوف على كيفية فتح مخرج الطوارئ أثناء تحرك الطائرة، ومدى الالتزام بإجراءات السلامة الجوية المعمول بها. من جانبه، أكد متحدث باسم شركة الطيران أن جميع الإجراءات الأمنية والوقائية كانت في مكانها، وأن الحادث يمثل حالة استثنائية لا علاقة لها بأي قصور في الإجراءات. كما أشارت تقارير إلى أن الراكب كان قد استلم تعليمات السلامة قبل الإقلاع، بما في ذلك تعليمات حول استخدام مخرج الطوارئ. ومع ذلك، لا تزال التحقيقات جارية لتحديد الدوافع الحقيقية وراء تصرفه.

من المتوقع أن يتم تقديم الراكب للمحاكمة قريباً، حيث قد يواجه تهمًا تتعلق بانتهاك قوانين الطيران والسلامة العامة. كما أن السلطات تطالب بتعزيز التدابير الأمنية في المطارات، خاصة فيما يتعلق بمراقبة سلوك الركاب بعد الهبوط. في السياق نفسه، أعربت منظمات حقوق الإنسان عن قلقها إزاء الطريقة التي تم بها التعامل مع الراكب، مشيرة إلى ضرورة التأكد من حصوله على الرعاية الطبية والنفسية اللازمة خلال فترة التحقيق.

كما دعت إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل. من جانب آخر، أعربت شركات الطيران عن قلقها من تأثير هذه الحادثة على سمعة قطاع الطيران الهندي، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الصناعة بسبب جائحة كورونا. كما أكدت على أهمية تعزيز التدابير الأمنية والوقائية لضمان سلامة الركاب والطاقم.

في الوقت نفسه، أكدت السلطات الهندية أنها ستعمل على تعزيز التعاون مع الجهات الدولية المعنية، بما في ذلك منظمة الطيران المدني الدولي، لضمان تطبيق أفضل الممارسات في مجال سلامة الطيران. كما أشارت إلى أن هذه الحادثة تمثل فرصة لإعادة تقييم الإجراءات الحالية وتطويرها لتلبية المتطلبات الأمنية المتزايدة





