تحقيق استقصائي بريطاني يكشف عن شبكة من العلاقات بين السفيرة الإسرائيلية السابقة ومسؤولين بريطانيين وممولين لحزب العمال لتعزيز الدعم لإسرائيل وتبرير استهداف المدنيين في غزة.

كشفت مجلة 'دي كلاسيفايد' الاستقصائية البريطانية عن تفاصيل مثيرة للجدل تتعلق بالأنشطة الدبلوماسية والسياسية التي قامت بها السفيرة ال إسرائيل ية السابقة في لندن ، تسيبي هوتوفيلي ، حيث كشف التحقيق عن سلسلة من الاجتماعات المكثفة والسرية التي جمعتها بمسؤولين أمنيين بريطانيين رفيعي المستوى ومجموعات ضغط قوية مؤيدة ل إسرائيل .

ومن أبرز ما ورد في التحقيق هو قيام هوتوفيلي باقتراح مثير للصدمة العام الماضي، ادعت فيه أن كل مدرسة وكل مسجد وكل منزل ثان في قطاع غزة يمتلك وصولاً إلى أنفاق تحت الأرض، وهو ما استخدمته لتبرير اعتبار هذه المنشآت المدنية أهدافاً مشروعة للعمليات العسكرية الإسرائيلية. ويوضح التحقيق أن هذه الرواية لم تكن مجرد تصريح عابر، بل كانت جزءاً من استراتيجية تواصل تهدف إلى شرعنة العمليات العسكرية الإسرائيلية أمام صانع القرار البريطاني، في وقت كانت تشهد فيه غزة عمليات قتل وتدمير واسعة النطاق وصفها الكثيرون بأنها إبادة جماعية.

وفي سياق متصل، سلط التحقيق الضوء على التغلغل العميق لجماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل داخل أروقة حزب العمال البريطاني، خاصة من خلال المتبرعين ورجال الأعمال. حيث أظهرت يوميات السفيرة هوتوفيلي تردد مجموعة من المتبرعين البارزين لحزب العمال وأعضاء في مجلس اللوردات على السفارة الإسرائيلية. ومن أبرز هذه الشخصيات ستيوارت رودن، رئيس شركة 'هيتز فينتشرز' لرأس المال الاستثماري، الذي قدم تبرعات تتجاوز نصف مليون جنيه إسترليني لحزب العمال قبيل الانتخابات العامة لعام 2024، وأصبح ممولاً رئيسياً لمركز الفكر 'العمال معا'.

وقد التقت به هوتوفيلي في يوليو 2024، تزامناً مع تولي حكومة كير ستارمر السلطة، مما يثير تساؤلات جدية حول مدى تأثير ممولي الحزب على توجهات الحكومة البريطانية تجاه إسرائيل. كما شملت الاجتماعات جوناثان جولدستين، رجل الأعمال الذي دعم حملة ديفيد لامي سابقاً، والذي تربطه علاقات وثيقة بمسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، مما يشير إلى وجود شبكة من المصالح المتقاطعة بين المال والسياسة والدبلوماسية. ولم تقتصر هذه التحركات على الجانب السياسي فحسب، بل امتدت لتشمل المصالح الاقتصادية والعسكرية الاستراتيجية.

فقد التقت هوتوفيلي بمايكل دينيسون، رئيس قسم الاستشارات الدولية في شركة 'بي بي' العملاقة للنفط، في توقيت حساس جداً، حيث تزامنت هذه الاجتماعات مع إعلان وزارة الطاقة الإسرائيلية عن منح تراخيص لاستكشاف الغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط، وهو ما استفادت منه شركة 'بي بي' من خلال اتحاد مشترك. ويشير التحقيق إلى أن توقيت هذه التفاهمات كان يهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين في صلابة الاقتصاد الإسرائيلي رغم استمرار الحرب.

علاوة على ذلك، التقت السفيرة بممثلين عن شركة 'رافائيل' الإسرائيلية لصناعة الأسلحة، وهي شركة مملوكة للدولة متخصصة في إنتاج صواريخ الحرب الحضرية، مما يعكس السعي الدؤوب لتعزيز التعاون العسكري والأمني في قلب العاصمة البريطانية. وختاماً، يظهر التحقيق أن النفوذ الإسرائيلي في لندن يتجاوز القنوات الدبلوماسية الرسمية ليصل إلى أعلى مستويات السلطة التشريعية والاجتماعية، حيث التقت هوتوفيلي بعدد من أعضاء مجلس اللوردات، مثل اللورد براون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة 'بي بي'، واللورد فيلدمان، والشريك التنفيذي في شركة 'هيتز'.

كما كشف التقرير عن دور شركات استشارية مثل 'سيدارز أوك' في تمويل تقارير تهدف إلى توجيه الرأي العام والسياسي البريطاني لصالح الرواية الإسرائيلية. إن هذه الشبكة المعقدة من العلاقات، التي تجمع بين الدبلوماسيين والسياسيين والممولين وكبار رجال الأعمال، ترسم صورة واضحة لمحاولات إسرائيل تحصين جبهتها الدولية وضمان استمرار الدعم البريطاني المطلق رغم الضغوط الشعبية والحقوقية المتزايدة لوقف الحرب على غزة





