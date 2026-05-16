تحقيق جديد في قضية التعذيب والاختفاء القسري في فرنسا والولايات المتحدة والتركيا

المكتب العام لمكافحة الإرهاب الفرنسي أعلن التحقيق في قضية التعذيب والاختفاء القسري بعد قبول الشكاوى المقدمة من (تريال إنترناشونال) ومراسلون بلا حدود في باريس. التحقيق الجديد في إسطنبول، حيث خلصت المخابرات الأمريكية إلى أن العملية تمت بأمر من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يشكل جبهة قانونية جديدة في قضية لم تشهد سوى متابعة قضائية محدودة حتى الآن. وقد أوقفت محكمة تركية محاكمة 26 سعوديا مشتبها بهم في عام 2022 وأحالت القضية إلى السعودية، في حكم أثار تنديد جماعات حقوقية. وفي الولايات المتحدة، منحت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن الأمير محمد بن سلمان حصانة بعد تعيينه رئيسا للوزراء، مما دفع محكمة اتحادية إلى رفض دعوى مدنية رفعتها خطيبة خاشقجي. يسمح القانون الفرنسي للقضاة بفتح تحقيقات في بعض الجرائم الخطيرة المرتكبة في الخارج، على الرغم من أن الملاحقات القضائية تتطلب عموما وجود المشتبه بهم على الأراضي الفرنسية. وسياسة حزب الله استهدفت مسيرات تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في بلدة الناقورة جنوبي لبنان.

المكتب العام لمكافحة الإرهاب الفرنسي أعلن التحقيق في قضية التعذيب والاختفاء القسري بعد قبول الشكاوى المقدمة من (تريال إنترناشونال) ومراسلون بلا حدود في باريس. التحقيق الجديد في إسطنبول، حيث خلصت المخابرات الأمريكية إلى أن العملية تمت بأمر من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يشكل جبهة قانونية جديدة في قضية لم تشهد سوى متابعة قضائية محدودة حتى الآن.

وقد أوقفت محكمة تركية محاكمة 26 سعوديا مشتبها بهم في عام 2022 وأحالت القضية إلى السعودية، في حكم أثار تنديد جماعات حقوقية. وفي الولايات المتحدة، منحت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن الأمير محمد بن سلمان حصانة بعد تعيينه رئيسا للوزراء، مما دفع محكمة اتحادية إلى رفض دعوى مدنية رفعتها خطيبة خاشقجي. يسمح القانون الفرنسي للقضاة بفتح تحقيقات في بعض الجرائم الخطيرة المرتكبة في الخارج، على الرغم من أن الملاحقات القضائية تتطلب عموما وجود المشتبه بهم على الأراضي الفرنسية.

وسياسة حزب الله استهدفت مسيرات تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في بلدة الناقورة جنوبي لبنان





Arabi21News / 🏆 26. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

France Terrorism Investigation Saudi Arabia Turkey United States Amnesty International Human Rights Legal Proceedings Hezbollah Israel Lebanon

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

الأجندة اليومية للنشرة العربية ـ الجمعة 26 أغسطس 2022الأجندة اليومية للنشرة العربية لـ الأناضول ـ الجمعة 26 أغسطس 2022

Read more »

المملكة تستضيف اجتماعات لجان وزراء العمل والشؤون / التنمية الاجتماعية والخدمة المدنية بدول مجلس التعاونتستضيف المملكة_العربية_السعودية من 25 إلى 26 سبتمبر 2022م في الرياض اجتماعات اللجان الوزارية 'العمل – والشؤون/التنمية الاجتماعية –والخدمة المدنية' بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

Read more »

الأجندة اليومية للنشرة العربية ـ الإثنين 26 سبتمبر 2022- وكالة الأناضول

Read more »

ملايين FIFA تنعش خزائن 8 أندية سعوديةينعش مونديال 2022 خزائن عدد من الأندية السعودية بالملايين، حيث يحل الدوري السعودي في المرتبة السادسة كأكثر دوريات العالم مشاركة في مونديال قطر 2022، بـ35 لاعبًا، منهم 26 يمثلون المنتخب...

Read more »

الأجندة اليومية للنشرة العربية ـ الإثنين 26 ديسمبر 202226 ديسمبر 2022 - وكالة الأناضول

Read more »

قائمة ساوثغيت تعكس الثقة في الجيل الجديد بإنجلترا9 من أصل 26 لاعباً شاركوا في نهائيات كأس العالم 2022 خرجوا من القائمة هذه المرة.

Read more »