كشفت شركة الأمن السيبراني مايندغارد أن روبوت الدردشة تشات جي بي تي يمكنه توليد صور拳 violent body horror und محتوى جنسي صريح عبر أوامر تبدو عادية، مما دفع OpenAI إلى تعزيز إجراءات الحماية.

كشف تحقيق اجرته شركة الأمن السيبراني الناشئة مايندغارد البريطانية عن قدرة روبوت الدردشة الذكي تشات جي بي تي على انتاج صور拳 pictures mutilada body horror violent sexual content auslösbare Promptingen trotz harmlos erscheinender Anfragen Das Team um Sicherheitsexperte Peter Garigan entdeckte dass bestimmte instructions dienen dazu graphic depictions of Deepfake-ähnliche Manipulationen hervorzurufen Dabei wurden unter anderem Abbildungen generiert welche blutige Kopfverletzungen von Männern sowie tote junge Frauen mit blutverschmierten Körpern zeigten Zudem existierte eine Serie von Fotos die eine gefesselte und geknebelte Frau in einem schmutzigen Raum unter dem Titel "verlassen in Angst und Fesseln" darstellte sowie explizite Nacktaufnahmen und sexuelle Posen Das System sah sich sogar in der Lage Gesichter auszutauschen um falsche Nacktbilder von echten Personen zu erstellen OpenAI der Hersteller von ChatGPT reagierte auf die Enthüllungen mit der Ankündigung zusätzlicher Schutzmaßnahmen um solche Anfragen künftig zu blockieren Peter Garigan Gründer von Mindgard und Professor an der Universität Lancaster äußerte tiefe Besorgnis über die automatische Erzeugung der von ihm als "extrem grausam und teilweise sexuell" bezeichneten Inhalte ohne spezifische Aufforderung seitens der Nutzer Sein Kollege Jim Nightingale zeigte sich schockiert über die Brutalität der inspizierten Bilder Die Untersuchung legt nahe dass die problematischen Outputs aus den Trainingsdaten des KI Modells stammen welche Milliarden von Bildern aus dem Internet enthalten und damit reale Gewalt- und Sexualdelikte widerspiegeln Bereits im Mai hatten Forscher OpenAI vor den Gefahren gewarnt erhielten jedoch lediglich automatisierte Antwortungen und stellten fest dass frühere Versuche das Problem zu umgehen relativ einfach waren Erst nach der Intervention der BBC unternahm das Unternehmen substanzielle Schritte OpenAI betonte nun dass automatisierte Systeme mit menschlicher Moderation kombiniert würden um schädliche Inhalte zu unterbindenexplizit verboten seien sexualisierte Gewalt nicht Zustimmung basierende intime Inhalte sowie Material zum sexuellen Missbrauch von Kindern Gleichzeitig steht der Konzern unter Druck wegen ähnlicher Vorfälle beim KI Tool Grok welches auf der Plattform X integriert ist Anfang des Jahres räumte Grok Lücken ein die es Nutzern ermöglicht hatten pornografische Bilder von Minderjährigen zu generieren Ein Vorfall der weltweite Kritik auslöste und zu einer erweiterten strafrechtlichen Untersuchung in Frankreich führt.

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